Karaté: 124 jóvenes se reunieron en Mont La Salle

El Campeonato Líbano de Karate reunió a 124 niños y niñas en Mont La Salle, Ain Saadé. Organizada por la federación, esta primera etapa se refería a todos los cinturones. Georges Malkoun, Ali Hamiyé, comisiones federales y familias estaban presentes. Una segunda fase se anuncia el domingo 29 de noviembre de 2026 en el mismo club, para categorías mayores de 12 años. El comunicado de prensa no proporciona ningún gráfico.

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Comunicado de la Federación de Karate del Líbano, transmitido el 16 de noviembre de 2026 y traducido del árabe.

La Federación Libanesa de Karate organizó el campeonato del Líbano 2026 para niños y niñas menores de 12 años, todos los cinturones combinados. El concurso tuvo lugar en el club Mont La Salle de Ain Saadé como parte del calendario federal de la temporada.

En esta etapa participaron 124 jugadores de diferentes clubes. Asistieron el secretario general de la federación, Georges Malkoun, y el tesorero Ali Hamiyé. También estuvieron presentes las comisiones federales y las familias de los participantes.

Karaté: una segunda etapa el 29 de noviembre

La segunda fase se anuncia el domingo 29 de noviembre de 2026, en el mismo lugar. Se reservará para categorías mayores de 12 años, niños y niñas, y también cubrirá todos los cinturones.

La federación ha entrado en este campeonato en su programa anual de concursos locales. Su objetivo es que los profesionales de diferentes edades y niveles puedan demostrar sus habilidades técnicas en un entorno organizado.

El comunicado de prensa no detalla los resultados de esta primera etapa o la fecha exacta en la que se celebró. Tampoco especifica el calendario para el día 29 de noviembre.

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