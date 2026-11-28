En Francia, Smic aumenta en 1,6% el 1 de diciembre y el precio de referencia del gas en un 5,8% en promedio. El bono de Navidad se anuncia a partir del 15 de diciembre, sujeto al decreto. Estas medidas se refieren a diferentes audiencias y no siguen el mismo calendario.

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En Francia, el salario mínimo aumenta el 1 de diciembre de 2026, el mismo día que el precio de referencia del gas. La prima de Navidad se anuncia a partir del 15 de diciembre para los beneficiarios que cumplieron las condiciones en noviembre, con sujeción al decreto. El aumento del Smic se registra en el Diario Oficial; el gas es un indicador, no todas las facturas.

Smic: 30.33 euros bruto más por mes tiempo completo

Published on 26 November, the decree of 25 November raises the minimum wage from 12.31 euros gross per hour from 1 December. Durante 35 horas a la semana, aumenta de 1 867,02 a 1 897,35 euros en cifras brutas por mes, o 30,33 euros más. El Servicio Público estima que el importe neto mensual es de 1 501,94 euros en el caso general. El importe introducido en el decreto se expresa en cifras brutas.

El texto aplica por adelantado el cálculo del ajuste anual y añade un impulso. El aumento se refiere al nivel legal, no a todos los salarios. En Mayotte, el decreto fija una cantidad propia: 9,71 euros brutos por hora, o 1.472,68 euros brutos por mes sobre la misma base.

Gas: un precio de referencia creciente, para comparar con su contrato

La Comisión Reguladora de Energía anuncia un aumento promedio del 5,8% en el precio de referencia del gas natural en diciembre en comparación con noviembre. El indicador se utiliza para comparar las ofertas residenciales. No sustituye el precio de la hora kilovatio o la cantidad de la suscripción mostrada en los términos del proveedor.

Para una oferta indexada a este precio de referencia, la fórmula del contrato determina cómo se aprueba el aumento. Un contrato de precio fijo no rastrea mecánicamente el movimiento del marcador. El gasto del mes también depende de la cantidad consumida, que puede aumentar cuando la calefacción funciona más.

Prima de Navidad: dos fechas dependiendo del mes de derecho

El calendario publicado el 27 de noviembre por la administración pública prevé un pago automático del 15 de diciembre a las personas que recibieron en noviembre la RSA, la prestación especial de solidaridad o la pensión equivalente. Para aquellos que comienzan a recibir uno de estos beneficios en diciembre, el programa prevé el pago a partir de enero de 2027. No se proporciona ningún formulario para reclamar el bono.

Aparte de Mayotte, el Servicio Público cobra 152,45 euros para una sola persona sin un niño en la RSA y 320,15 euros para una pareja con dos niños en la RSA. Para los beneficiarios de la SASA o de la AER, la cantidad anunciada se fija en 152,45 euros, excluidos Mayotte. Al 28 de noviembre no se había publicado el decreto por el que se establecía el pago.

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