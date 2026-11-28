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The Internal Security Forces announced concrete work in front of the ABC on 4 November. Su opinión no documenta ninguna transferencia de carreteras. En virtud del derecho libanés, ambas operaciones se tratan por separado.

El 4 de noviembre, a las 8 p.m., un contratista iba a hundir hormigón frente al centro comercial ABC en Ashrafieh. The Internal Security Forces (ISF) had warned motorists of a traffic development of about half an hour. El aviso público identifica la ubicación y duración de la intervención. No especifica el diseño final de la pista o la financiación del sitio. Tampoco anuncia un traslado de una sección de la calle.

Trabajos y eliminación de carreteras: dos actos diferentes

En Beirut, el gobernador ejerce la autoridad ejecutiva municipal, según el artículo 67 del Decreto-Ley 118 de 1977. El consejo municipal conservará las facultades que se le confieren en el artículo 49, en particular en lo que respecta a la planificación de las carreteras, el desmantelamiento de bienes públicos en el dominio público municipal y la aceptación de donaciones. Si se desclasifica una parte del dominio público comunal, la deliberación pertinente estará sujeta a la aprobación del Ministro del Interior, de conformidad con el artículo 62. El desmantelamiento, si ocurre, no es en sí mismo una venta o transferencia de propiedad.

El Consejo de Estado recordó la diferencia en su Decisión No 343, de 5 de febrero de 2020, relativa a otro municipio: anuló una autorización provisional de ocupación que limitaba el uso común de una carretera que quedaba en el ámbito público. Esta decisión no se refiere a la ABC; explica por qué las condiciones de uso de la materia callejera, independientemente del nombre del titular en el catastro.

Exhibiciones que podrían utilizarse para determinar

Para determinar si el desarrollo frente a la ABC cambia el camino o el uso de la calle, debe ser posible comparar el plan de trabajo aprobado con el plan catastral y, si es necesario, leer la deliberación municipal y su decisión de aprobación. El boletín de circulación del 4 de noviembre no es ninguno de estos documentos. Libnanews no encontró ningún acto público que establezca un cambio en el estatus de la pista.

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