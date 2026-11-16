Bloque 8: El sísmico no prueba un descubrimiento

El bloque 8 incluye una encuesta sísmica tridimensional de más de 1.200 kilómetros cuadrados. Esta campaña debe mejorar el conocimiento del subsuelo antes de la posible perforación. Los documentos de la Administración Libanesa del Petróleo todavía describen los preparativos ambientales y operacionales. El objetivo de perforación mencionado para 2028 sigue siendo una perspectiva, no un resultado. Por lo tanto, las áreas estudiadas, las acciones del consorcio y el calendario de exploración no permiten el cifrado de reservas comerciales o la promesa de ingresos en el Líbano.

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El bloque 8 sigue siendo un registro de exploración, no una reserva comercial de gas establecida. Los anuncios relativos a su encuesta sísmica deben leerse en este orden. Una campaña tridimensional puede mejorar el conocimiento del sótano y preparar una perforación. No prueba la existencia de un depósito explotable ni la fecha en que el Líbano podría producir gas.

Los documentos publicados por la Administración Libanesa del Petróleo permiten distinguir estas etapas. En su punto del 15 de octubre de 2026, la autoridad todavía describe la campaña 3D como el próximo funcionamiento del programa. Mencionó los procedimientos ambientales y la coordinación en curso para acelerar la preparación. Este informe no anuncia resultados de perforación.

Bloque 8: una superficie a estudiar, no un volumen de gas

TotalEnergies anunció el 9 de enero de 2026 la firma del acuerdo de entrada del consorcio en la licencia del bloque 8. El grupo mantiene el 35% y actúa como operador. Eni también posee el 35%, mientras que QatarEnergy posee el 30%. Estos porcentajes describen las existencias de las empresas, no una parte de los ingresos ya recibidos.

El programa inicial prevé la adquisición de una encuesta sísmica de 1 200 kilómetros cuadrados. La cifra mide la zona de investigación comunicada. No representa el tamaño de un tanque identificado o una cantidad de gas. La Administración del Petróleo coloca todo el bloque en las aguas profundas del sur del Líbano. Asigna una superficie de aproximadamente 1.400 kilómetros cuadrados y una distancia de 70 kilómetros de la costa.

Por lo tanto, las dos áreas tienen diferentes objetos: el permiso cubre un espacio, mientras que el programa inicial define una campaña. On 15 October, the authority presented the bloc as one of the few Lebanese maritime areas still without 3D seismic coverage. El objetivo inmediato es reducir esta brecha en los datos.

Qué medidas sísmicas realmente

Una encuesta sísmica investiga las características geológicas de las ondas reflectadas por el subsuelo. Los instrumentos registran las señales, luego los especialistas las interpretan para mapear estructuras que pueden contener hidrocarburos. El método produce una imagen geológica, no un muestreo directo de gas.

La tercera dimensión permite obtener datos más concentrados y mejorar la representación de la estructura. Ayuda a seleccionar un objetivo y reducir ciertos riesgos antes de la perforación. Sin embargo, una estructura prometedora sigue siendo una suposición que debe probarse. Para establecer reservas recuperables comercialmente, la evaluación debe incluir perforación y pruebas.

Esta distinción tiene una consecuencia presupuestaria inmediata: una esfera estudiada no puede convertirse en ingresos previstos sin resultados adicionales. Tampoco es el calendario de adquisición de datos un calendario de producción. La exploración, evaluación de un posible descubrimiento y su desarrollo corresponden a decisiones separadas.

Las autorizaciones y la preparación siguen siendo pasos concretos

El Comité de Gestión del Bloque 8 reúne a la Administración Libanesa del Petróleo y a las licencias. Su informe de octubre se refiere a los enfoques ambientales y la preparación operacional y de seguridad de la campaña. Anunció el deseo de acelerar, sin indicar que todos estos pasos habían sido completados.

Otra reunión, presentada por la Autoridad en septiembre, incluyó al Ministro del Medio Ambiente Tamara El Zein y al Presidente Fawzi Khalifa. Se ocupó de la coordinación de los estudios ambientales. El documento se refiere a la ubicación futura de un pozo y el objetivo de iniciar la perforación a mediados de 2028. Este es un horizonte de trabajo, no un taladro ya hecho.

Las operaciones anteriores del Líbano también muestran la diversidad de los preparativos. Para los bloques 4 y 9, la Autoridad describe estudios geológicos, evaluaciones ambientales, autorizaciones, contratos y una base logística. Estos ejemplos históricos no prueban el progreso del bloque 8. Explican por qué las licencias y el comienzo de una operación no son confusas.

El precedente de Qana requiere una distinción entre potencial y resultado

En su comunicado de enero, TotalEnergies recordó que el pozo Qana 31/1 del bloque 9 no había producido ningún resultado positivo. However, the group confirmed its willingness to continue exploration in Lebanon with its partners. Las dos informaciones no son contradictorias: un operador puede continuar su investigación sin anunciar un descubrimiento comercial.

Por lo tanto, el próximo factor determinante del bloque 8 será la realización documentada de la campaña, luego la interpretación de sus datos y las decisiones de perforación. Antes de estos pasos, las áreas, participaciones y plazos anunciados describen un programa industrial. No hacen posible cifrar reservas ni prometer producción.

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