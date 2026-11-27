La tormenta de acción de gracias depositó hasta 38 centímetros de nieve en el este de Missouri. En el sureste del estado, unos 10.000 hogares fueron privados de electricidad a la altura del episodio. El viernes, el acceso al este de los Estados Unidos, pero las duchas persisten cerca de los Grandes Lagos antes del fin de semana.

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La tormenta de acción de gracias depositó hasta 38 centímetros de nieve en el este de Missouri. En el sureste del estado, unos 10.000 hogares fueron privados de electricidad a la altura del episodio. El viernes, el acceso al este de los Estados Unidos, pero las duchas persisten cerca de los Grandes Lagos antes del fin de semana.

La misma tormenta trajo fuertes nevadas a Missouri y fuertes lluvias a lo largo de la costa atlántica de los Estados Unidos. El viernes 27 de noviembre, el Centro de Predicción Meteorológica, el centro federal de pronóstico, anunció una mejora gradual en el este del país. El registro del episodio comenzó a ser más claro en el Medio Oeste: el servicio meteorológico de Paducah registró alrededor de 10.000 hogares de electricidad privados en la altura de la tormenta en el sureste de Missouri.

Hasta 28 cm estimados en Perryville

El Centro de Predicción Meteorológica reporta acumulaciones que van desde 25 a 38 centímetros en partes del este de Missouri y el suroeste de Illinois. Más al sur, la oficina de Paducah encontró una marcada pista de nieve en seis condados de Missouri, incluyendo Perry, Bollinger y Cape Girardeau. En Perryville, la encuesta preliminar consistía en 10,4 pulgadas, aproximadamente 26 centímetros, y una estimación separada de 11 pulgadas, casi 28 centímetros. Por lo tanto, los 38 centímetros máximos del balance regional no son la medida Perryville.

Las cataratas comenzaron el miércoles 25 de noviembre y continuaron el jueves, día de Acción de Gracias. Rainfall fue reportado en Perryville después de la acumulación de la mañana. En el extremo suroeste de Illinois y Kentucky, el centro de Paducah registró hasta cinco centímetros en su área de monitoreo. Estas diferencias explican por qué la experiencia de los motoristas puede haber variado considerablemente de un viaje a otro. La cifra de 10.000 hogares corresponde al pico del apagón en el sureste de Missouri, no al número de clientes todavía sin energía el viernes.

Trabajo suspendido alrededor de Saint-Louis

El Departamento de Transporte de Missouri anunció la suspensión de la mayoría de los sitios de construcción en carreteras y carreteras estatales alrededor de Saint-Louis hasta el domingo 29 de noviembre. El plan, diseñado para facilitar los viajes de fin de semana, deja en marcha las restricciones impuestas por las barreras permanentes y permite la respuesta de emergencia. El servicio también anunció rotaciones de doce horas para los equipos de procesamiento de carreteras durante el episodio.

En la encuesta de la mañana del viernes, ya se reportaron varias secciones del condado de St. Louis, incluyendo porciones de U.S. 67 y Missouri Route 100. Estas indicaciones fueron oportunas y específicas para cada sección. Los sitios de construcción regulares se reanudarán el lunes 30 de noviembre a las 18.00 horas hora local, según el calendario de la autoridad vial.

En los Grandes Lagos, duchas más localizadas

En el estado de Nueva York, el tiempo de Buffalo predijo que las lluvias extendidas del viernes darían lugar a duchas más localizadas al este de los Lagos Erie y Ontario de viernes a sábado por la noche. El boletín anunció principalmente la lluvia, con algunos posibles copos en las alturas, sin esperar una acumulación significativa en estas áreas. Una nueva perturbación, distinta del Día de Acción de Gracias, fue traer las lluvias de vuelta a la zona de Buffalo el domingo pasado.

En Nueva York, el informe anunció antes de que la tormenta permanezca en vigor: el desfile de Macys está programado para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 horas hora local. El nuevo aviso de la ciudad fija ciertos cierres callejeros los viernes, incluyendo Central Park West. Los avisos y horarios para el desfile son parte de este nuevo programa, no del calendario original del jueves.

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