Rubio habla de una misión civil en el Líbano

Marco Rubio está planeando una misión civil para verificar los compromisos de seguridad después de la FPNUL. Discutió esta opción con Emmanuel Macron en París. El acuerdo exigiría el acuerdo entre el Líbano e Israel. No se anuncia ningún mandato, calendario real o de despliegue. El fin de las operaciones de las Naciones Unidas sigue siendo el 31 de diciembre. La retirada del personal de mantenimiento de la paz debe organizarse en un plazo de un año. Washington está buscando una presencia creíble para supervisar las obligaciones de ambas partes, sin presentar esta ruta como una decisión ya adoptada.

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Marco Rubio mencionó, el lunes 9 de noviembre, en París, una posible misión civil al Líbano para verificar el cumplimiento de los compromisos de seguridad después de la FPNUL. El Secretario de Estado de Estados Unidos informó que había discutido este tema con Emmanuel Macron. Su objetivo sería que las partes consideraran creíbles los observadores. Queda por definir el formato y requeriría un acuerdo entre el Líbano e Israel.

La declaración tuvo lugar paralelamente a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 en París los días 9 y 10 de noviembre. Especifica una opción americana post-FINUL, sin anunciar la creación de una nueva fuerza o un acuerdo final sobre su mandato.

Una misión civil al Líbano para verificar los compromisos

Rubio puso la verificación de las zonas piloto en el centro de su discurso. En el dispositivo descrito, las fuerzas israelíes deben abandonar esas zonas y el ejército libanés debe desplegarse allí. Washington quiere asegurar que Hezbollah no les reinvierta para llevar a cabo ataques.

El funcionario estadounidense también insistió en supervisar los compromisos de ambas partes. El mecanismo debería establecer quién cumple sus obligaciones, con una presencia sobre el terreno aceptada como fiable. Esta función no debe ser necesariamente una función militar, dijo.

Por consiguiente, sus declaraciones establecen un objetivo de vigilancia. No constituyen una conclusión de que ya se han completado los retiros israelíes, los despliegues del Líbano o la seguridad de las zonas afectadas.

París consultó, Beirut e Israel todavía tienen que aceptar

El Secretario de Estado indicó que se habían examinado varias ideas con el Presidente francés. Se negó a detallar públicamente las modalidades, citando la sensibilidad de los debates. Cree que Francia puede ayudar a establecer un mecanismo creíble.

Esta presentación sigue siendo de Rubio. No permite a Emmanuel Macron aprobar todo el esquema americano. En estas observaciones no se presentó ningún acuerdo francoamericano detallado.

Rubio ha impuesto, sobre todo, una condición política: el mecanismo debe obtener el consentimiento libanés e israelí. This requirement concerns the very functioning of the future presence. Deja abierta su composición, sus responsabilidades y las condiciones en que sus miembros podrían trabajar.

El funcionario estadounidense no anunció ningún calendario de personal, financiación o despliegue. No especifica qué institución llevará a cabo la misión. La civilización sigue siendo una posibilidad, no una elección definitiva.

El fin del mandato y la retirada siguen siendo dos medidas

La FPNUL tiene un calendario separado establecido por el Consejo de Seguridad. La resolución 2790 de 2025 prorrogó su mandato por un período final, hasta el 31 de diciembre de 2026. En él se prevé el cese de sus operaciones en esa fecha, seguido de una reducción y retiro ordenado dentro de un año.

Por consiguiente, no todos los miembros del personal de mantenimiento de la paz deben abandonar el Líbano la noche del 31 de diciembre. Durante la fase de retiro, la resolución mantiene algunas funciones limitadas. Incluyen la seguridad del personal de las Naciones Unidas y, dentro de las capacidades disponibles, una contribución a la protección de los civiles y la prestación de asistencia humanitaria.

La opción mencionada en París se refiere a la verificación de los compromisos sobre el terreno. No extiende el mandato actual ni transfiere automáticamente todas las funciones de la FPNUL. Los debates todavía tienen que determinar las tareas que se han confiado a esta posible presencia y las garantías necesarias para su ejercicio.

Rubio aclaró que todavía se estaban elaborando detalles. El acuerdo de las autoridades libanesas e israelíes y una definición pública del mandato siguen siendo las siguientes medidas que deben adoptarse.

Imagen del archivo: retrato oficial de Marco Rubio, 8 de enero de 2018. Senado de los Estados Unidos, dominio público. Fotografía integral conservada, aplauso Libnanews.Credit Line.

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