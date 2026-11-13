Bahrein: Irán reclama un ataque por radar

Los Guardias Revolucionarios anunciaron que habían atacado y destruido un radar estadounidense en Bahrein el 13 de noviembre. Su declaración describe esta acción como una respuesta a un ataque contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, el sur de Irán. La destrucción no se confirma independientemente y no hay equilibrio humano disponible. El texto no especifica la ubicación exacta del radar o los medios utilizados. También incluye una advertencia sobre operaciones aéreas y navegación en el Estrecho de Ormuz.

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Los Guardias Revolucionarios anunciaron el viernes 13 de noviembre de 2026 que habían atacado y destruido un radar de alerta temprana estadounidense en Bahrein. Describen esta operación como respuesta a un ataque aéreo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, el sur de Irán. The claim is contained in their communiqué number 22, reproduced in full by an Iranian agency. En esta etapa, la información consultada no proporciona una confirmación independiente de la destrucción prevista.

Bahrein afirma que el radar estadounidense

El texto atribuye la operación a la fuerza aeroespacial de los Guardias Revolucionarios. Afirma que sus combatientes golpearon el radar una hora antes de que el comunicado de prensa fuera escrito. Esta indicación relativa no permite fijar un tiempo preciso. The Iranian publication is dated 13 November; El anuncio también fue reportado el viernes por un organismo internacional.

El comunicado de prensa no da el nombre del sitio, el modelo de radar o su ubicación exacta en Bahréin. Tampoco especifica los medios utilizados. Por lo tanto, sería prematuro describir un ataque de misiles, aviones no tripulados o aviones de combate únicamente sobre esa base.

No hay informes humanos acompañando este anuncio. La destrucción reclamada tampoco constituye una evaluación verificada de las capacidades in situ de los Estados Unidos. Los documentos accesibles no proporcionan pruebas independientes de daños o confirmación de los supuestos efectos de los Estados Unidos o Bahrein.

Sirik, anunció punto de partida de represalias

The Guardians present their action as a response to an attack on a telecommunications tower in Sirik, Hormozgan province. El día anterior, jueves 12 de noviembre, la prensa oficial iraní informó de un ataque en la parte meridional del país, citando fuentes oficiales sin nombre. Se refirió a objetivos militares, sin publicar una evaluación detallada.

Las primeras versiones iraníes no eran idénticas. Antes del anuncio de un ataque, otro informe había atribuido el ruido de la explosión a disparos de advertencia contra buques considerados violadores en el Estrecho de Ormuz. Estas cuentas sucesivas requieren una distinción entre las explosiones notificadas, su presunto origen y los daños reales.

El comunicado de prensa del 13 de noviembre especifica ahora la razón invocada por los Guardianes: la torre Sirik. Sin embargo, no proporciona ninguna evidencia para atribuir independientemente este ataque aéreo a un determinado actor. No se puede añadir ningún número de víctimas a esta secuencia de la información disponible.

Una advertencia que también apunta a la navegación

The Guardians associate their claim with a warning on air operations and oil transport in the Strait of Ormuz. Dicen que su fuerza aeroespacial está lista para una confrontación « inlimitada » si se repiten los ataques y delitos que denuncian. También amenazan con medidas más estrictas contra las empresas que acusan de ser impulsadas por su oponente, sin identificarlas.

Esta formulación vincula explícitamente el objetivo militar reclamado en Bahrein al brazo marítimo alrededor de Ormuz. No es suficiente establecer un nuevo ataque contra un buque o una nueva sanción contra un armador. El alcance de los daños al radar, la existencia de posibles víctimas y las respuestas de las autoridades estadounidenses y bahreiníes siguen siendo los elementos principales a verificar.

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