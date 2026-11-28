Dos personas murieron después de llegar a la costa de Gavdos, al sur de Creta. Alivio proporcionado a 41 sobrevivientes, cuatro de los cuales fueron trasladados a Creta para tratamiento. Más de 1.100 personas fueron atendidos en la región en dos días.

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Dos personas fueron encontradas muertas y 41 fueron rescatadas el sábado 28 de noviembre en la costa rocosa de Gavdos, una isla griega al sur de Creta. Cuatro de los sobrevivientes tuvieron que ser transferidos a Creta para recibir tratamiento, según el informe de la Guardia Costera Griega. No se han establecido las circunstancias específicas de ambas muertes.

Cuarenta y un sobrevivientes liberados en Ampelos

La intervención tuvo lugar en la zona rocosa de Ampelos. Había 43 personal de rescate, dos de los cuales fueron encontrados sin vida. The four persons in need of care were transportd by a patrol boat to the port of Chora Sfakion, on the southern coast of Crete, in order to continue their care on land.

El balance de Ampelos se refiere a esta sola operación. En un aviso separado publicado el sábado, la Guardia Costera detalló tres grupos vistos el viernes cerca de la playa de Tripiti, para un total de 133 personas. La encuesta también menciona las intervenciones en torno a Creta, particularmente al sur de los Kaloi Limenes. Los avisos exitosos pueden incluir una serie de transacciones ya anunciadas: agregarlas mecánicamente llevaría a contar a algunas personas varias veces.

Más de 1.100 cuidado en la región

En total, las operaciones realizadas de las primeras horas del viernes al sábado por la tarde alrededor de Creta y Gavdos permitieron cuidar de más de 1.100 personas en embarcaciones desde el norte de África. Esta evaluación provisional, basada en cifras de la Guardia Costera, incluye intervenciones de Frontex griegas y europeas. No corresponde al número de pasajeros de un único buque.

Las llegadas continúan mientras Grecia, los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Austria trabajan con Rwanda para establecer un centro de retorno. El Gobierno holandés anunció el 16 de noviembre. El proyecto se refiere a personas sin derecho de residencia en la Unión Europea. No prejuzga el estado o destino de los rescatados el sábado.

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