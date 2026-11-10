Precio de referencia del gas: +5,8% en diciembre

El precio de referencia del gas aumentará un 5,8% TTC el 1 de diciembre de 2026 en Francia. El CRE calcula el coste extra promedio de 16 euros en diciembre para clientes con ofertas indexadas. Los contratos de precio fijo están exentos de este cambio en la oferta. La referencia es de 206.26 EUR por MWh, pero no es un kilovatio por hora. Los consumidores deben comprobar su contrato, suscripción y uso de gas antes de comparar ofertas.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El precio de referencia del gas aumentará un 5,8% TTC en Francia el 1 de diciembre de 2026. La Comisión Reguladora de Energía (ERC) anunció el lunes 9 de noviembre. Este parámetro mensual alcanzará €206.26 por hora megavatio, en comparación con €194.90 en noviembre. El aumento se refiere a las ofertas que siguen este indicador. Los contratos de precio fijo no están sujetos a este cambio en la oferta.

Aumento medio de 16 euros en diciembre

El CRE se calcula como el efecto medio de 16 EUR incluyendo el IVA en la factura de diciembre de los clientes a las ofertas indexadas. Esta cantidad no es una suma global ni un techo. El efecto real depende del consumo, el uso de gas y los términos contractuales.

El regulador también estima el aumento de la factura anual promedio de 2026 a 11,8% en comparación con 2025. Esto representa un EUR 143 TTC adicional. Este cálculo anual no debe confundirse con el único costo adicional de diciembre.

Alrededor de seis millones de hogares tienen una oferta indexada a esta referencia. Las ofertas fijadas representaron alrededor del 40% de los contratos residenciales para finales de 2025. Francia tenía 10,23 millones de hogares de gas natural el 30 de junio de 2026.

Precio de referencia del gas: distinción entre suscripción y consumo

La cantidad de €206.26 por MWh es un promedio que incluye patrones de consumo. No corresponde a un precio único por hora kilovatio aplicable a todos los hogares. La cuadrícula de diciembre distingue en particular la calefacción de cocina y agua caliente.

Uso, área GRDF Suscripción anual Precio medio de kWh TTC Cocina y agua caliente 152,46 € 0,20155 € Calefacción 360,79 € 0.16896 €

Estos valores son indicativos. La red cubre la red GRDF, representando aproximadamente el 95% de los clientes residenciales. Existen referencias separadas para las empresas de distribución locales. La localización también hace que los costos de transporte y almacenamiento varían.

Una chimenea climatizada de gas que consume entre 4 y 6 MWh al año puede caer en diferentes categorías dependiendo del proveedor. El CRE invita a estos clientes a comparar ofertas según su consumo anual.

Las cotizaciones de octubre se reflejan con compensación

Sólo el componente de suministro cambia al 1 de diciembre. El cálculo se basa en una referencia mensual del 80% y una referencia trimestral del 20%. Para diciembre, los períodos de cotización seleccionados son octubre y agosto 2026 respectivamente.

Por lo tanto, la disminución reciente de un precio de mercado no se transmite al instante al precio de referencia. Esto se basa en una fórmula y promedios previamente observados, no en la última sesión de puntuación.

Emmanuelle Wargon, Presidente de la CRE, vincula esta presión a las tensiones en el mercado internacional y a la disminución de la oferta desde la crisis de Ormuz. Francia importa el 95% de su gas. En cuanto al invierno, la Comisión considera que la cuestión principal se refiere a los precios y no prevé un problema de oferta, sin excluir ningún riesgo.

El contrato sigue siendo el documento que se revisará

El precio de referencia no es un arancel regulado al que los consumidores pueden suscribir. Los aranceles regulados de gas desaparecieron en julio de 2023. Los proveedores determinarán sus ofertas y condiciones de evolución.

The National Energy Ombudsman recommends comparing the price of kWh and subscription, including all tax. El pago mensual propuesto no es suficiente: se basa en una estimación que puede conducir a la regularización.

Para una oferta fija, los componentes realmente bloqueados y la duración esperada debe ser verificada. Términos de servicio, tarifas auxiliares y reglas de devolución también cuentan. Los individuos pueden cambiar el proveedor sin costo. La comparación pública del Ombudsman nos permite examinar ofertas según su situación, no sólo el aumento porcentual anunciado para diciembre.

Archivo de ilustración: llamas de una estufa, fotografiada el 11 de junio de 2007. Foto: Marina Burity / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. toda la fotografía conservada; Libnanews tipopographic clothes distributed under the same license.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews