En el Líbano, los analistas de seguridad alimentaria recomiendan obtener financiación para junio y julio de 2027. The aid was not confirmed for these two months at the time of the analysis. Las cuentas 2026 arrojan luz sobre la diferencia entre las necesidades estimadas, los fondos disponibles y el número de personas asistidas.

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En el Líbano, los analistas de seguridad alimentaria están pidiendo que se garantice la financiación de la ayuda para junio y julio de 2027. La alerta no establece la cantidad a encontrar ni la fecha en la que se detendrán las distribuciones. Las cuentas de respuesta de 2026, por otra parte, miden la brecha entre un presupuesto solicitado, los fondos disponibles y la gente realmente ayudó.

¿Por qué la ayuda alimentaria está en juego en junio y julio

En su análisis publicado el 5 de noviembre, el Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria (CFI) pide la continuación de la asistencia alimentaria humanitaria hasta finales de julio de 2027. Identifica dos meses, junio y julio, por lo que recomienda obtener financiación. En el momento del análisis, no se confirmó financiación alguna más allá de mayo. Por lo tanto, los autores construyeron su proyección sin asistencia segura en junio y julio. Esta hipótesis no significa que no se preste ningún apoyo.

La estimación de referencia es de 1,05 millones de personas en crisis alimentarias agudas o peores entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. De ellos, 52.000 están en la fase 4, conocida como emergencia. Durante el período siguiente, de marzo a julio de 2027, el CPI proyectaba alrededor de 1,15 millones de personas en crisis o peor, incluidos 97.000 en situaciones de emergencia. Estos 97.000 no son ni un recuento de junio y julio ni una estimación separada para cada mes. La cifra corresponde al escenario de marzo a julio en su conjunto.

El comunicado conjunto del Ministerio de Agricultura, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el 11 de noviembre describe a los hogares con reservas financieras agotadas. Un hogar que todavía logra comprar alimentos, por deuda o transferencia, no necesariamente recuperar ingresos suficientes. Si la ayuda disminuye mientras persisten los precios y las dificultades de empleo, los hogares tienen menos soluciones para mantener sus comidas.

Lo que las cuentas 2026 miden

El último estado de financiación interinstitucional verificado, que se decidió el 30 de septiembre, distingue la respuesta general del presupuesto de un sector. Para el componente de seguridad alimentaria y agricultura de la adición de septiembre a diciembre de 2026, los socios reportaron $13.55 millones disponibles de 61.59 millones de necesidades, o el 22%. Esta figura es una fotografía al 30 de septiembre, al comienzo del período abarcado. Ningún balance final de diciembre o presupuesto es válido para 2027.

Del mismo lado de la adición, el tercer trimestre del informe sectorial informó de 86.617 personas afectadas en septiembre, de un objetivo de 386.000 para el período de septiembre a diciembre. Esta segunda tasa también es cercana al 22%. La coincidencia no debe ser engañosa: uno se refiere a dólares, el otro a personas y a intervenciones ya declaradas. No todos los hogares en dificultad están necesariamente en el objetivo. Tampoco dice cuánto tiempo duró el apoyo.

El plan general requería 385,88 millones de dólares para su adición de 2026. Este sobre incluye salud, protección y alojamiento, además de alimentos y agricultura. El PMA, en su página de emergencia del Líbano, ha estimado sus necesidades operacionales en 232 millones de dólares hasta enero de 2027. Ninguna de estas sumas es lo que falta para la ayuda alimentaria en junio y julio de 2027. Agregarlos juntos significaría mezclar perímetros y calendarios superpuestos.

Tres elementos para determinar si la ayuda continuará

El primero es el período cubierto por los fondos confirmados. Se puede anunciar una contribución para el Líbano sin garantizar la distribución en junio o julio. La segunda es la cobertura planificada por grupo y área. El CPI recomienda ajustar la orientación a la gravedad de las necesidades y los movimientos de población, en lugar de asumir que la misma lista seguirá siendo pertinente después de nuevos viajes o regresos.

En el período comprendido entre marzo y julio, en el informe se estima que, en promedio, cada mes, la asistencia planificada podría llegar a unos 247.000 libaneses, 200.000 refugiados sirios de larga data y 31.000 personas que han llegado de Siria desde diciembre de 2024. Estos son promedios que integran los dos meses sin financiación confirmada, no el número de receptores esperados en junio. El informe también advierte que el número de beneficiarios libaneses puede contarse en varios programas. Por lo tanto, no compara directamente la cobertura entre grupos.

El tercero es lo que la ayuda realmente permite comprar. El CPI recomienda supervisar el valor de las transferencias y favorecer la ayuda en efectivo cuando los mercados funcionan. En las zonas en que el acceso a tiendas o suministros sigue siendo difícil, en particular en la provincia de Nabatiyah, la elección de transferencia y distribución debe tener en cuenta las condiciones locales. La ayuda en papel puede perder su alcance si los precios suben o si los hogares no pueden alcanzar puntos de venta.

Ni el análisis del 5 de noviembre ni el 11 comunicado de prensa dan un costo separado para junio y julio. El siguiente elemento que permitiría evaluar el riesgo en la práctica sería un calendario público que especificara los fondos disponibles para estos dos meses, los grupos abarcados y la frecuencia de las distribuciones o pagos.

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