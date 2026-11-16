Frontex: La investigación desafía la vigilancia aérea

Liminal cuestiona el papel de la vigilancia aérea en la interceptación en el Mediterráneo. Frontex describe sus obligaciones de socorro.

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El laboratorio Liminal, adscrito a la Universidad de Bolonia, cuestiona el papel de la vigilancia aérea de Frontex en la interceptación de migrantes en el Mediterráneo central. Su investigación de « Límites aéreos », lanzada el 3 de noviembre de 2026, vincula las detecciones de aviones y drones de la Agencia con retornos forzados a Libia y Túnez.

Lo que los investigadores han reconstituido

Este es el resultado de un análisis de Liminal, no de una revisión judicial. En particular, el equipo utiliza datos del sistema de notificación de operaciones de Frontex obtenidos mediante solicitudes de acceso, así como información de la operación marítima europea Irini.

Los investigadores reúnen estos elementos de las trayectorias aéreas junto con testimonios o declaraciones de organizaciones de socorro. Se distinguen varios grados de evidencia, dependiendo de si el organismo era simplemente consciente de un incidente o si su aeronave había identificado directamente el barco.

Liminal describe una comunicación que favorecería la intervención de las autoridades libias y tunecinas a expensas de los buques humanitarios. Los autores informan de información oculta e incompleta vigilancia aérea. En algunos casos, el lugar de aterrizaje está ausente; Los autores utilizan entonces categorías de incidentes para identificar interceptaciones. Por lo tanto, la encuesta no es exhaustiva.

Frontex invoca reglas de rescate marítimo

En su página institucional dedicada al rescate, Frontex defiende otra lectura de sus misiones. La agencia explica que sus aviones y drones deben identificar embarcaciones en dificultad y notificar al centro nacional responsable de la zona, así como a los centros vecinos.

Afirma estar obligado a informar al centro libio cuando se encuentra una angustia en su región de búsqueda y rescate, al tiempo que declara que no coopera con las autoridades libias. Frontex dice transmitir la posición, estado del barco, número estimado de personas y condiciones meteorológicas. En caso de peligro inminente, un relé de mayo pretende alertar a los buques cercanos.

Esta presentación general del protocolo no es una respuesta detallada a los casos identificados por Liminal. El desacuerdo se refiere en particular a los destinatarios de la información y a lo que sucede con las personas después de ser interceptadas.

Una reforma europea todavía propuesta

El debate tuvo lugar cuando la Comisión Europea propuso el 27 de octubre para fortalecer Frontex. El proyecto prevé un aumento gradual de la fuerza permanente a 30.000 oficiales, un centro de coordinación del retorno y una capacidad adicional de respuesta a las crisis.

Estas directrices aún no han sido acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. No son nuevas competencias que ya han entrado en vigor. La investigación de Liminal se ocupa de la responsabilidad y los efectos de las operaciones existentes.

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