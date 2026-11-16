Beijing anuncia la Cumbre Xi-Trump-Putine en Shenzhen

Beijing anuncia una cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen el 19 de noviembre. China hace hincapié en la paz y la estabilidad estratégica. Washington quiere hablar de nuclear e Irán, pero no se ha anunciado ningún programa o acuerdo común detallado en esta etapa.

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China anunció el lunes 16 de noviembre que Xi Jinping se reunirá con Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen, jueves 19 de noviembre de 2026. Beijing presenta esta reunión como la primera reunión cara a cara de líderes chinos, estadounidenses y rusos, dedicada a la paz mundial y la estabilidad de las relaciones entre las principales potencias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China fijó la fecha y lugar en un breve comunicado de prensa emitido el lunes por la mañana. No se ha anunciado ningún acuerdo en esta etapa.

Una cita al margen de la APEC

La cumbre trilateral se celebrará durante la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, celebrada los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Xi Jinping va a presidir esta 33a reunión, bajo el tema de una comunidad Asia-Pacífico floreciendo juntos.

El programa chino también incluye una cumbre de dirigentes empresariales los días 17 y 18 de noviembre, a la que Xi Jinping debe dar un discurso, así como reuniones bilaterales con los dirigentes participantes. Este calendario multilateral es el marco de la reunión de tres partes, sin confundirse con su agenda.

Beijing destaca la estabilidad estratégica

Mao Ning destacó el lunes las responsabilidades especiales de China, Rusia y Estados Unidos, los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La presentación china destacó la necesidad de comunicarse más, gestionar las diferencias y preservar las relaciones estables.

El personaje novedoso reclamado por Beijing se refiere a este formato tridimensional, no a la ausencia de contactos previos entre los líderes.

El programa nuclear previsto, pero sin un programa detallado

En el lado americano, la reducción de los arsenales nucleares es uno de los temas que Donald Trump desea abordar. Los funcionarios estadounidenses también mencionaron a Irán. Sin embargo, estas intenciones no son un programa común acordado por las tres capitales.

Preguntado el lunes sobre estas cuestiones, Mao Ning se limitó a recordar que los debates se centrarían en las principales cuestiones de la paz mundial. Se refirió a la publicación de información adicional a una comunicación posterior. Por lo tanto, China no detalla públicamente los compromisos que estaría dispuesto a asumir en Shenzhen.

La posición de China sobre los arsenales sigue siendo un punto de divergencia: Beijing ha exigido desde hace mucho tiempo que Washington y Moscú, que tienen acciones mucho más grandes, primero reduzcan sus propias capacidades antes de considerar discusiones por su cuenta. La presencia de los tres presidentes alrededor de la misma mesa no significa que esta diferencia de enfoque sea levantada.

Ucrania no debe considerarse un sujeto adquirido

Según indicaciones dadas por funcionarios estadounidenses antes de la cumbre, la guerra en Ucrania no debería estar en el centro de la reunión. Después de una entrevista con Xi Jinping, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier también informó que el líder chino había insistido en la necesidad de involucrar a los europeos en las discusiones sobre este conflicto europeo.

En un plazo de tres días a partir del nombramiento, los elementos confirmados siguen siendo el formato, los participantes, la fecha y el lugar anunciados por Beijing. Ni un acuerdo de desarme ni un acuerdo sobre Irán o Ucrania pueden presentarse como adquiridos antes de los intercambios oficiales y comunicaciones posteriores.

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