En la escuela pública Zuk Mosbeh de Kesrouan, los estudiantes con discapacidad recibieron materiales y sesiones de rehabilitación adecuadas. El programa de educación inclusiva libanés, al que Croacia contribuye, también incluye asistencia para el transporte, apoyo escolar y seguimiento de los niños desplazados durante los cierres.

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Materiales de aprendizaje adaptados, sesiones de rehabilitación y, cuando el viaje es un obstáculo, asistencia para el transporte: el programa de educación inclusiva libanés trabaja en varias causas de ausencia escolar. Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Croacia los vio en la escuela pública de Zuk Mosbeh en Kesrouan durante una misión regional del 14 al 21 de noviembre de 2026. Se reunió con la dirección, el equipo multidisciplinario, los estudiantes que habían recibido el equipo o la atención adecuados, así como con sus padres.

Cien y veinte niños acompañados en el Líbano

El UNICEF asigna a la contribución croata la evaluación de las necesidades y el apoyo individual de 120 niños con discapacidad en el Líbano. La cifra se relaciona con el componente nacional de la financiación de Croacia, no con la escuela Zouk Mosbeh. El UNICEF no detalla cuántos niños se han beneficiado de cada beneficio: el apoyo podría incluir sesiones de rehabilitación, asistencia técnica o una contribución al transporte, dependiendo de la situación del estudiante.

También se financiaron 120 sesiones de sensibilización y actividades locales contra la estigmatización de la discapacidad. Se trata de varias sesiones, distintas del número de niños acompañados. Los resultados de la visita no indican cuántos padres, alumnos o profesores participaron en esas actividades.

Mantener el apoyo cuando se cierra la escuela

Tras la intensificación del conflicto en marzo de 2026 y el cierre de las escuelas públicas, parte del acompañamiento se llevó a cabo en centros colectivos de alojamiento para niños desplazados con discapacidad. Los servicios se reanudaron en las escuelas cuando se reabrieron, según el UNICEF. The Agency does not publish a separate count for children accompanied to accommodation centres, nor does it publish a balance of attendance after their return to school.

La política nacional de educación inclusiva aprobada en 2023 prevé también adoptar medidas sobre lo que el estudiante encuentra en el aula: materiales accesibles, materiales escogidos según sea necesario y evaluaciones apropiadas. The Ministry cites in particular the development of Braille resources and the use of assistive technologies. El apoyo al transporte facilita el acceso al edificio; Los arreglos educativos determinan entonces cómo el estudiante puede leer, comunicar o pasar una evaluación con sus pares.

De 30 escuelas piloto a 180 escuelas públicas

El Ministerio de Educación puso en marcha el programa con el apoyo del UNICEF en el año escolar 2018-19. De 30 escuelas piloto, llegó a 180 escuelas públicas según el desempeño del UNICEF en noviembre de 2026. El ministro Rima Karami ya había anunciado este total en diciembre de 2025. Por lo tanto, no son 180 nuevas aperturas este año. La generalización para 2030 sigue siendo un objetivo del ministerio.

Para una familia que prepara una inscripción, las preguntas más útiles a hacer en la institución son los ayudantes disponibles en el sitio, su frecuencia, la ruta y la persona responsable del seguimiento. The visit of Zouk Mosbeh documents services actually received by students; No proporciona un horario de admisión o una lista de beneficios disponibles en cada una de las 180 escuelas.

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