En Homs, se prevé que la cosecha de oliva es abundante, pero los productores se enfrentan al costo del trabajo, el combustible y el procesamiento. La gestión agrícola estima que la producción de la provincia es de 85.000 toneladas. En los mercados, los precios varían según la calidad y el uso. La evidencia reunida muestra por qué un aumento de volúmenes no es suficiente para mejorar los ingresos. El transporte de fruta y la calidad del prensado también cuentan para defender su valor comercial.

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Alrededor de Homs, la cosecha de oliva llena las cestas sin garantizar un aumento de los ingresos agrícolas. Los productores deben pagar por la cosecha, el combustible y el procesamiento, mientras que hay una carga de alto precio. La gestión agrícola espera alrededor de 85.000 toneladas en la provincia esta temporada, una estimación que no prejuzga el margen dejado a los agricultores.

Las pruebas reunidas en los mercados locales describen una oferta significativamente mayor que el año anterior. El comerciante Firas Janniyat se refiere a volúmenes cuatro a cinco veces más altos en su observación del mercado. Esta evaluación comercial no constituye un balance estadístico de la producción siria.

El mismo profesional combina la presión de precios con salidas externas insuficientes y abundante oferta en la cuenca mediterránea. También destaca el costo del combustible, el trabajo y el procesamiento agrícola. Por lo tanto, para un operador, la venta de más fruta puede ir acompañada de un menor ingreso unitario, sin una reducción equivalente en los gastos.

Aceitunas entre volúmenes y costos de cosecha

El 25 de octubre, Mounira al-Ali, responsable del sector olivo de la Dirección Agrícola de Homs, atribuyó a las lluvias la mejora prevista de la cosecha. Confirmó la estimación de 85.000 toneladas, al tiempo que designó los salarios y los combustibles como principales dificultades para los agricultores.

El productor Ahmad Mahdi al-Zein describió una buena cosecha después de la labranza, la fertilización y el cuidado de los árboles desde el invierno. Pero explicó que los costos de explotación y cosecha, combinados con menores precios del petróleo que en años anteriores, limitaban el rendimiento económico de la temporada.

El problema es así en dos calendarios. Los gastos comienzan bien antes de la venta, con el mantenimiento de las parcelas. Luego la cosecha impone nuevas salidas de dinero, para movilizar a los trabajadores y traer los frutos. La producción más alta aumenta las cantidades a tratar y procesar.

Los precios varían según la fruta y los usos

En los testimonios publicados el 10 de noviembre, los precios de las aceitunas oscilan entre 70 y 130 libras sirias por kilo dependiendo de las cualidades. El comerciante Mohammed Hawara indica, para las aceitunas negras, una gama de 100 a 180 libras. Estas observaciones locales no forman una escala nacional y no corresponden al precio de un kilo de petróleo.

Esta distinción es importante para entender los ingresos de los operadores. Los olivos vendidos para la mesa y la fruta para la prensa no siguen exactamente el mismo patrón. La calidad, variedad y destino de la cosecha influyen en el valor obtenido; el tonelaje por sí solo no calcula las ganancias.

La calidad protege antes de cambiar a la prensa

A principios de octubre, la Dirección de Comercio Interno y Protección del Consumidor anunció 56 prensas listas para operar en la provincia. Su gerente, Waël Bourghol, declaró que los controles incluirían el lavado de agua, limpieza de equipos, separación de fruta sana y dañada, condiciones de procesamiento y embalaje.

El propietario de la prensa Ahmad Khaddour pidió una competencia basada en la calidad del petróleo en lugar de la única reducción de los costos apremiantes. La gestión de la agricultura también recomendó que las aceitunas fueran transportadas en contenedores adecuados sin mezclar fruta dañada con fruta sana.

Para los productores, preservar esta calidad es una forma de defender el valor de su cosecha. Esto, sin embargo, requiere una organización y medios de transporte en el mismo momento en que el gasto se acumula. En Homs, la cuestión de la temporada supera la abundancia de fruta: es vender una producción valorada a un precio que cubre los costos incurridos.

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