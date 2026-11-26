Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi y Mariam Dagga fueron galardonados con el periodista independiente del año. Mariam Dagga fue asesinado en agosto de 2025.

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Tres fotoperiodistas palestinos recibieron el Premio Rory Peck en Londres el miércoles 25 de noviembre por su cobertura de la guerra en Gaza. La distinción se refiere a Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi y Mariam Dagga, asesinados en agosto de 2025 mientras cubren las consecuencias de una huelga en el hospital Nasser en Khan Yunes.

Fotografías tomadas en comunidades afectadas

El premio fue presentado a BFI Southbank en la 32a edición de la ceremonia. Fatima Shbair, fotoperiodista palestina y ex colega de los tres ganadores en Gaza, recibió en su nombre. Los tres fotógrafos trabajaron como independientes para una agencia internacional. Sus imágenes tomadas en 2025 documentan la búsqueda de alimentos, el desplazamiento de familias y la vida cotidiana de los habitantes en medio de la destrucción.

La Fundación Rory Peck describe tres caminos diferentes. Abdel Kareem Hana, un oficial de medios de comunicación en Gaza, abarcó las consecuencias de la guerra contra los civiles. Jehad Alshrafi, ex trabajador humanitario, siguió en particular el desplazamiento y la crisis humanitaria. Mariam Dagga ha estado trabajando como fotoperiodista desde 2015. En julio de 2025 documentó la muerte de un bebé desnutrido.

Mariam Dagga, asesinado durante las huelgas en el hospital Nasser

The Committee for the Protection of Journalists identified five journalists killed in the Israeli strikes of 25 August 2025 at Nasser Hospital. Según el Comité, uno de ellos murió en la primera huelga y los otros, incluyendo a Mariam Dagga, ya que documentaron las consecuencias. El ejército israelí afirmó haber apuntado a una cámara que sospechaba ser utilizada por Hamas. No se publicaron resultados detallados de su programa de investigación o publicación en el material disponible en el momento de la ceremonia.

El premio otorgado a los tres ganadores distingue el trabajo de periodistas independientes. Es una categoría separada del premio fotoperiodismo establecido este año por la Fundación, que premia un informe fotográfico o una serie de imágenes.

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