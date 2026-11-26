En el sur del Líbano, se reportan explosiones en Qantara y disparos en la llanura de Marjayoun. En Gaza, dos hospitales registraron ocho muertes después de tres huelgas. El Vigésimo Séptimo se reúne en Bruselas para discutir el presupuesto europeo y la financiación de Ucrania en 2027. Esta noche, Líbano recibe a Japón para clasificar para el Campeonato Mundial de Baloncesto.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Jueves 26 de noviembre de 2026, edición del mediodía en Beirut.En el sur del Líbano, se reportan explosiones en Qantara y disparos en la llanura de Marjayoun. En Gaza, dos hospitales registraron ocho muertes después de tres huelgas. El Vigésimo Séptimo se reúne en Bruselas para discutir el presupuesto europeo y la financiación de Ucrania en 2027. Esta noche, Líbano recibe a Japón para clasificar para el Campeonato Mundial de Baloncesto.

Líbano del Sur: explosiones en Qantara y disparos en la llanura de Marjayoun

Se han registrado fuertes explosiones en la zona de Qantara en Wadi al-Houjeir. Artillería ya había sido reportada en la llanura de Marjayoun y una huelga en Talousa en la noche o temprano por la mañana. Los informes disponibles no proporcionan un balance consolidado para estos incidentes. Ellos documentan eventos separados y no permiten un total de huelgas o daños a todo el Sur.

Las discusiones sobre el post-FINUL continúan en paralelo. El mandato actual expira el 31 de diciembre. No se anunció nueva resolución este jueves por la mañana para establecer los términos de referencia para un posible reemplazo. Los intercambios diplomáticos incluyen la posibilidad de mantener una presencia internacional y su vínculo con el despliegue del ejército libanés.

Qlayaat: Government maintains 14 December, work still to be documented

El diputado Assaad Dergham declaró el miércoles, tras una entrevista con Nawaf Salam, que el Primer Ministro le había reafirmado la apertura del aeropuerto de René-Muawad el 14 de diciembre. El Presidente de la Autoridad de Aviación Civil, Mohammad Aziz, dijo que su institución no había recibido los fondos necesarios para la labor, en particular en la pista y en la zona de estacionamiento. La Autoridad de Adquisiciones Públicas indica la financiación de fondos públicos, pero su hoja no publica contratos firmados ni fechas de inicio. El Departamento había anunciado pruebas de navegación el 22 de noviembre, sin confirmar el inicio de los vuelos programados.

Gaza: Ocho muertos después de tres huelgas nocturnas

The Al-Aqsa Hospital reported the death of a man and his wife in a strike at an apartment in Deir al-Balah. En la ciudad de Gaza, el Hospital Al-Shifa registró seis muertes en otras dos huelgas. Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunciaron la muerte de Khaled Abu Nada, quien presentan como jefe de los asuntos económicos y educativos de Hamás. Las autoridades israelíes no han establecido la identidad de todas las víctimas de la evaluación realizada por los dos hospitales.

Gulf: Oil tanker reports damage-free explosion

UKMTO informó una explosión cerca de un petrolero a unas 50 millas náuticas al oeste de Dubai. La tripulación es segura y sonora y no se ha reportado ningún daño. La opinión no confirma un impacto en el buque o el origen del proyectil. Este incidente es distinto de los informes publicados el 22 de noviembre en el Estrecho de Ormuz.

Bruselas: presupuesto europeo y apoyo a Ucrania para el programa

Los líderes europeos se reúnen el jueves y viernes en Bruselas. Su agenda distingue entre el próximo presupuesto multianual de la Unión y la financiación de las necesidades de Ucrania en 2027. La primera reunión está dedicada a la zona del euro, con Christine Lagarde. La citación no es una decisión sobre un préstamo o su distribución: no se ha anunciado ningún acuerdo de los veintisiete sobre estos dos archivos para esta reunión.

Cesta: Líbano y Japón atados antes de las 9 p.m. juego

El Líbano recibe Japón a las 9.00 horas, hora de Beirut, en el complejo Nuhad Nawfal de Zuk Mikael. El juego será transmitido en LB2. Las dos selecciones se acercaron a este partido con seis victorias y dos derrotas en el grupo F de calificaciones en el Campeonato Mundial 2027. Nadie puede calificar esta noche, según FIBA. El Líbano recibirá a China el domingo 29 de noviembre, al mismo tiempo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews