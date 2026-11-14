Estados Unidos: FAA autoriza la reanudación de las salidas

La FAA levantó la suspensión nacional de las salidas a los Estados Unidos, impuesta el viernes 13 de noviembre, tras un colapso del control aéreo. Esta autorización no garantiza el restablecimiento inmediato de los horarios. Alaska Airlines había advertido que la reanudación tomaría tiempo después de cancelaciones y diversiones. Alaska y Hawai ofrecen opciones de transporte para algunos boletos el 13 y 14 de noviembre. Los pasajeros deben comprobar su vuelo y cada una de sus conexiones con su portaaviones.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión nacional de las salidas a los Estados Unidos el viernes 13 de noviembre en la época americana. Las aeronaves pueden salir después de una falla de control de tráfico aéreo. Esta decisión, reportada por una agencia de noticias, no significa que cada vuelo haya reanudado o que se restablezcan los horarios.

Para los viajeros, la cuestión se está moviendo hacia las aerolíneas: salida confirmada, posible cancelación y mantenimiento de conexiones. La eliminación de la restricción nacional es un paso separado del regreso a un programa normal.

Se siguen notificando restricciones específicas después del levantamiento

Tema 14 de noviembre a las 0224 UTC, 0424 en Beirut.En el Aviso Operacional 018, la FAA reportó varias suspensiones solicitadas por las empresas. El boletín menciona Seattle y San Diego para Alaska Airlines hasta 3 horas UTC; Newark para United y sus filiales, así como Minneapolis para Delta y sus filiales, hasta el 0315 UTC.

Estas restricciones específicas no constituyen una nueva suspensión nacional. Los plazos son los del boletín, no una garantía de una recuperación efectiva a estas horas. La FAA mantiene las líneas de coordinación de noche y proporciona un punto en la red a las 11 UTC.

FAA levanta la suspensión, las aerolíneas deben reincorporar los vuelos

La congelación se impuso a la tarde del 13 de noviembre. Las autoridades de los Estados Unidos han planteado cuestiones de comunicación en la red de control del tráfico aéreo. Por consiguiente, la reanudación autorizada representa un cambio importante de la suspensión anunciada unas horas antes.

Antes de este levantamiento, Alaska Airlines ya había advertido que la reconfiguración tomaría tiempo. En su declaración emitida el 13 de noviembre a las 15.00 horas en la costa del Pacífico, 2300 horas de UTC, la empresa explicó que había tenido que cancelar algunos vuelos y robar otros. Recomendó que los pasajeros comprobaran su vuelo antes de llegar al aeropuerto.

Este comunicado de prensa, antes del final del bloqueo, permite medir la diferencia entre una autorización de salida y el restablecimiento de operaciones. No proporciona un plazo general para volver a la normalidad. Por lo tanto, un pasajero debe comprobar su propio itinerario, en lugar de deducir de la autorización nacional que su reserva puede hacerse en el momento programado.

Alaska y Hawai predicen oportunidades de transporte

La página Información sobre viajes de Alaska y Hawai propone una política de modificación o cancelación relacionada con este incidente. En la versión vista la noche del 13 al 14 de noviembre, cubre las entradas compradas el 13 de noviembre. Las fechas de viaje iniciales correspondientes son los días 13 y 14 de noviembre de 2026.

El nuevo período de viaje propuesto es del 13 al 16 de noviembre. La empresa afirma que el billete debe ser cambiado o cancelado antes de la salida original. Estas condiciones se refieren a esta política particular: no pueden aplicarse automáticamente a una reserva con otra empresa.

La misma página invita al monitoreo regular del estado de vuelo. Las notificaciones de la empresa permiten cambios de última hora, incluyendo retrasos, cancelaciones y cambios de puerta. Para conectar pasajeros, el cheque cubrirá cada segmento del viaje.

Excepciones ya existían durante el bloqueo

La restricción nacional no produjo una interrupción idéntica en todas las líneas. En su ubicación de las 15.00 horas, Alaska Airlines indicó que sus vuelos dentro de Alaska y las rutas interislales hacia Hawaii no estaban afectados. La aeronave ya en vuelo continúa hacia su destino, dijo.

Estas excepciones explican por qué se permitió que los movimientos continuaran durante la suspensión general. Sólo ellos no probaron que se había levantado la restricción para todo el país. Por el contrario, la autorización nacional para reanudar las salidas no constituye una confirmación individual de los vuelos cancelados o modificados durante el desglose.

Por lo tanto, el estado exacto de cada salida sigue siendo revisado con el transportista. En la información consultada no se establece un horario único de regreso a lo normal para toda la red de Estados Unidos.

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