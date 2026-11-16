El Consejo de la Unión Europea anuncia nuevas sanciones contra 30 personas y dos entidades, incluida la Agencia de Diseño Social y NoName057(16). Francia es uno de los objetivos de las campañas descritas por las autoridades europeas. La decisión combina la respuesta a manipulaciones de información y el dispositivo contra ataques cibernéticos. impone restricciones financieras, mientras que las medidas británicas anteriores contra la SDA y la operación de la policía de Eastwood arrojan luz sobre las actividades atribuidas a las dos organizaciones, sin confundir sanciones administrativas con condenas penales.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 16 de noviembre de 2026, la Unión Europea anunció sanciones contra 30 individuos y dos entidades para la manipulación de información y ciberataques rusos. Los objetivos del Consejo incluyen la Agencia de Diseño Social, una empresa de Moscú y el colectivo pro-ruso NoName057(16). Francia es uno de los países blanco de las campañas de interferencia descritas en esta decisión.

El Consejo presenta estas medidas como respuesta a la desestabilización de las empresas europeas. Acusa a la Agencia de Diseño Social, o SDA, de realizar operaciones financiadas y supervisadas por la administración presidencial rusa. Mencionó las elecciones europeas de 2024, así como campañas dirigidas a Francia y Alemania.

Veinticuatro empleados de la SDA están entre las personas designadas. El Consejo también nombró a Vitaly Eliseev, Petr Marchenko, Yurii Podoliaka y Chay Bowes. Les reprocha por difundir historias que legitiman la guerra rusa contra Ucrania. Esta presentación no es una lista exhaustiva de personas sancionadas.

Sanciones europeas contra la injerencia rusa

La decisión reúne dos instrumentos separados. La primera se refiere a las actividades desestabilizadoras atribuidas a Rusia. La segunda responde a ataques cibernéticos que amenazan a la Unión o a sus Estados Miembros. Esta distinción determina las listas legales utilizadas, incluso si los objetivos políticos están alineados.

El marco contra las actividades desestabilizadoras data del 8 de octubre de 2024. Permite a las personas y organizaciones involucradas en acciones que amenazan la seguridad, la independencia o las instituciones democráticas. Incluye campañas de interferencia electoral, sabotaje y desinformación coordinadas.

El 20 de mayo de 2025, la Unión prorrogó este plan. En la actualidad puede abarcar ciertos activos físicos relacionados con actividades desestabilizadoras, como buques, aeronaves o infraestructura de comunicaciones. Las transacciones en instituciones financieras y proveedores de servicios criptoactivos también pueden estar comprendidas en su ámbito de aplicación. El plan se prorrogó hasta el 9 de octubre de 2027.

Esta arquitectura explica por qué una agencia de comunicación puede estar sujeta a sanciones comparables a las de otros operadores. La razón dada no es simplemente una opinión favorable de Moscú. Se refiere a la presunta participación en operaciones organizadas de interferencia. The charges must remain attributed to the authorities making them.

SDA, una red ya dirigida por Londres

La compañía de Moscú ya estaba sujeta a medidas del Reino Unido. En una presentación actualizada el 13 de julio de 2026, el gobierno británico recordó su designación en octubre de 2024. Londres le atribuyó la red Doppelgänger, que usurpó la aparición de sitios de información para transmitir contenido favorable al Kremlin.

El mecanismo descrito se basa en sitios clonados, documentos manufacturados y cuentas coordinadas. Busca dar una influencia en el funcionamiento de la aparición de información de varios actores independientes. El gobierno británico afirma que SDA trabaja con Structura y recibe instrucciones y financiamiento rusos directos.

Estos elementos constituyen un precedente institucional para el expediente europeo del 16 de noviembre. No deben ser presentados como nuevos descubrimientos del día. En particular, el 11 de mayo de 2026 el Reino Unido anunció sanciones contra 49 empleados de la SDA. Sin embargo, las listas británicas y europeas siguen siendo decisiones separadas. Sus números no se suman para establecer una serie de personas separadas.

NoName: Acceso ininterrumpido a los servicios

NoName057(16) es la otra entidad anunciada en el nuevo dispositivo. El Consejo lo acusa de denegación de ataques de servicios contra organismos públicos y empresas. Mencionó la energía, las finanzas, el transporte, el agua y los actores políticos. El anuncio del 16 de noviembre se refiere a la sanción, no al descubrimiento de un solo ataque ese día.

Una negación distribuida de ataque de servicio, o DDoS, tiene como objetivo hacer que un servicio no esté disponible saturando con solicitudes. Puede evitar que los usuarios accedan a un portal administrativo o a una plataforma comercial. Por sí solo no demuestra un robo de datos o una adquisición de equipo industrial.

NoName ya había sido blanco de la operación internacional de Eastwood en julio de 2025. Europol informó de que las autoridades de varios países, incluida Francia, habían actuado simultáneamente contra sospechosos e infraestructura. Se han interrumpido más de 100 sistemas informáticos que componen la infraestructura de ataque. Una gran parte de los servidores centrales del grupo había estado fuera de línea.

La medida europea se encuentra bajo un registro distinto del de intervención policial. Una pena financiera limita los recursos de que dispone la entidad designada. Una investigación penal busca establecer responsabilidades individuales. Ninguno de estos procedimientos debe confundirse con una condena penal definitiva de todos los presuntos miembros de un colectivo.

Lo que las medidas imponen a los operadores europeos

El régimen europeo contra ataques cibernéticos, establecido en mayo de 2019, prevé la congelación de activos de personas y entidades registradas. También prohíbe la provisión directa o indirecta de fondos o recursos económicos. Se puede prohibir a las personas naturales interesadas la entrada o el tránsito de la Unión. Una empresa o colectivo obviamente no está sujeto a una prohibición de viajar en el mismo sentido que una persona.

Este marco abarca los ataques con una dimensión externa y un impacto significativo. La infraestructura crítica, los servicios y las funciones económicos están dentro de su alcance. Los sectores interesados incluyen servicios de salud, agua potable, transporte y financieros. El dispositivo cibernético se extendió hasta el 18 de mayo de 2027.

El Consejo declaró que los actos jurídicos correspondientes a las nuevas entradas se habían publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Su aplicación ahora implica a operadores cubiertos por obligaciones europeas, en particular cuando tienen activos o planifican una transacción con una persona o entidad lista.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews