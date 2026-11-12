Donald Trump pide a JD Vance que se centre en la lucha contra el fraude en los Estados Unidos y afirma que ya no necesita un acuerdo con Teherán.

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Donald Trump dijo el jueves 12 de noviembre que Estados Unidos ya no necesitaba un acuerdo con Irán. En un mensaje sobre las redes sociales, el presidente estadounidense pidió a su vicepresidente JD Vance que dedicara su atención a la lucha contra la corrupción y el crimen que denuncia en las ciudades y estados encabezados por los demócratas. Esta reorientación viene cuando Vance participó en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto con Teherán.

« No necesitamos un acuerdo con Irán », escribió Trump, según comentarios consistentes de dos agencias de noticias. El Presidente también reclamó el control de los recursos financieros iraníes y el Estrecho. Estas declaraciones expresan su posición política: por sí solas no constituyen un balance verificado de los activos mantenidos o de la situación militar en Ormuz.

Vance se refirió a una misión interna existente

Donald Trump describe la lucha contra la malversación como una manera de restaurar el equilibrio fiscal estadounidense. Incluye Minnesota, California e Illinois. Sus acusaciones generales contra funcionarios democráticos no van acompañadas, en el mensaje reportado, por una auditoría para verificar el alcance o efecto anunciados sobre las finanzas federales.

La misión interna confiada a Vance no es nueva. El Decreto presidencial No 14395, de 16 de marzo de 2026, estableció un grupo de tareas para combatir el fraude en los programas federales de prestaciones sociales. El texto designa al Vicepresidente como Presidente de esta estructura, bajo la supervisión directa del Jefe de Estado, y al Presidente de la Comisión Federal de Comercio como Vicepresidente.

Su mandato incluye la verificación de la elegibilidad de los beneficiarios, las comprobaciones de pagos anticipados, el intercambio de información entre las administraciones y las auditorías. El Decreto incluye programas administrados con los Estados y las autoridades locales. Se prevé la aplicación de medidas de conformidad con la ley y las consignaciones disponibles. Por consiguiente, el anuncio del 12 de noviembre se refiere a la prioridad política otorgada a esta función, no a la creación de una nueva institución.

Una señal restrictiva para la diplomacia con Teherán

Cuando fue interrogado por una agencia de noticias, el departamento de prensa de la Casa Blanca se refirió al mensaje presidencial para señalar que Donald Trump no vio necesidad de negociar con Irán. La oficina del Vicepresidente no había respondido a la solicitud de comentario en el momento del envío. El texto notificado no designa ningún reemplazo para Vance para impulsar cualquier contacto.

Esta posición contrasta con las señales diplomáticas del comienzo de la semana. El 9 de noviembre, tras una reunión con el Primer Ministro de Qatar, Donald Trump había presentado la guerra casi a nivel militar y se refirió a los esfuerzos de mediación de Doha. Sin embargo, una declaración presidencial sobre la falta de un acuerdo no vale la pena anunciar una solución negociada o confirmar el fin del conflicto.

La versión iraní sigue siendo separada

Por su parte, el Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirma en una entrevista que Washington pidió a Vladimir Putin que facilitara las conversaciones directas con Teherán. Según él, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, presentó las posiciones iraníes en Moscú. La Casa Blanca no respondió directamente a la pregunta sobre esta mediación rusa, según una agencia de noticias. Por lo tanto, es una afirmación iraní, no un enfoque estadounidense confirmado por ambas partes.

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