Mohammad al-Hout presentó a Joseph Aoun con un calendario de ocho aeronaves en verano. El MEA recibió el primero; No se anunció fecha transatlántica en Baabda.

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Middle East Airlines recibió su primer Airbus A321XLR el 17 de noviembre. En una reunión con el Presidente Joseph Aoun el 25 de noviembre, su director general, Mohammad al-Hout, dijo que el avión era el primero de ocho aviones que se esperaba antes del verano. La presidencia se refirió a aeronaves capaces de llegar a América del Norte, pero no dio una fecha de lanzamiento ni una frecuencia para un vuelo directo a los Estados Unidos o Canadá.

Uno entregado, siete todavía esperado según MEA

La entrega del 17 de noviembre es confirmada por Airbus y la Organización Árabe de Transporte Aéreo. La primera de cinco copias de este modelo ordenado por la empresa, según esta última organización, fue recibida. Los ocho aviones que Mohammad al-Hout habló en Baabda corresponden al horario de llegada presentado al Presidente, no a ocho A321XLR. Los minutos del Presidente no detallan las fechas de entrega por avión.

Joseph Aoun elogió el trabajo de la compañía y sus equipos. Mohammad al-Hout también le contó de numerosas reservas a Beirut para la temporada de vacaciones. Sin embargo, el informe no indica el número de puestos vendidos o las frecuencias adicionales. La entrega de un avión puede dar a la empresa más latitud para organizar sus rotaciones; no permite calcular el número de billetes adicionales en una línea determinada.

Una nueva flota no es un programa de vuelo

El Monocouloir entregado en noviembre extiende la distancia que el MEA puede cubrir con un dispositivo familiar A320. Airbus indica un rango máximo de 4.700 millas náuticas para el A321XLR. Esta cifra no constituye una garantía comercial en ningún camino. La carga a bordo, vientos, trayectoria y reservas de combustible cambian las condiciones operativas. En la práctica, el dispositivo también se puede utilizar para abrir o fortalecer conexiones que no requieren un transportista grande.

Para los viajeros entre Líbano y Norteamérica, por lo tanto, el informe de Baabda no cambia las reservas disponibles por sí solo. Los elementos decisivos serán la autorización del servicio propuesto, los plazos anunciados por la empresa y la venta de las entradas. Por ahora, el nuevo desarrollo es la recepción de la primera aeronave y el calendario de la flota presentado al Presidente el 25 de noviembre.

Archivo fotográfico: un MEA Airbus A321neo en Heathrow, 15 de octubre de 2020. Este no es el A321XLR entregado el 17 de noviembre de 2026. Anna Zvereva / Wikimedia Commons, imagen tamaño, CC BY-SA 2.0.

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