In Bahrain, the verdict fell on 16 November in the trial of 69 accused, including 60 Shia religious. According to BIRD, 64 people were sentenced to life imprisonment and five to quince years in prison. The authorities defend the procedure, while 20 organizations denounce allegations of torture and serious obstacles to the rights of the defence. La audiencia había sido avanzada en seis días. En esta etapa no se ha registrado ninguna pena capital.

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The Bahrain High Criminal Court sentenced on Monday 16 November 2026 the 69 accused of a trial, including 60 Shia religious. Según el Instituto de Derechos y Democracia de Bahrein, 64 personas fueron condenadas a cadena perpetua y cinco fueron condenadas a 15 años. Ninguna absolución fue pronunciada. La Fiscalía confirma las condenas que van de 15 a 15 años, sin especificar su distribución en la declaración consultada.

La sentencia viene después de un procedimiento impugnado por las organizaciones de derechos humanos. They denounce forced confessions and restrictions on lawyers. Por el contrario, las autoridades sostienen que se han respetado las garantías jurídicas. Las penas denunciadas no incluyen ninguna pena de muerte, contrariamente a los temores que circulan antes de la audiencia.

Bahréin: Ruling prominente de seis días · Voces globales

La decisión ya no se esperaba el lunes. El veredicto fue aplazado hasta el 22 de noviembre. BIRD afirma que los abogados aprendieron el domingo 15 de noviembre, aproximadamente a las 17.00 horas. Hora de Bahrein, que la audiencia tendría lugar al día siguiente. According to his record, the judge explained that this expecttion was in response to a request from the prosecution.

The organization has 56 accused detained and 13 tried in their absence. Ella cita a cinco niños de 15 años: Aziz Al-Khadran, Ali Al-Mustarshid, Fakhri Abdullah Al-Rashid, Ali Al-Jufairi y Mahdi Sahwan. El resto del acusado recibió vida. No se puede consultar el texto completo y las razones individuales del fallo.

Las acusaciones relacionadas con Irán impugnadas por motivos de libertad

La fiscalía presenta el caso como una organización terrorista vinculada a los Guardias Revolucionarios iraníes. Acusa a sus miembros de querer suspender el orden constitucional y cambiar el régimen.

The prosecution invokes documents, funds, recorded speeches and statements collected during interrogations. También culpa a los acusados por promover la doctrina del « gobierno del jurista », owilayat al-faqihEsta es la tesis de la fiscalía, no los hechos verificados independientemente por Libnanews.

Las sanciones también incluyen, según el Ministerio Público, multas de 100.000 dinares bahreiníes para algunos condenados. Más de ocho millones de dinares deben ser confiscados con fines benéficos.

Veinte organizaciones habían alertado antes del juicio

En una declaración conjunta emitida antes del veredicto, 20 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura, pidieron una investigación independiente sobre el trato de los detenidos. También exigieron la exclusión de confesiones obtenidas mediante la violencia o la coacción.

Their charges concern detention without contact with the outside world, sleep deprivation, prolonged standing and threats against detainees or their relatives. Destacan que las actividades religiosas, las enseñanzas, los dones y las relaciones con las autoridades espirituales extranjeras no son suficientes para establecer la responsabilidad penal individual.

El caso de Mohammed Saeed Al-Taitoon ilustra su desafío. According to the documents examined by BIRD and referred to in the joint communiqué, this religious person was subjected to physical constraints despite medical problems. The Special Investigation Unit reportedly dismissed its charges as insufficiently substantiated. Las organizaciones cuestionan esta respuesta. These allegations are not independent judicial findings.

Dos versiones opuestas de los derechos de la defensa

The Public Prosecutor ‘s Office claims that detainees were able to contact their families and receive care. Asegura que el abogado consultó las pruebas, presentó sus argumentos y entrevistó a los testigos. A representative of the National Human Rights Institution reportedly attended the hearings.

Por otra parte, las organizaciones signatarias describen los obstáculos a la preparación de la defensa. They report restricted access to exhibitions and the participation of detainees by videoconferencing. Por consiguiente, el fallo no resuelve la controversia sobre las condiciones del procedimiento. Quedan por documentar las razones detalladas de las condenas y el seguimiento judicial.

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