Corea del Sur: El fraude AI sacude los exámenes

Corea del Sur abre un procedimiento contra el primero de la competencia fiscal, sospechoso de fraude con inteligencia artificial. The authorities will review several years of results and strengthen the checks before the academic examination on 19 November. La cancelación y exclusión de cinco años todavía tienen que seguir el procedimiento administrativo local.

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Corea del Sur está llevando a cabo un examen de la vigilancia de sus exámenes tras un caso de fraude de inteligencia artificial con la asistencia de asesores fiscales. El lunes 16 de noviembre de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció la apertura de un procedimiento para cancelar el resultado del candidato que llegó a la cima de la 63a edición y prohibir que se represente durante cinco años. La decisión final debe tomarse después de una audiencia administrativa.

El caso ahora supera esta única competencia profesional. El Ministerio de Trabajo y el órgano nacional encargado de las calificaciones, HRDK, planean buscar señales de fraude en los exámenes nacionales organizados este año. El Gobierno también está preparando medidas específicas contra el uso de dispositivos conectados, a tres días de la prueba de entrada universitaria el 19 de noviembre.

Procedimiento administrativo, aparte de la investigación penal

El comunicado económico del 16 de noviembre establece que la administración fiscal envió una notificación previa al candidato interesado. La audiencia prevista en el procedimiento administrativo debe preceder a la decisión sobre la anulación del examen y la exclusión temporal.

El departamento describe a un candidato con la puntuación más alta desviando tecnologías de inteligencia artificial. Su documento no publica ningún conocimiento del equipo utilizado o demostración técnica del proceso. Confirma la respuesta administrativa, pero no reconstituye cada paso del fraude.

At the criminal level, HRDK must initiate a complaint to obstruct the activity and cooperate with the police. El grupo de trabajo también tiene previsto examinar los hechos si otros informes indican sospechas.

Los resultados de los últimos años se examinarán

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la intención de supervisar los resultados de los candidatos admitidos en la competencia fiscal en los últimos tres a cinco años. La labor se centrará en la distribución de notas por persona y sujeto. Las anomalías identificadas pueden dar lugar a auditorías a fondo.

Esta revisión no significa que todos los resultados anteriores sean sospechosos o cancelados. The aim is to identify the situations that warrant an investigation by cross-referencing the grade profiles and the information available. El comunicado de prensa no anuncia ningún número adicional de estafadores ya identificados.

El grupo de trabajo reúne al Ministerio, la administración tributaria y el HRDK. Su división del trabajo distingue entre las sanciones y la evolución de la competencia, la cooperación con los investigadores y la mejora práctica de la vigilancia. También se debe pedir a los asesores fiscales y especialistas privados que propongan mejoras.

Controles mejorados de la próxima competencia fiscal

Para la edición 2027, las autoridades están preparando un conjunto de medidas: verificación de nuevos dispositivos electrónicos y de comunicación, mejora de la capacitación de supervisores, establecimiento de un centro de presentación de informes, ampliación de la vigilancia de vídeo e introducción de detectores de radio. El comunicado de prensa presenta estos dispositivos como medidas a implementar, no como equipo ya extendido en las habitaciones.

The broader component announced by the Ministry of Labour is the national qualification examinations held in 2026. Una reunión de emergencia, celebrada el 15 de noviembre, decidió utilizar las características del caso descubierto para buscar más irregularidades. Antes de finalizar el año se debe elaborar un plan de prevención integral.

La cita académica del 19 de noviembre

En la reunión interdepartamental celebrada el 16 de noviembre también se examinó el examen de ingreso universitario para el año académico 2027, programado para el jueves 19 de noviembre. El Primer Ministro Han Seong-sook pidió un equipo interdepartamental de emergencia, la entrega de todos los dispositivos conectados a la entrada de los centros y un control riguroso de su posesión durante los juicios.

Pidió que estudiara con los órganos pertinentes el cierre de la conexión Wi-Fi pública en los centros durante el examen. Esto todavía no es un corte general confirmado. The authorities also want to keep alerts and investigations after the tests: the end of an examination must not prevent the search for later discovered fraud.

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