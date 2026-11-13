USA: FAA suspende las salidas

La FAA suspendió las salidas en los Estados Unidos el 13 de noviembre tras un desglose del control aéreo. Su Aviso Operacional de la UTC 2246 prevé una reanudación paso a paso, basada en las capacidades disponibles, pero no confirma un retorno general a la normalidad. Las autoridades investigan el origen del incidente. Los pasajeros deben comprobar cada vuelo con su empresa, sin confundir los retrasos meteorológicos ya previstos con las consecuencias de este nuevo fracaso.

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La FAA suspendió las salidas en los Estados Unidos el viernes 13 de noviembre, tras un desglose de las comunicaciones de control aéreo. Su último plan operacional consultado prevé una reanudación gradual sin anunciar un retorno general a la normalidad.

El Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, informó que el problema afectaba a los centros responsables de controlar el avión en ruta. Los técnicos de la Administración Federal de Aviación están investigando este fracaso. La medida nacional tiene por objeto evitar nuevas salidas hasta que las condiciones de seguridad las permitan.

Vuelos a Estados Unidos: una recuperación gradual prevista

El Aviso Operativo No 119, publicado por el Centro de Mando de la FAA el 13 de noviembre en 2246 UTC, describe la estrategia de 2300 UTC. Esto corresponde a 1746 horas y 1800 horas, respectivamente, en la costa oriental de los Estados Unidos, así como a las 0046 horas y a una hora del 14 de noviembre en Beirut.

El documento prevé la liberación gradual del tráfico según la capacidad disponible. Sigue mostrando la suspensión nacional como medida activa, con un límite de 4 horas UTC el 14 de noviembre. Esta terminal no es una garantía de retorno general a la normalidad.

La distinción es importante para los viajeros: una reanudación paso a paso permite autorizaciones sucesivas, no necesariamente un reinicio simultáneo en todos los aeropuertos.

Un desglose de comunicaciones, no una causa definitiva

En sus explicaciones iniciales, Sean Duffy mencionó un problema que afectaba a los 22 centros regionales de control del tráfico aéreo. Estas instalaciones siguen aviones entre las zonas del aeropuerto. Su papel explica el alcance nacional de la interrupción de sus comunicaciones.

El Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin dijo que no había evidencia de un ataque malicioso. Mencionó un desglose de telecomunicaciones. Esta evaluación inicial no sustituye las conclusiones técnicas de la investigación: no se puede considerar ninguna responsabilidad específica en esta etapa.

Aviones ya en vuelo pueden aterrizar, según la primera información consistente reportada en la medición. Por lo tanto, detener las salidas no significa que todos los aviones han sido ordenados para detenerse o que todos los aeropuertos han cerrado.

Distintas perturbaciones del tiempo del día

El boletín diario de la FAA del 13 de noviembre ya preveía dificultades meteorológicas en varios aeropuertos principales. Mencionó viento y nubes bajas en Boston, Nueva York, Filadelfia, Las Vegas y San Francisco, así como precipitación en Chicago.

Estas previsiones no describen el siguiente desglose nacional. Un retraso identificado el viernes puede tener varias causas; Por lo tanto, sería engañoso atribuir automáticamente todos los retrasos del día al problema de la comunicación solo. No se mantiene aquí un balance consolidado específico para este incidente.

La FAA recomienda que los pasajeros revisen su estado de vuelo directamente con su empresa. Para vuelos en los Estados Unidos con conexiones, el cheque debe cubrir cada segmento: la autorización para salir de un aeropuerto no garantiza que la continuación de la ruta funcione normalmente. En la última opinión operacional consultada se preveía la confirmación de un levantamiento completo de la medida nacional.

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