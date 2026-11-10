Baalbek: seis arrestos por tráfico de armas y drogas

El ejército libanés anuncia seis detenciones tras los registros en Yaat, Deir al-Ahmar y Tall al-Abyad en la región de Baalbek. En su comunicado de 9 de noviembre se informó de las incautaciones de armas, municiones, proyectiles de cohetes y equipo de estupefacientes. Cuatro libaneses y dos sirios son sospechosos de tráfico de drogas, disparos y posesión de armas. La investigación comenzó bajo supervisión judicial. La institución no especifica las cantidades ni la naturaleza de las sustancias.

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El ejército libanés anunció seis detenciones en la región de Baalbek en una declaración emitida el lunes 9 de noviembre de 2026. Los detenidos son sospechosos de tráfico de drogas, disparos y posesión de armas. Los militares también incautaron armas, municiones, proyectiles de cohetes y equipo para la fabricación de estupefacientes, según la institución militar.

Las búsquedas apuntaron a hogares de personas buscadas en Yaat, Deir al-Ahmar y Tall al-Abyad en la Bekaa. El balance incluye cuatro libaneses y dos sirios. El comando no especifica la distribución de detenciones entre los tres lugares o la fecha de cada intervención.

Baalbek: armas y drogas en el centro de búsqueda

El ejército describe una gran cantidad de armas y municiones, así como proyectiles de cohetes. También menciona el equipo militar envasado dentro de los coches. El comunicado de prensa no proporciona un inventario cifrado ni información precisa sobre su origen o destino.

Los soldados también descubrieron equipo y materias primas para la fabricación de estupefacientes. El texto no denomina las sustancias afectadas y no da ningún peso. Por lo tanto, no califica esta incautación como un stock de cautivos, cocaína o hachís.

Investigación bajo supervisión judicial

The seized items were handed over to the competent authorities and investigations with the arrested persons began under the supervision of the judiciary. The charges are those reported by the army; No se anuncia condena en este comunicado de prensa.

Esta operación está separada del registro de 28 arrestos liberados el 8 de noviembre. Esto incluyó intervenciones en Bekaa, Norte y Monte Líbano, por diferentes razones. El anuncio del 9 de noviembre se refiere específicamente a los registros en las tres localidades de Baalbek y las incautaciones que los acompañan.

Foto de ilustración: militar libanés, fotografía guardada en la biblioteca de fotos de Libnanews desde diciembre de 2024. No representa las operaciones anunciadas el 9 de noviembre de 2026. No se proporciona la fecha exacta del tiroteo. Composición editorial con asistencia del IA.

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