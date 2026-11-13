Slavneft: Londres amplía sus sanciones energéticas

El Reino Unido sanciona a Slavneft y ahora afirma dirigirse a los diez principales productores de petróleo ruso. Las medidas anunciadas el 12 de noviembre también afectan al aceite de Vostok, carbón, comerciantes y buques. Combinan congelaciones de activos y restricciones de servicios, sin equivalente a la confiscación de activos o instalaciones rusos.

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El Reino Unido impuso sanciones a Slavneft el 12 de noviembre de 2026. Londres ahora pretende dirigirse a los diez primeros productores de petróleo ruso. Este anuncio no significa que se hayan añadido diez grupos simultáneamente: Slavneft completa un dispositivo construido sobre varias decisiones. El nuevo paquete cubre circuitos de comercio de gas natural licuado, carbón y energía.

El Gobierno británico anunció estas medidas en la Cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín. Su objetivo declarado es reducir los ingresos de Moscú para financiar su guerra contra Ucrania. Las restricciones vienen como europeos discutir la continuación de las negociaciones de paz.

Sanciones británicas contra Slavneft: medidas

El aviso oficial del 12 de noviembre enumera PJSC Oil and Gas Company Slavneft como RUS3800. Se prevé la congelación de activos, las restricciones a los servicios fiduciarios, la prohibición del ejercicio de las funciones de administrador y las penas en el transporte. Londres motiva esta designación por las actividades del Grupo en el sector energético, considerada estratégica para el gobierno ruso.

Este terreno está dentro del alcance de la decisión de sanción del Reino Unido. Sólo esto no es una condena penal. La distinción también corresponde a otras empresas registradas: el texto establece las razones dadas por las autoridades y las restricciones aplicables.

Del petróleo a los comerciantes de Dubai

El mismo aviso se aplica a LLC Vostok Oil, del que identifica a Rosneft como su empresa matriz. Agregó en particular Sibur Holding, Nipigazpererabotka y las compañías de carbón SUEK y Kuzbassrazrezugol. Forteza Trading DMCC, Patera FZCO y Novus Energy DMCC, con sede en Dubai, son también entidades designadas.

Downing Street presenta Vostok Oil como un proyecto insignia de Rosneft en el Ártico. Para el gobierno del Reino Unido, todo el enfoque es el mismo: apuntar varios enlaces en ingresos energéticos rusos, de productores a comerciantes y luego a medios de transporte. Esta extensión más allá de los productores explica por sí sola la diversidad de los compromisos en cuestión.

Vessels and their services also targeted

El prospecto también enumera barcos, incluyendo buques de GNL Melicertes y Neleus, así como tanques Apeks y Sara Sky. Las restricciones marítimas incluyen el acceso a puertos y servicios británicos asociados a los buques interesados.

El marco del Reino Unido distingue entre las sanciones financieras contra una empresa y la designación de un buque. Para buques específicos, las prohibiciones pueden aplicarse a fletes, operaciones, asistencia técnica, tripulaciones, intermediación y financiación. Las obligaciones dependen de las disposiciones aplicables a cada registro, con las excepciones y licencias previstas en el reglamento. Por lo tanto, un anuncio de sanciones no deduce automáticamente el mismo régimen para toda una flota.

La congelación de activos no es una confiscación

Para Slavneft, el alcance de la congelación debe entenderse en el contexto de los bonos del Reino Unido. De conformidad con las normas de la Oficina de Aplicación de las Sanciones Financieras, los fondos y los recursos económicos correspondientes deben estar garantizados por quienes los mantienen o controlan. No podrán utilizarse ni ponerse a disposición del beneficiario sancionado, directa o indirectamente, a menos que sea aplicable la excepción o licencia.

La congelación no transfiere sus bienes al Estado británico. Tampoco significa que Londres tome el control de las instalaciones del grupo en Rusia. La autoridad del Reino Unido distingue explícitamente la inmovilización de activos de su confiscación. Las empresas sujetas a estas reglas también deben reportar los activos de que se trate a OFSI.

Los controles no se limitan a comparar un nombre con una lista. El plan también puede llegar a entidades de propiedad o control de una persona designada. Para los bancos y socios comerciales interesados, la identidad de la parte contratante y su estructura de control se convierten así en elementos decisivos en el examen de las transacciones.

Presión de los debates sobre Ucrania

En Dublín, Andy Burnham defendió la continua presión sobre Moscú a pesar del progreso mencionado en las conversaciones. El Primer Ministro británico pide una cesación del fuego completa e inmediata. Su Gobierno vinculó las nuevas restricciones a este objetivo diplomático, en lugar de anunciar un acuerdo ya alcanzado.

El conjunto de medidas del 12 de noviembre establece obligaciones jurídicas y nuevos objetivos. Sin embargo, los textos consultados no mencionan los ingresos que Slavneft perderá ni los volúmenes de exportación que se evitarán eficazmente. El efecto económico de esas medidas sigue siendo distinto de su registro oficial.

Cubierta: petrolero, archivos fotográficos del banco Libnanews. Fecha y lugar de tiroteo no establecido. Ilustración del transporte marítimo, sin identificar este buque como sujeto a las sanciones mencionadas. Crédito: Libnanews.

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