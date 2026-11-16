Robert Pattinson jugará a James Bond en la próxima película de Amazon MGM Studios dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight. Anunciado el 16 de noviembre, esta elección abre la sucesión de Daniel Craig. El estudio confirma su equipo, pero todavía no revela el título o fecha de lanzamiento.

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Amazon MGM Studios anunció el lunes 16 de noviembre, la elección de Robert Pattinson para jugar a James Bond. Los británicos tuvieron éxito a Daniel Craig en una película dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond. El anuncio oficial de Amazon MGM Studios, publicado el lunes 16 de noviembre de 2026, termina la espera alrededor del sucesor de Daniel Craig. El estudio confirma la elección del actor británico para la próxima película dedicada al agente 007, sin revelar en este comunicado su título o su fecha de lanzamiento.

Pattinson se une a un equipo ya formado. Denis Villeneuve será el director del guión de Steven Knight. Amy Pascal y David Heyman producirán la película, respectivamente a través de Pascal Pictures y Heyday Films. Tanya Lapointe será el productor ejecutivo.

Robert Pattinson, la opción confirmada para James Bond

El actor acogió con beneplácito su nombramiento como un gran honor en su carrera. En su declaración emitida por el estudio, agradeció al equipo artístico y expresó su entusiasmo por trabajar en el personaje. Denis Villeneuve saluda a un intérprete que puede traer nueva energía a 007.

La confirmación ahora distingue la elección de Pattinson de las muchas suposiciones de casting que acompañaron la preparación de la película. Aún no especifica los otros miembros de la distribución, los lugares de rodaje o el contenido de la trama.

Desde Twilight a Batman, un viaje entre dos cines

Pattinson llega a la franquicia con una carrera compartida entre grandes producciones y cine independiente. Revelado a un amplio público porHarry Potter y la Copa de Fuegoentonces por la sagaTwilightluego disparó en trabajos con registros muy diferentes.

Buen momentoSafdie hermanos, yEl faro, por Robert Eggers, están entre sus roles destacados. También jugó enTenet, por Christopher Nolan, antes de tener el papel principalEl BatmanDirigida por Matt Reeves. Su viaje reciente también incluyeMickey 17De Bong Joon-ho.

El nuevo Bond reunirá a un actor ya acostumbrado a las franquicias globales y a un director asociado, en particularLlegada,Blade Runner 2049yDuneSteven Knight, guionista, es el creador de la seriePeaky Blinders.

Después de Daniel Craig bajo la dirección de Amazon MGM

Daniel Craig había completado su carrera en el papel conNo hay tiempo para morir, liberado en 2021. Esta película fue su quinta y última aparición en James Bond. La llegada de Pattinson abre así un nuevo ciclo, con un intérprete diferente y un nuevo equipo de producción.

Esta transición viene después de un cambio significativo en la gobernanza de la franquicia. En febrero de 2025, Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson anunciaron la creación de una empresa conjunta para mantener los derechos de James Bond. La operación terminó el 24 de marzo de 2025.

Los socios siguen siendo copropietarios de la franquicia, pero Amazon MGM ha obtenido control creativo. Amazon ya había adquirido MGM en 2022 y tenía los derechos de distribución de películas Bond. Por consiguiente, el cambio 2025 se refiere a la realización de producciones futuras, no sólo a su difusión.

La elección del intérprete principal fue un paso central en esta recuperación. Ahora queda anunciar el calendario preciso de la película, su título y los socios del juego de Robert Pattinson.

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