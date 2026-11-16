Esenciales en 5 minutos: 16 de noviembre, 18 horas

Waltz pide el desarme voluntario de Hezbollah, los bancos anuncian una huelga tan pronto como el miércoles y nuevos incidentes afectan al Sur. En Israel, la policía está examinando el caso Rasam. La Unión Europea está intensificando sus sanciones contra los agentes de financiación rusos. MEA espera su primer A321XLR mañana en Beirut, sin nueva línea confirmada. La edición de esta tarde distingue entre las declaraciones políticas, las decisiones anunciadas e información operacional que queda por especificar.

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Lunes, 16 de noviembre de 2026, 18.00 horas, hora de Beirut.La visita de Mike Waltz y el desarme de Hezbollah dominan las noticias diplomáticas libanesas. Los bancos anuncian una huelga cada miércoles a partir del 18 de noviembre. En el sur se denuncian nuevos incidentes y un municipio limita el acceso a varios barrios. En Israel, la policía está examinando los arrestos de militantes en Rasam. La Unión Europea está intensificando sus sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania, mientras que el MEA se está preparando para la llegada de su primer A321XLR.

Waltz pide a Hezbollah que entreguen sus armas al estado

El Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, pidió a Hezbollah el lunes que desarmara voluntariamente. Habló después de una entrevista con Nabih Berri en Ain al-Tinah. Su argumento: un país no puede funcionar con dos ejércitos. Esta declaración establece la posición americana. No significa que se haya concertado un acuerdo de entrega de armas.

La visita también llevó al diplomático a Joseph Aoun y Nawaf Salam. Las consultas abarcan la autoridad del Estado, los compromisos de seguridad y la presencia internacional en el Sur. El Gobierno libanés vincula estas cuestiones con la retirada israelí y la protección de la soberanía del país.

Nawaf Salam defiende una presencia internacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad. Desea mantener las funciones de observación, enlace, coordinación y apoyo de las Fuerzas Armadas Libanesas. En su opinión, la resolución 1701 debería seguir siendo una referencia a los arreglos en el Sur. Las deliberaciones aún no han permitido anunciar la composición o los medios de un acuerdo sucesor a la FPNUL.

Bancos: una huelga anunciada cada miércoles

La Asociación Bancaria Libanesa anunció una huelga de advertencia cada miércoles en las próximas semanas. El primer día está programado para el 18 de noviembre. Esta decisión, anunciada el lunes, abre una nueva fase de la disputa con el Departamento de Finanzas.

Los bancos impugnan la solicitud de enmienda de sus declaraciones fiscales para los años 2020 a 2024. El desacuerdo se refiere en particular a las diferencias de tipos de cambio y al tratamiento de las disposiciones relativas a los eurobonos. LABL afirma que las medidas darían lugar a la imposición de ganancias y provisiones de libros no realizadas para cubrir pérdidas.

Este es el argumento de la asociación, no una conclusión independiente sobre la legalidad de los impuestos reclamados. Una disposición en un balance no es automáticamente deducible: la disputa se relaciona precisamente con las reglas aplicables y cómo calcular la base tributaria.

Para los clientes, el anuncio implica anticipar transacciones que requieren una visita de agencia el miércoles. No se puede inferir que todos los servicios digitales o distribuidores serán suspendidos. Los arreglos prácticos tendrán que ser revisados con cada institución.

Líbano meridional: Chakra incident, restrictions in Nabatiyah Fawqa

Un avión aéreo israelí explotó el lunes por la tarde sobre la cabaña al-Amin en Shakra, distrito de Bint Jbeil, según un informe publicado a las 16.37 horas en Beirut. No se notificaron lesiones en este primer informe; el daño reportado fue material. También se informó de disparos de artillería intermitente cerca de Mayfadoun y Kfar Tebnit.

En Nabatiyé Fawqa, el municipio anunció una prohibición temporal del acceso a los distritos orientales de Deir, La Poste, Al-Aqida, Al-Manzala y Al-Hariq. Invoca la situación de seguridad y la protección de los habitantes y sus bienes.

El municipio ofrece una excepción para necesidades extremadamente urgentes, que se coordinará exclusivamente con el alcalde. Presenta esta restricción como excepcional y provisional, sin dar una fecha firme para levantarla. Por consiguiente, la falta de lesiones en un incidente específico no significa que los movimientos en toda la zona sean seguros.

Israel: Las acusaciones alrededor de Ra

The Israeli police opened an internal review of the decisions that led to the arrest of activists in Rasam on 27 October. Las revelaciones se refieren al origen de la información transmitida a la policía y los presuntos vínculos de su fuente con la oficina de Benjamin Netanyahu.

Yair Lapid y Yousef Jabareen denunciaron un « ataque de un golpe de Estado ». Esta es una acusación política, no judicial. La evidencia publicada por sí sola no muestra que el recuento de votos habría cambiado.

La oficina del Primer Ministro niega una operación de manipulación. Afirma que su jefe de personal proporcionó a la policía información sobre un posible delito. El examen anunciado debe aclarar la cadena de mando y el procesamiento de la inteligencia. Desde entonces se ha puesto en libertad a las personas detenidas; se espera que se produzcan conclusiones policiales.

La Unión Europea añade 113 personas y entidades a sus sanciones

El Consejo de la Unión Europea anunció el lunes medidas dirigidas a 12 personas y 101 entidades. Se refieren a los sectores bancario, financiero y energético, así como al apoyo a la flota fantasma utilizada para el comercio petrolero ruso.

Esta decisión pretende reducir los medios para financiar la guerra de Rusia contra Ucrania. Es distinto de las sanciones anunciadas el mismo día contra actores de interferencia y ataques cibernéticos. Los dos componentes no deben añadirse sin examinar sus respectivas bases y listas.

MEA: A321XLR esperaba el martes en Beirut

Middle East Airlines está programada para recibir su primer Airbus A321XLR el martes 17 de noviembre. Mohammad El-Hout invitó a Nawaf Salam a patrocinar la ceremonia de bienvenida. La llegada de la aeronave es un paso en la renovación de la flota, pero no vale la pena lanzar inmediatamente una nueva línea.

Airbus anuncia un rango máximo de 4.700 millas náuticas, o aproximadamente 8.700 kilómetros, para este modelo. El rendimiento de un vuelo depende, sin embargo, de la carga transportada, los vientos, las reservas de combustible y la configuración elegida. Esta gama no es una distancia garantizada para el avión MEA.

La compañía había ordenado cuatro A321XLR en junio de 2019, con el objetivo de ampliar sus posibilidades a África y Asia. Quedan por confirmar las primeras rotaciones comerciales, el número de puestos y posibles nuevos destinos.

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