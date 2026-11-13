Esencial en 5 minutos : 13 noviembre, noche

El FMI observa los avances en las discusiones bancarias en el Líbano, pero no se anuncia ningún acuerdo final. El gobierno adopta su plan eléctrico, mientras continúan las negociaciones con Qatar. En el sur, se informa de huelgas y disparos en varios lugares. Se presta asistencia de alquiler a 2.700 familias desplazadas en condiciones de vida. Tarek Bitar continúa la instrucción en el puerto de Beirut. En el Irán, el OIEA pide acceso a sus inspecciones. Los hechos, objetivos políticos e incertidumbres siguen siendo distinguidos.

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El FMI reconoce el progreso en los debates bancarios en el Líbano, sin anunciar un acuerdo. El Gobierno aprobó su plan eléctrico, mientras prosiguieron las negociaciones con Qatar. En el sur se denuncian varias huelgas y disparos. Se presta asistencia a las familias desplazadas, mientras que Tarek Bitar sigue estudiando la explosión del puerto.

Esta edición de 5 minutos de lo esencial reúne información verificada del viernes 13 de noviembre de 2026 a la noche. Incorpora la declaración final de la misión del FMI y los anuncios del Consejo de Ministros. Los informes sobre el terreno siguen siendo asignados, sin un balance general no confirmado.

Líbano meridional: informes sobre huelgas y disparos

El viernes se informó de un incendio de artillería israelí en las inmediaciones de Haddatha, seguido del movimiento de vehículos militares hacia la ciudad. Esta información proviene de una fuente pública libanesa. El tiempo preciso de los hechos y cualquier evaluación humana o material no se establecen en las pruebas disponibles.

Los informes del día también se refieren a dos sucesivas redadas aéreas cerca de Khiam y una operación de detonación en Talousa. An air strike was also reported to Kfar Tebnit. Estos anuncios no especifican los objetivos exactos y no proporcionan un balance. La ausencia de cifras hace imposible concluir que no hay víctimas.

En Naqoura se reportó la liberación de equipo iluminador sobre la playa. Este informe no describe una huelga explosiva. En Yater, el disparo de una granada de sonido por un dron fue reportado sin lesiones; Esta observación local no constituye una evaluación general de los incidentes del viernes.

En el frente diplomático, la Presidencia anuncia una reunión de Joseph Aoun con Imran Riza, coordinador humanitario de las Naciones Unidas en el Líbano. Los debates se centraron en el Sur y las consultas encaminadas a evitar un vacío después del fin del mandato operacional de la FPNUL. No se anunció ningún acuerdo sobre un arreglo alternativo, su composición o calendario.

Bancos: El FMI ve progreso, sin acuerdo

El Fondo Monetario Internacional emitió su declaración de fin de misión el viernes. El equipo encabezado por Ernesto Ramirez Rigo permaneció en Beirut del 10 al 13 de noviembre. Toma nota de la aclaración de los enfoques del Gobierno y el Banco del Líbano, pero considera necesario seguir trabajando en la reestructuración de los bancos.

El FMI pide la aplicación de la ley de resolución bancaria en todos los casos. Este requisito debe garantizar un tratamiento transparente y previsible de los establecimientos en dificultad. El comunicado no designa ningún banco que esté sujeto a una decisión de liquidación.

La recuperación de los depósitos sigue siendo el centro de las deliberaciones. El Fondo busca pagos compatibles con la liquidez disponible, la solvencia del Banco del Líbano y la sostenibilidad de la deuda pública. También pidió que se respetara la jerarquía de las reclamaciones para proteger a los solicitantes tanto como fuera posible.

El proyecto de ley sobre estabilización financiera y recuperación de depósitos sigue siendo presentado al Parlamento. No se anuncia la cantidad de préstamo, plazo de desembolso o plazo de reembolso individual. Por consiguiente, el balance técnico no constituye un acuerdo bancario definitivo ni un programa de financiación aprobado.

Yassine Jaber había presentado un cronograma deseado para los textos y negociaciones. La declaración del FMI especifica ahora el resultado reconocido por sus equipos: progreso, con opciones clave aún abiertas. Las conversaciones con las autoridades deberían continuar en las próximas semanas.

Electricidad: un plan adoptado, contratos pendientes

El gobierno aprobó su plan de electricidad el 13 de noviembre. Las directrices presentadas abarcan el gas natural, la producción, las redes y la recaudación de facturas. Incluyen el transporte de gas a Deir Ammar y el desarrollo de renovables.

El Ministro de Energía, Joe Saddi, informó de los progresos realizados en las conversaciones con Qatar sin anunciar un acuerdo final. Quedan por especificar las condiciones contractuales y las fechas de entrega. La adopción del plan no significa que ya haya nuevas capacidades disponibles o que los suscriptores tengan inmediatamente más horas de poder.

Otro paso es legal: la Ley No 72, publicada en el Boletín Oficial el viernes, abre 8.950 millones de libras para pagar una parte de los atrasos de las administraciones e instituciones públicas hacia la Electricidad en el Líbano. Este crédito no es un sobre de construcción para centrales eléctricas. Su publicación no demuestra que los fondos ya han sido desembolsados al EDL.

Movido: $280 mensuales, sujeto a condiciones

El Ministerio de Asuntos Sociales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados presentaron un plan de ayuda para el alquiler. Proporciona $280 por mes durante seis meses para hogares seleccionados. Su capacidad anunciada alcanza 2.700 familias.

La primera etapa consiste en cerca de 1.800 familias que viven en los centros de alojamiento. El plan debe extenderse a otros hogares desplazados, según los datos disponibles y las directrices municipales. El anuncio no significa que todas estas familias ya hayan recibido un pago.

La selección tiene en cuenta, entre otras cosas, la situación económica, la composición del hogar y su vulnerabilidad. La familia está buscando alojamiento, que debe ser inspeccionado antes de finalizar el acuerdo y la transferencia. Este apoyo temporal es para el acceso a un alquiler; no reemplaza la reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas.

Puerto de Beirut: audiencia en la investigación

El juez investigador Tarek Bitar entrevistó a un nuevo acusado el viernes en el caso de la explosión del puerto. Este es el Oficial Jefe de Guerrero Roudy F., encargado por el ejército de inspeccionar el hangar número 12 antes de la explosión, según informes de una fuente pública libanesa.

The hearing was held in the presence of magistrate Mohammed Saab and lawyers from the civil parties. Los elementos accesibles no especifican las respuestas del miembro ni ninguna decisión adoptada después del examen.

Este paso es parte de la investigación: no es una condena. La investigación busca establecer la responsabilidad de la explosión del 4 de agosto de 2020. El nuevo demandado tiene la presunción de inocencia.

Irán: El OIEA pide nuevamente acceso

El Organismo Internacional de Energía Atómica exhorta al Irán a que adopte las medidas necesarias para restablecer las inspecciones. Extracts from a confidential report, reported on Friday by international agencies, describe the continuing difficulties of verification.

El documento completo no está disponible en los temas consultados. Por consiguiente, sería incorrecto presentar sus conclusiones detalladas como lectura directa. No se establece un calendario de inspección aceptado por ambas partes en la información verificada para esta edición.

La falta de acceso limita la capacidad de control de la Agencia. Por sí solo no se prueba la desviación del material nuclear. Debe proporcionarse más detalles sobre lugares accesibles, fechas de visitas y auditorías reales.

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