Líbano: La eliminación de Akawi y el trabajo de Hermel Fabricante · Global Voices

El Ministerio de Economía suspende la comercialización de los llamados « Czech » y « labné » producidos por Hassan Ali al-Haq en Shuaghir, Hermel. El análisis del queso muestra no conformidad bacteriológica, mientras que el análisis de la labina revela aceites vegetales. La decisión anunciada el 12 de noviembre requiere que el fabricante retire e inventario dentro de los tres días siguientes a su aplicación. No se especifica ningún número de lote o registro de salud en el comunicado de prensa.

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El 12 de noviembre de 2026, el Ministerio de Economía y Comercio del Líbano anunció la suspensión de la comercialización de dos productos de productos lácteos Hermel. La decisión está dirigida a la llamada « Czech »akawi y la labné fabricada por « Alban wa ajban Hassan Ali al-Haq » (-) (-) en Chouaghir. El fabricante debe eliminar estos productos del mercado y hacer balance de las cantidades recuperadas.

Retiro de la fuerza de trabajo: dos razones distintas

La decisión ministerial llevará el número 125. Sigue el análisis de dos muestras: una muestra de queso y otra muestra de labina. Según el Ministerio, el primero no cumple con las normas bacteriológicas del Líbano. El análisis de la labina mostró la presencia de aceites vegetales.

Estas dos observaciones deben ser distintas. La liberación no describe la contaminación bacteriana de la labina. Tampoco especifica el microorganismo buscado o detectado en la muestra d-akawi o los resultados numéricos de los análisis. Los informes de laboratorio no se incluyen en el texto publicado.

La medida se refiere a los dos productos del fabricante nombrado, no todos los quesos akawi o trabajadores vendidos en el Líbano. La propiedad se encuentra en Chouaghir, distrito de Hermel. La suspensión se aplica a los mercados libaneses, no sólo a las empresas locales.

Tres días para eliminar e inventario de productos

El Ministerio pide al fabricante que retire los productos que se han puesto a la venta. También requiere que la Comisión elabore tablas que muestren las cantidades retiradas. El plazo anunciado es de tres días a partir de la fecha de aplicación de la decisión.

El comunicado de prensa emitido el 12 de noviembre no especifica por separado la fecha de salida de este plazo. Por lo tanto, no hace posible establecer un calendario con certeza. Tampoco da el volumen de las existencias que deben recuperarse ni el número de salidas correspondientes.

La suspensión de la comercialización y el orden de retiro son las medidas anunciadas. El texto no menciona el cierre de la fábrica ni la destrucción de las mercancías. Tampoco anuncia que se ha completado la retirada.

La identificación de productos sigue siendo incompleta

El nombre del establecimiento y las dos categorías de productos son los principales identificadores proporcionados. No hay mucho número, embalaje, código de barras o plazo de consumo se incluye en el comunicado de prensa consultado. No se adjunta una fotografía del embalaje para reconocer las referencias mencionadas.

Estos límites evitan que la medición se reduzca a un lote específico o se extienda a las referencias de otros fabricantes. No se mencionan casos de intoxicación, hospitalización u otro estado de salud. Esto no constituye un certificado de ausencia de riesgo: la razón bacteriológica de la retirada de queso permanece indicada por el departamento.

El seguimiento previsto se refiere ahora a la ejecución del retiro y los inventarios solicitados por el fabricante. La información publicada en esta etapa no permite medir el progreso.

Cover: Libnanews archive photograph published in July 2021, unestablished shooting date. La tienda representada no se ve afectada por esta decisión. Vestido editorial asistido por IA.

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