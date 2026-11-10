Pete Hegseth respondió el martes 10 de noviembre a la resolución de acusación relanzada por Thomas Massie. En el Pentágono, defendió la legalidad de las operaciones militares y mantuvo su apoyo a la guerra contra Irán. Afirma trabajar con los funcionarios republicanos de la Cámara, sin contar votos. La votación esperada puede seguir relacionada con la clasificación o remisión del texto. Una posible acusación no equivaldría a un juicio en el Senado.

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Hegseth respondió a Massie defendiendo operaciones estadounidenses y denunciando un intento de cargo político. Martes 10 de noviembre de 2026, en el Pentágono, el Secretario de Defensa rechazó a los ocho líderes relanzados el día anterior por el representante republicano de Kentucky. Afirma que las operaciones cumplieron con la ley. Esta posición sigue siendo su defensa, mientras que la Cámara todavía tiene que hacer frente a la resolución.

Pete Hegseth anunció esta conferencia el lunes. Lo abrió con un ataque contra Thomas Massie, cuyo enfoque presenta como un espectáculo político. El ministro rechazó la idea de que los desacuerdos sobre la conducta de la guerra justificaban un procedimiento de impeachment. Cree que deben resolverse mediante el debate, la legislación y las elecciones.

Hegseth responde a Massie sobre la legalidad de las operaciones

El Secretario defiende operaciones contra Irán, Yemen y Venezuela, así como ataques contra presuntos barcos de narcotráfico. Afirma que Donald Trump les ordenó, que el Congreso fue notificado y que los militares los ejecutaron legalmente.

Esta respuesta cuestiona directamente la resolución de Massie. En su declaración de 9 de noviembre, el MP acusó a Hegseth de haber continuado la guerra contra Irán sin permiso parlamentario. Invocó las disposiciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 y sus plazos de retiro. Los cargos parlamentarios y la defensa del ministro no son una decisión judicial.

El texto también incluye quejas sobre la protección de civiles, huelgas marítimas, operaciones en Venezuela y Yemen, y el tratamiento del Senador Mark Kelly. Martes, Hegseth rechaza los cargos relacionados con civiles. Presentó la iniciativa parlamentaria como una amenaza contra los soldados que habían cumplido sus órdenes.

Esta última lectura pertenece al secretario. La resolución se refiere a su responsabilidad personal en el desempeño de sus funciones. No cobra colectivamente a los soldados estadounidenses. La cuestión sigue siendo el control parlamentario de las decisiones militares y su base jurídica.

Mantiene su defensa de la guerra contra Irán

Hegseth reiteró que apoyaba las operaciones ordenadas por Donald Trump y estaría listo para ejecutarlas de nuevo. Describe la campaña contra Irán como un éxito militar. En particular, afirma la destrucción de las capacidades navales, aéreas e industriales iraníes. Estas evaluaciones siguen siendo las del Pentágono y no constituyen una evaluación independiente del daño.

Preguntado sobre los comentarios de JD Vance sobre el costo electoral de la guerra, el secretario evitó contradecir directamente al vicepresidente. Dijo que no quería distribuir las responsabilidades. Sin embargo, sostuvo que la acción contra Irán, en su opinión, satisfacía una necesidad de seguridad, aunque no era popular.

Por lo tanto, su conferencia no implica un retiro sobre el principio de las operaciones. Tampoco marca el anuncio de una nueva campaña militar. Hegseth defiende sobre todo su historial ante una protesta de un miembro elegido de su propio partido, después de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre.

Los contactos con la mayoría republicana continúan

El secretario dijo que su equipo encargado de las relaciones con el Congreso estaba trabajando activamente con funcionarios republicanos. Cita al Presidente de la Cámara, Mike Johnson y Tom Emmer, a cargo de la disciplina grupal. Proporciona apoyo sustancial. Esta declaración no permite que se contemple la votación sobre la resolución.

Hegseth también agradece a Donald Trump por su apoyo. Indicó que deseaba permanecer en el cargo mientras el Presidente quisiera. Massie había pedido a Trump el lunes que lo reemplazara. El MP presenta esta opción como preferible a las investigaciones que anticipa durante el próximo Congreso.

Los funcionarios electos ocupan actualmente sus puestos hasta el final de su mandato. Así pues, las actuaciones iniciadas esta semana se están celebrando ante la Sala saliente. Las elecciones de mitad de período no transfirieron inmediatamente los poderes a la nueva mayoría.

Todavía se puede votar sobre el procedimiento

El asunto debe tratarse dentro de dos días legislativos para este procedimiento preferido. El plazo se refiere a los restos del miércoles 11 de noviembre. No obstante, los representantes pueden decidir clasificar la resolución o remitirla al comité, en lugar de adoptar los cargos.

Una acusación de la Sala no bastaría para despedir a Hegseth. El Senado debería juzgarlo. Una condena requeriría dos tercios de los senadores presentes. El Secretario sigue en funciones en esta etapa.

La declaración oficial de la Sala consultada el martes por la mañana indica la apertura de los debates preliminares y de sesión. Hegseth todavía no tenía voto. La redacción exacta del próximo voto determinará si los funcionarios electos deciden sobre los cargos o sobre su trato parlamentario.

Imagen real tomada del video oficial de la conferencia de Pete Hegseth en el Pentágono, 10 de noviembre de 2026. War.gov / DVIDS, dominio público en los Estados Unidos. Imagen completa, sin tocar, con Libnanews editorial dressing. El uso de esta imagen no implica ningún apoyo del Departamento de Libnanews de Estados Unidos. La aparición de la información visual del Departamento de Guerra de los Estados Unidos no implica ni constituye sueño DoW.

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