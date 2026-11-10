Emisiones mundiales de CO2: ligera disminución de los fósiles

El Presupuesto Mundial del Carbono publicado el 10 de noviembre predice una disminución del 0,4% de las emisiones de CO2 fósiles en 2026. Esta estimación sigue siendo incierta y refleja en particular el impacto del petróleo causado por el conflicto iraní, así como el desarrollo de vehículos solares, eólicos y eléctricos. Sin embargo, el balance total, que incluye cambios en el uso de la tierra, alcanzaría 43.3 millones de toneladas. Los investigadores señalan que el progreso en la transición energética todavía no garantiza una reducción sostenible de las emisiones mundiales.

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Las emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles fósiles podrían disminuir en un 0,4% en 2026, según el Presupuesto Mundial del Carbono publicado el martes 10 de noviembre. El desarrollo de energías renovables y el choque petrolífero causado por la guerra en Irán explican esta proyección. Pero las emisiones humanas totales, incluidos los cambios en el uso de la tierra, aumentarían aún más.

El balance anual del Proyecto Global de Carbono estima las emisiones de fósiles en 38.2 mil millones de toneladas de CO2 este año. Esta categoría también incluye procesos industriales como la fabricación de cemento. Llegaron a 38.400 millones de toneladas en 2025. Esta última estimación incorpora revisiones a los datos disponibles. Los científicos confirman así un aumento del 1,2% el año pasado.

La disminución prevista para 2026 sigue siendo modesta e incierta. El rango publicado va desde un descenso del 1,5% hasta un aumento del 0,6%. Por lo tanto, incluye una estabilidad cuasi o incluso una progresión leve. La figura central no es un resultado anual definitivo ni evidencia de un cambio duradero en curso.

Emisiones globales de CO2: el peso del aceite

El petróleo explica la mayor parte del descenso esperado. Las emisiones de su uso disminuirían en un 1,9% en 2026. Los precios del gas natural disminuirían en un 0,3%. Por el contrario, las emisiones de carbón aumentarían en un 0,6%, absorbiendo algunas de estas reducciones.

Los investigadores vinculan una gran parte del movimiento petrolífero con las perturbaciones causadas por el conflicto iraní. Las limitaciones de suministro y los precios más altos han limitado ciertos usos. Las dificultades en el paso por el Estrecho de Ormuz se encuentran entre los factores examinados.

Esta explicación abarca todo el año y los usos de la energía. No describe los cambios diarios en los precios del crudo. Tampoco permite que cada descenso nacional se atribuya únicamente al conflicto.

Un estudio complementario de Corinne Le Quéré, Universidad de East Anglia, distingue los efectos duraderos de la transición energética de los choques temporales. Los autores estiman que el aumento de las emisiones evitadas por vehículos eléctricos representa aproximadamente una quinta parte de la disminución del petróleo prevista este año. Los precios y las limitaciones de oferta son más importantes en este desarrollo inmediato.

Las emisiones de la aviación internacional y el transporte marítimo internacional caerían cada una en un 1%. Para la aviación, la desaceleración de la actividad en el Oriente Medio desempeña un papel. Estas son todavía proyecciones, no balances.

La energía solar y eólica disminuye la demanda

Sin embargo, la transición energética tiene un efecto mensurable. Los vehículos solares, eólicos y eléctricos compensarían aproximadamente dos tercios de las emisiones adicionales derivadas del crecimiento de la demanda en 2026.

Los investigadores calculan las emisiones « evitadas » comparando la situación observada con un escenario sin estas tecnologías. En este escenario, el equipo fósil proporcionaría los mismos servicios. Por lo tanto, este cálculo no corresponde a CO2 eliminado de la atmósfera.

La energía solar y eólica evitaría 4.600 millones de toneladas de CO2 en 2026, frente a 4,1 millones en 2025. China representó alrededor de la mitad del total del mundo evitado por estas dos fuentes de electricidad el año pasado.

La renovación de la flota todavía limita el efecto de los vehículos eléctricos. Los investigadores estiman su contribución a 0.24 mil millones de toneladas de CO2 evitadas en 2026. La electricidad renovable sigue siendo la principal palanca entre las tecnologías estudiadas.

Sin embargo, su crecimiento actual no es suficiente para asegurar una disminución continua de las emisiones mundiales. En los escenarios examinados hasta 2028, estas tecnologías compensarían alrededor del 64% al 79% del crecimiento de las emisiones de otros factores. Aún se necesita más aceleración, según los autores.

Un descenso proyectado en China, un aumento en la India

Las trayectorias nacionales siguen mezcladas. El balance prevé una disminución del 0,9% de las emisiones fósiles en China. Este país representaba el 32% del total mundial en 2025. La proyección china sigue rodeada de incertidumbre significativa, que oscila entre -2.6 y +0,8%.

Se prevé que Estados Unidos disminuirá un 1,3%, la Unión Europea un 1,5% y Japón un 1%. En la India, las emisiones aumentarían en un 4,4%, en particular como resultado del carbón. Estas cifras centrales no deben leerse como resultados finales.

En el informe también se observa un desarrollo a más largo plazo. Cuarenta países redujeron significativamente sus emisiones fósiles mientras aumentaban su producto interno bruto entre 2016 y 2025. Fueron veintidós en la década anterior. Este progreso nacional aún no ha dado lugar a una disminución mundial sostenible.

Con la tierra, el total seguirá aumentando

La disminución de los fósiles proyectada no resume el equilibrio mundial del carbono. Los cambios en el uso de la tierra traerían otros 5.100 millones de toneladas de CO2 en 2026. Esta categoría incluye las emisiones derivadas de la deforestación y algunos efectos de la ordenación de la tierra, menos las absorciones correspondientes.

Los investigadores informan de un aumento de las emisiones debidas a incendios de turba y degradación forestal en el sudeste asiático. Las condiciones más drásticas asociadas con el desarrollo de El Niño contribuyen a este desarrollo.

Mediante la adición de componentes fósiles y terrestres, las emisiones humanas alcanzarían 43.3 billones de toneladas de CO2 este año. Se calcularon en 42,8 millones de dólares en 2025. Sin embargo, la alta incertidumbre sobre el componente terrestre exige precaución en la interpretación de esta diferencia.

El informe trata de CO2, no todos los gases de efecto invernadero añadidos en CO2 equivalente. También distingue las emisiones anuales de la concentración atmosférica. Este último seguiría aumentando a 427,7 partes por millón en 2026, alrededor del 54% más que en el nivel preindustrial.

Un balance provisional

Coordinado por Pierre Friedlingstein de la Universidad de Exeter, el Presupuesto Mundial del Carbono 2026 se publica como prepublicación científica. Su examen entre pares sigue en curso. Las proyecciones utilizan datos y estimaciones mensuales de energía disponibles para fines del año.

Los autores estiman el presupuesto restante de enero de 2027 a 150 mil millones de toneladas de CO2 para mantener una de cada dos posibilidades de limitar el calentamiento a 1,5°C. Esto representa menos de cuatro años de emisiones a la tasa estimada para 2026. Esta equivalencia, que está sujeta a una alta incertidumbre, no constituye una fecha precisa de cruzar el umbral. Los datos de fin de año y las revisiones posteriores perfeccionarán aún más el balance.

Foto de cubierta: Zuk Central, Líbano, 30 de mayo de 2009. Imagen de archivo de ilustración, sin ninguna indicación de sus programas actuales. © Maldito,CC BY 3.0Toda la foto conservada, vestido editorial Libnanews.

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