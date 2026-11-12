Esencial en 5 minutos : 13 noviembre, medianoche

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Edición del 13 de noviembre de 2026, hora de la medianoche de Beirut. Lectura: unos cinco minutos.Los últimos acontecimientos verificados se refieren a la continuación de los disparos en el sur del Líbano, los votos del Parlamento y los resultados de las huelgas en Gaza. La diplomacia iraní y los escenarios presidenciales franceses complementan este punto. Los eventos reportados a continuación datan del 11 y 12 de noviembre: el cambio de fecha de esta edición no los convierte en eventos que ocurrieron el viernes.

South Lebanon: Fire reported in Zawtar al-Sharqiyah

Los bombardeos de artillería se informaron el jueves 12 de noviembre, cerca de Zawtar al-Sharqiyah. El boletín oficial libanés los atribuye a posiciones israelíes. No proporciona un balance humano o material. Por consiguiente, la ausencia de cifras no permite concluir que no hay víctimas. El tiempo exacto del fuego no está establecido.

Este informe es distinto de la destrucción de casas reportadas el miércoles en la misma zona. Agregó a las noticias del jueves de huelgas en Haddatha y Houla. En esta edición no se incluye ningún balance consolidado de estas operaciones, ya que no hay confirmación suficiente para reunirlas en el mismo estado.

El portavoz de la FPNUL, Kandice Ardiel, por su parte, describe las violaciones diarias en el sur, principalmente atribuidas al ejército israelí: construcción de posiciones y carreteras, demolición, ataques aéreos y disparos de artillería. Estas son las observaciones que hizo en una entrevista transmitida esta semana, no la confirmación independiente de cada incidente el jueves. El regreso de los habitantes a sus aldeas no significa que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Parlamento: la ayuda militar turca aprueba votación plenaria

El jueves el Parlamento aprobó el proyecto transmitido por el Decreto 1149 sobre cooperación financiera militar con Turquía. Esta decisión va más allá de la aprobación del comité. Sin embargo, no prueba la entrega de equipo, el pago ya realizado o la terminación de todas las formalidades de entrada en vigor.

Los instrumentos prevén un sobre principal de 100 millones de libras turcas para bienes y servicios militares, y un protocolo separado de 3,5 millones para capacitación, cursos y visitas. Las sumas no deben presentarse como dólares. Están destinados a fines específicos y deben ser movilizados gradualmente, según asignaciones y créditos turcos.

El marco da prioridad a la producción turca. Deben notificarse las necesidades libanesas y los proyectos acordados entre las autoridades. El equipo no puede transferirse libremente a un tercero sin un acuerdo escrito de Ankara. La votación del 12 de noviembre sigue separada de la publicación en el Diario Oficial y las notificaciones diplomáticas previstas en los textos firmados en 2022 y 2023.

Gaza: once muertes reportadas durante el día, incluyendo seis en Nasser

La Defensa Civil de Gaza reporta 11 muertos el jueves en huelgas y incendios israelíes. Seis de estas muertes se refieren al complejo hospitalario de Nasser en Khan Yunes. Por lo tanto, no es un total de once muertes solo para el bombardeo hospitalario.

El Ministerio de Salud de Gaza coloca el ataque después de la medianoche en el edificio quirúrgico e informa a las víctimas entre cuidadores, pacientes y sus asistentes. El hospital confirma seis muertes. No se agregan estimaciones sucesivas de lesiones, ya que se refieren al mismo ataque y se han informado en diferentes momentos.

El ejército israelí confirma que golpeó a Nasser. Afirma haber dirigido a Mohamed Abu Ismail, a quien presenta como comandante de la brigada de Hamás en Khan Yunes, así como a otros miembros del movimiento. Su muerte no está confirmada. Israel acusa a Hamás de utilizar el complejo como centro de mando; el movimiento lo niega. This alleged military use was not independently verified.

Las otras cinco muertes en la evaluación diaria fueron atribuidas por la ayuda para disparar o atacar cerca de al-Bureij, Deir al-Balah y la ciudad de Gaza. Esta cifra sigue siendo la de la Defensa Civil, no un balance independiente. Las alertas localizadas no se añaden una segunda vez en total.

Irán: Condiciones publicadas, no un acuerdo con Washington

En su entrevista del 11 de noviembre, Mohsen Rezaei mantiene la negativa a transferir materiales nucleares enriquecidos fuera del Irán. También amenaza las bases estadounidenses, incluso algunas de Europa, si se utilizan para nuevos ataques contra territorio iraní. Estas declaraciones no constituyen el anuncio de un ataque ya lanzado o una amenaza indistinta contra toda Europa.

El líder iraní hace que el fin de la guerra en el Líbano sea un elemento de las condiciones avanzadas por Teherán. También pidió garantías contra nuevas huelgas y se refirió al levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos congelados. Estos son los requisitos de una parte: no se establece ningún compromiso recíproco acordado por Washington por esta entrevista. Se considera que las autoridades libanesas no han aceptado un acuerdo simplemente porque un funcionario iraní lo afirma.

Francia: Qué medidas de la encuesta para 2027

La encuesta Cluster17 realizada los días 9 y 10 de noviembre, mencionada en 11 por la Junta de Encuesta, prueba cuatro listas de posibles candidatos. Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon ocupan los dos primeros lugares en cada uno. Sin embargo, los resultados dependen de la composición de la lista presentada a los encuestados.

Christine Lagarde obtuvo el 14% en una hipótesis en la que reemplazó a Édouard Philippe, pero el 8% en otra en la que varias personalidades del mismo espacio político aparecieron juntas. Esta diferencia no mide una caída entre dos fechas: los escenarios pertenecen al mismo campo de la encuesta. La presencia de un nombre en el cuestionario no anuncia una solicitud.

La encuesta abarcó a 1.164 votantes inscritos y se realizó en línea por cuotas. El número de funcionarios necesitados varía después de ponderar. Las incertidumbres prohíben convertir una brecha de unas cuantas décimas de punto en una ventaja establecida. Estas intenciones no predicen el resultado de 2027 o los aplazamientos de una segunda ronda.

Cobertura: Parlamento libanés, foto de François el Bacha / Libnanews. Fecha exacta de disparo no establecida; esta imagen no representa la sesión del 12 de noviembre de 2026.

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