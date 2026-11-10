Municipios: ¿Quién paga los servicios locales?

Los presupuestos publicados por Trípoli y Zahlé-Maalaka-Taanayel muestran cómo los municipios financian sus servicios. Los ingresos recogidos directamente, las remesas esperadas y los gravámenes de reserva no desempeñan el mismo papel. El examen de los gastos en iluminación, mantenimiento y limpieza también revela los límites de una comparación bruta. Las cuentas 2025 de Zahlé y el suplemento arancelario de residuos de esta investigación. Hacen posible distinguir pronósticos, recibos y costos realmente documentados, sin inventar una clasificación de municipios ricos o pobres.

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La financiación de los servicios municipales no se incluye únicamente en el presupuesto. Documentos publicados para 2026 por Trípoli y Zahlé-Maalaka–Taanayel muestran circuitos muy diferentes. Los pagos recibidos directamente, los pagos previstos y los retiros de la reserva contribuyen a los gastos locales. Las cuentas disponibles permiten supervisar estos mecanismos sin establecer una clasificación de municipios ricos o pobres.

En Trípoli, el presupuesto para 2026 es de 1.339.77 millones de libras. El documento presupuestario de Zahlé muestra 1.058.900 millones de dólares. Estos sobres no son saldos bancarios. Agregan proyecciones de ingresos y recursos ya acumulados. Esto depende, entre otras cosas, de la recuperación local y del momento oportuno de los organismos encargados de devolver determinados ingresos.

La cuestión figura en las posiciones más concretas: iluminación, mantenimiento de carreteras, limpieza e indemnización del personal. Un municipio puede prever un gasto sin su financiación. Por el contrario, un superávit contable no demuestra que se cumplan todos los requisitos o que cada suma siga disponible.

Dos presupuestos, varios canales de ingresos

El presupuesto de Trípoli se basa en una decisión municipal de 10 de noviembre de 2025, aprobada por la provincia el 25 de noviembre. Su tabla de ingresos distingue 640.25 milliardes de libras de colección directa y 623.5 milliardes de libras de colección indirecta. Añade 7.78 mil millones de ingresos diversos. Estas tres categorías forman el pronóstico de ingresos ordinarios para 2026.

En Zahlé-Maalaka-Taanayel, el documento publicado en la biblioteca municipal ofrece 427,1 mil millones de percepciones directas. La recaudación indirecta representa 500.300 millones y ingresos diversos para 121.500 millones. El proyecto de decisión que figura en el anexo no se presenta plenamente. Por lo tanto, las cifras describen el documento presupuestario publicado, sin dar fe de su validación final.

La distinción entre percepción directa e indirecta es mayor que el volumen total. En el primer caso, la receta pasa por la colección municipal. En segundo lugar, depende de un circuito inverso. El municipio puede introducir un pronóstico, pero este registro no prueba el pago por el organismo de recogida o su fecha.

Recursos previstos para 2026.000 millones de libras libanesas Categoría Trípoli Zahlé–Maalaka– Taanayel Percepción directa 640.25 427.10 Percepción indirecta 623.50 500,30 Otros ingresos 7.78 121.50 Deducción en reserva 68.23 10.000,00 Total de recursos 1 339.77 1 058,90

Las cantidades se redondean. Siguen siendo pronósticos nominales, no recibos registrados. Esta comparación no reporta recursos a una población residente homogénea. Por consiguiente, no mide la capacidad financiera per cápita.

En Zahlé, el peso de las remesas relacionadas con la electricidad

El detalle de Zahlé muestra en términos concretos lo que significa percepción indirecta. El documento registra £75 mil millones bajo el Fondo Municipal Independiente. También prevé 425.300 millones de pagos de otros organismos. La electricidad representa 350 mil millones de este segundo sobre, y las telecomunicaciones para 70 mil millones.

Por lo tanto, la línea de electricidad equivale a aproximadamente un tercio del total de los recursos previstos. Este informe es el resultado del presupuesto publicado. No se puede decir que el municipio ya ha recibido esta cantidad. Tampoco demuestra que una organización haya reconocido una deuda por esta cantidad.

Sin embargo, este peso crea una pregunta específica para la vigilancia financiera. ¿Cuánto de este pronóstico realmente entró en el fondo municipal durante el año? La respuesta está condicionada a la lectura de los gastos financiados por el sobre general. Sólo las tablas de pronóstico no permiten esto.

Los ingresos diversos requieren la misma atención. En Zahlé, incluyen 80 mil millones de libras en ayuda, donaciones y legados. Por consiguiente, sería engañoso presentar todos los ingresos ordinarios como impuestos locales regulares. Una categoría de contabilidad puede aumentar los recursos con diferentes frecuencias y previsibilidad.

Una reserva utilizada no es una nueva receta

Ambos municipios registran recursos extraordinarios. En Trípoli, los 68.23 mil millones correspondientes provienen de un impuesto de reserva. En Zahlé, esta levadura alcanza los 10.000 millones. Las líneas de préstamo de las tablas correspondientes son cero. En estos documentos, por lo tanto, el recurso adicional proviene del dinero acumulado, no de un nuevo crédito.

La diferencia es esencial para evaluar la duración de la financiación. Una reserva se utiliza para cubrir un gasto único o para complementar un sobre anual. Su uso no produce por sí mismo un recurso renovable. Puede ser repletado por superávits posteriores, pero éstos no deben ser presuntos.

Comparando presupuestos sin aislar este impuesto equivale a mezclar un flujo y un stock. El flujo es los ingresos esperados durante el año. El stock se deriva de años anteriores. Dos municipios con el mismo total pueden financiar sus servicios con saldos muy diferentes.

Esta distinción no condena el uso de la reserva. Nos permite hacer la pregunta correcta: ¿financia equipos sostenibles, gastos excepcionales o necesidades recurrentes? Para responder, es necesario conciliar su utilización con los gastos realizados, no sólo para ver su inclusión en el presupuesto.

Financiación municipal: explotación de seguimiento

Los cuadros de gastos también revelan estructuras de contraste. Trípoli proporciona alrededor de 796.02 mil millones de libras para prestaciones, salarios y salarios. Zahlé registró 185.570 millones en este capítulo. Las cantidades son comparables por su título de contabilidad, pero no como medida directa del costo de un servicio.

Una remuneración puede financiar una función administrativa, técnica o operacional. Sin desglose por actividad, no hay manera de asignar toda la nómina a la limpieza o administración. En la comparación debe incluirse el número de funcionarios, sus misiones y los arreglos de ejecución.

Las mismas precauciones se aplican a créditos materiales. La segunda parte A de los presupuestos alcanzó £230.13 mil millones en Trípoli y £405 mil millones en Zahlé. Incluye equipo y estaciones de mantenimiento. Por lo tanto, su clasificación presupuestaria no es suficiente para equiparar cada línea con una nueva creación de infraestructura.

La línea de mantenimiento de la carretera prevé 83 mil millones en Trípoli y 25 mil millones en Zahlé. El capítulo de mantenimiento más amplio es de 120.450 millones y 109 mil millones respectivamente. Estas previsiones no proporcionan información sobre los kilómetros realmente tratados o la condición inicial de los carretes. No es posible calcular un precio comparable a un kilómetro.

En consecuencia, los documentos proporcionan una primera información sólida: el lugar dado a ciertos gastos en programación. Para conocer el servicio prestado, falta otro conjunto de piezas. Los contratos ejecutados, pagos, cantidades y cheques técnicos deben completar la lectura presupuestaria.

Iluminación y limpieza: la trampa costosa aparente

La electricidad para la iluminación pública ilustra esta dificultad. La línea correspondiente proporciona £200 mil millones en Zahlé, en comparación con £0.1 mil millones en Trípoli. Esa brecha atrae la atención. No significa que los habitantes de Trípoli se beneficiarían de dos mil veces de iluminación menos costosa o menos desarrollada.

El perímetro financiado puede diferir. Otra línea, otra organización o equipo específico puede participar en el servicio. Los documentos examinados no permiten reconstruir toda esta cadena. Por lo tanto, la cifra presupuestaria describe una imputación, no un costo completo por lámpara de piso o por hora.

También es necesario distinguir la compra de electricidad de la creación y mantenimiento de instalaciones. Zahlé está planeando 20.000 millones para crear instalaciones de iluminación. Trípoli registró 1.100 millones en esta línea. El mantenimiento eléctrico se muestra por separado. La adición automática de estos puestos no garantizaría un perímetro idéntico entre las dos ciudades.

La limpieza tiene un problema cercano. La línea « servicio y limpieza » alcanzó 75 mil millones de libras en Zahlé y 500 millones de libras en Trípoli. No constituye una contabilidad completa de los desechos. La remuneración, los vehículos, los combustibles o las contribuciones a otras estructuras pueden caer en otros capítulos.

Una pequeña cantidad en esta línea por sí sola no demuestra una economía exitosa o una falta de servicio. Para comparar los beneficios, los gastos efectivos relacionados con la misma actividad deben agregarse. También deben estar disponibles los tonelajes, frecuencias de recogida y áreas servidas.

Desechos: 12 dólares, no una factura completa

La decisión municipal de Zahlé, de 16 de abril de 2026, constituye otro punto de referencia. Se establece una carga por tonelada para los residuos municipales utilizando el tratamiento y el vertedero. El arancel se fija en 8 dólares hasta el 30 de abril, después 10 dólares de mayo a agosto.

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026, la decisión prevé 12 dólares por tonelada. En particular, se refiere a la rehabilitación y sustitución de infraestructura y equipo. Su desgaste y depreciación forman parte de la justificación financiera del arancel.

Esta cuota representa un paso en la cadena. No corresponde al costo total a un municipio por sus residuos. La recogida en las calles y el transporte al sitio siguen siendo operaciones separadas. Deben ser contados por separado antes de hablar de una cuenta completa.

El mecanismo vincula varias comunidades. El municipio que opera el sitio arreglará una receta relacionada con su uso. Los municipios usuarios registran un gasto para acceder a esta instalación. Por lo tanto, el mismo pago aparece en dos presupuestos diferentes, sin crear dos costos económicos independientes.

No se estableció ningún tonelaje homogéneo para calcular la carga anual de los municipios interesados. Multiplicar el arancel por una cantidad asumida daría una precisión engañosa. El calendario publicado termina el 31 de diciembre; No es suficiente anunciar la cuota 2027.

Qué 2025 cambios en efectivo al leer

Zahlé también publica una cuenta 2025, separada del documento de previsión 2026. Muestra £353.13 billones en efectivo, excluyendo un impuesto de reserva. Los gastos pagados ascienden a 189.770 millones de dólares. La diferencia representa un superávit real de 163.430 millones.

El documento planteó la reserva a 274.950 millones de libras el 1 de enero de 2026. También menciona 75.580 millones de personas pendientes. Esta última suma representa ingresos no recogidos. No debe añadirse al efectivo ya recibido para presentar una mayor corriente de efectivo.

Estas cuentas arrojan luz sobre una realidad pasada. No permiten calcular una tasa de ejecución presupuestaria de 2026. Divide los pagos de 2025 por las consignaciones de 2026 mezclaría dos años fiscales. El resultado parecería ser un indicador específico, pero no mediría ninguna ejecución anual coherente.

El superávit de 2025 tampoco resuelve la cuestión de los servicios. En el resumen no se detallan todas las obligaciones pendientes. No acerca cada gasto a un beneficio mensurable. Sin esta información, llamar al municipio « rico » en la reserva por sí solo superaría lo que establecen las cuentas.

Las transferencias nacionales están aumentando, sus plazos son mayores

A nivel nacional, el Ministerio de Finanzas vio 8.482 millones de libras de transferencias municipales en la primera mitad de 2026. La suma fue de 5.196 millones al año anterior. El aumento es del 63,3%. Las distribuciones vinculadas a la telefonía móvil contribuyen a este aumento.

Sin embargo, las dinámicas varían en trimestre. Las transferencias aumentaron un 129,3% en el primer trimestre del año y luego disminuyeron un 16,7% en el segundo. Por consiguiente, el total de medio año no significa que los recursos lleguen periódicamente. Estos datos de efectivo siguen siendo provisionales y están sujetos a reconciliación.

Otro calendario aparece en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 2026. Su resumen menciona el Decreto 3849 de 11 de septiembre, dedicado a los ingresos municipales del año 2023. Esta referencia establece una discrepancia entre el ejercicio económico correspondiente y la decisión de distribución. No prueba la fecha de recepción de cada municipio.

Para financiar el servicio continuo, el horario cuenta tanto como el sobre anual. Un presupuesto puede ser equilibrado en papel y estar sujeto a una expectativa de flujo de efectivo. Por el contrario, un gran pago de una sola vez puede mejorar las cuentas sin convertirse en un ingreso mensual regular.

Compare maneras sin inventar una lista

Trípoli y Zahlé muestran por qué la descentralización financiera no se limita a la cantidad incluida en un presupuesto local. Las recetas pasan por varios coleccionistas. Las reservas complementan las corrientes anuales. Algunos servicios incluyen varios puestos o incluso varios municipios. Estos circuitos determinan quién avanza el dinero y quién espera un retorno.

Sin embargo, los documentos disponibles no permiten clasificar los municipios según su riqueza o eficacia. There is a lack of a comparable resident population, but also of harmonised data on equipment and benefits. El número de contribuyentes no sustituye a los usuarios. Una cantidad total no sustituye un costo por servicio.

El siguiente cheque es acercar el pronóstico 2026 a los recibos y pagos en el mismo año. Para Zahlé, tendrá que especificar el logro de los 350 mil millones esperados de electricidad. Para ambas ciudades, los costos de mantenimiento tendrán que estar relacionados con el trabajo realizado. Esta reconciliación pasará del presupuesto anunciado al servicio realmente financiado.

Foto de portada: vista aérea de Trípoli y El-Mina, archivo Libnanews publicado en diciembre de 2024. Ilustración del territorio, no relacionada con una operación municipal de 2026. Fotógrafo no proporcionado. Reutilización editorial autorizada por el propietario.

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