Barrot se refiere a un consenso para el post-FINUL

Jean-Noël Barrot se refirió a un consenso para evitar un vacío de seguridad en el sur del Líbano y acelerar las discusiones sobre el post-FINUL. Habló el 10 de noviembre en París al final del G7. No se anuncian dispositivos aprobados en los comentarios. El rastro civil mencionado por Marco Rubio sigue siendo distinto de esta observación. El calendario de las Naciones Unidas prevé el fin de las operaciones el 31 de diciembre de 2026 y el retiro ordenado del año siguiente. Quedan por definir las responsabilidades y los medios de la presencia futura.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Jean-Noël Barrot habló de un consenso para evitar un vacío de seguridad en el sur del Líbano después de la FPNUL. El martes 10 de noviembre, en París, el ministro francés también informó de una voluntad común de avanzar rápidamente hacia una nueva organización de seguridad. Estos comentarios, reportados por una agencia de noticias, no están acompañados por el anuncio de un dispositivo aprobado.

Barrot habla de un consenso sobre dos objetivos

El jefe de la diplomacia francesa habló en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7. Los intercambios tuvieron lugar los días 9 y 10 de noviembre en el Quai d’Orsay. Cree que han avanzado en la cuestión del Líbano.

El consenso que describe es sobre dos objetivos: evitar un vacío de seguridad y acelerar la preparación del post-FINUL. No define el carácter civil o militar de una misión futura.

Las declaraciones comunicadas no especifican el mandato, la dotación de personal o la financiación. Tampoco se consideran países contribuyentes. Por lo tanto, no permiten que las diferentes opciones discutidas sean consideradas adoptadas por el G7.

La etapa anunciada el martes es diplomática. Barrot presenta una convergencia sobre la necesidad de actuar, mientras que la forma de la futura presencia internacional queda por determinar.

Una declaración separada del rastro de Rubio

El día anterior, en París, Marco Rubio había mencionado una posible misión de verificación civil. El Secretario de Estado estadounidense dijo que lo había discutido con Emmanuel Macron. Buscaba un mecanismo que se consideraba creíble para supervisar los compromisos de las partes.

Rubio destacó la necesidad de un acuerdo entre el Líbano e Israel. No había anunciado ningún formato final ni un calendario de despliegue. La declaración de Barrot no deja claro que esta pista americana ha recibido aprobación colectiva.

En Beirut también se examinan otras propuestas. Gebran Bassil presentó el martes a Joseph Aoun la idea de una fuerza que involucra a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esta iniciativa sigue siendo la del líder de la Corriente Patriótica Libre. No se establece ningún vínculo con un plan G7.

Dos pasos en el calendario de la FPNUL

La resolución 2790, aprobada el 28 de agosto de 2025, establece el fin de las operaciones de la FPNUL al 31 de diciembre de 2026. A continuación se prevé una reducción y retirada ordenadas dentro de un año, a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Por consiguiente, el fin del mandato no significa la salida simultánea de todos los miembros del personal de mantenimiento de la paz a finales de este año. Este calendario por sí solo no crea la misión que asumir.

El siguiente paso es definir las tareas, el marco institucional y las garantías de esta posible presencia. El consenso reclamado por Barrot se refiere a su urgencia, sin detener públicamente sus modalidades.

Archivo fotográfico: contingentes franceses de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. © Libnanews. Fotografía inteligente conservada, aderezo editorial. No representa la reunión de noviembre de 2026 G7.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews