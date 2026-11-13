TorNado: 354 arrestos, incluyendo 23 en Francia

La Operación TorNado llevó a 354 arrestos, 23 de ellos en Francia, según los resultados anunciados el 12 de noviembre por Europol y el poder judicial estadounidense. Desde mayo de 2025 hasta octubre de 2026, las investigaciones extienden las incautaciones de mercados clandestinos. En varios países continúan los procedimientos y las búsquedas de identificación.

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Europol y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron el jueves 12 de noviembre de 2026 un registro de 354 arrestos en la Operación TorNado contra la trata en la web oscura. Francia tiene 23 arrestos en este total. Las investigaciones abarcadas por esta evaluación tuvieron lugar entre mayo de 2025 y octubre de 2026, por lo que no es una ola de arrestos que ocurrieron este viernes.

This international action targets sellers and buyers suspected of using clandestine markets for illegal transactions. Contiene dossiers separados, dirigidos por las autoridades nacionales con coordinación internacional. La detención no equivale a una condena, y las situaciones judiciales difieren según los procedimientos.

TorNado: Investigaciones prolongadas después de incautaciones

El Departamento de Justicia de EE.UU. explica que los investigadores utilizaron información obtenida en operaciones anteriores contra mercados de Darknet. Su objetivo era vincular las cuentas digitales con las personas que las usaban. Las plataformas citadas incluyen Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door.

El registro estadounidense muestra alrededor de 5.7 toneladas de drogas incautadas en todo el mundo, 209 armas de fuego y 38 prensas de tabletas. Según la misma autoridad, la moneda virtual incautada y el efectivo representan más de $234 millones. Estas sumas constituyen un balance policial anunciado, no una medida de todo el mercado ilegal.

Francia está entre los países interesados

Europol menciona la Gendarmería Nacional como uno de los servicios participantes. His statement recorded 23 arrests in France and cited a seizure of 50 kilograms of cannabis in the country. These elements do not allow for the attribution of a specific offence to each person arrested or the determination of their current judicial status.

A nivel europeo, la agencia anuncia 950 kilogramos de drogas incautadas. Se citan anfetaminas en Alemania, ketamina en el Reino Unido y MDMA en los Países Bajos. Su apoyo incluía el análisis forense y financiero, así como el intercambio de información para coordinar las investigaciones intersectoriales.

En Georgia, los paquetes proporcionaron pistas

Una declaración de la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Georgia, también de fecha 12 de noviembre, describe la labor realizada en uno de los casos. La investigación de la cuenta de ventas de WallstreetBets comenzó en 2021. Los paquetes interceptados tienen características comunes, que dirigen investigaciones a la zona de Atlanta.

A continuación, el Ministerio Público informa sobre la observación de envíos postales, compras controladas y el funcionamiento de medios electrónicos. En mayo de 2025, los registros dieron lugar a la incautación de aproximadamente 16,7 kilogramos de fentanilo, 238 gramos de metanfetamina y 885 gramos de cocaína, según la revisión judicial.

Varias personas procesadas en este caso se declararon culpables en 2026. Otros siguen siendo acusados y gozan de la presunción de inocencia. El Ministerio Público especifica que aún no se han establecido audiencias de sentencia. Este caso ilustra por qué el total internacional incluye procedimientos que comenzaron en diferentes fechas, en lugar de una intervención simultánea.

Los cierres de las plataformas no completan las investigaciones

Europol destaca la fragmentación de mercados clandestinos y el cambio de actividades a foros, tiendas individuales o correos cifrados. La agencia también describe la rápida sustitución de plataformas desmanteladas. Inscribió a TorNado en la continuidad del negocio de RapTor en 2025 y SpecTor en 2023.

Así pues, el cierre de un mercado y la identificación de sus usuarios son dos pasos distintos. Los datos recopilados pueden incorporarse a varios procedimientos nacionales y luego enfrentar elementos materiales. El Departamento de Justicia de EE.UU. informa de que algunas investigaciones siguen en curso para identificar a personas que están detrás de cuentas web oscuras.

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