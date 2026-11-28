Manama emitió una nota de protesta a Hadi Hashem después de una reunión en apoyo de los religiosos bahreiníes en Beirut. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano dice que el Gobierno no organizó ni patrocina la reunión.

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Manama emitió una nota de protesta a Hadi Hashem después de una reunión en apoyo de los religiosos bahreiníes en Beirut. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano dice que el Gobierno no organizó ni patrocina la reunión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahrein convocó el sábado 28 de noviembre al Embajador libanés en Manama, Hadi Hashem. The Director General of Bilateral Relations, Abdallah bin Ali Al Khalifa, gave him an official protest note. El ministerio afirma que una reunión celebrada el jueves en los suburbios del sur de Beirut dio lugar a acusaciones falsas y comentarios ofensivos contra el reino y su justicia.

A Meeting to Support Bahraini Religious

La reunión celebrada el 26 de noviembre tuvo lugar en el Al-Jinan Hall, en la carretera hacia el aeropuerto de Beirut. Los seminarios y organizaciones religiosos del Líbano se han organizado en solidaridad con los religiosos chiítas en Bahrein. Los oradores denunciaron sus convicciones. El Ministerio de Bahrein consideró que esas declaraciones eran una injerencia en los asuntos del reino y pidió a las autoridades libanesas que adoptaran medidas para impedir la repetición de esas reuniones.

El gobierno libanés dice que no participó en la reunión

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano condenó a Bahrein y sus instituciones judiciales el sábado. Alegó que las declaraciones formuladas en la sesión no cometían el Estado libanés. Según su declaración, el gobierno no llamó ni participó en la reunión ni proporcionó patrocinio.

La diplomacia libanesa recordó que la declaración ministerial del Gobierno instaba al Líbano a no servir de foro para los ataques contra Estados árabes o amigos. Manama, por su parte, reafirmó su compromiso con las relaciones bilaterales. El comunicado de prensa libanés no anuncia ninguna acción contra los organizadores.

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