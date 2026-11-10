Basil propone una fuerza de cinco Potencias en el Líbano

Gebran Bassil propone una fuerza internacional en la que participen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Presentó esta idea a Joseph Aoun el 10 de noviembre, vinculando las garantías internacionales, la retirada israelí y el monopolio estatal de las armas. No se anuncia ningún acuerdo de las capitales interesadas. Esta iniciativa sigue el liderazgo de una misión civil mencionada por Marco Rubio. El calendario de la FPNUL sigue establecido por las Naciones Unidas, con el cese de las operaciones a finales de diciembre seguido de un retiro ordenado.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gebran Bassil propuso, el martes 10 de noviembre, en Baabda, establecer una fuerza internacional con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El líder de la Corriente Patriótica Libre presentó esta idea al Presidente Joseph Aoun. Lo asocia con la retirada israelí, el monopolio de armas del Estado libanés y las salvaguardias internacionales. Esta iniciativa sigue siendo una propuesta en un debate posterior al FINUL que aún no ha dado lugar a un acuerdo convenido.

Bassil propone una fuerza basada en los cinco poderes

Al final de su reunión con Joseph Aoun, a quien se reunió con el jefe de una delegación, Bassil dijo que había entregado su proyecto al presidente. Pidió que se celebraran consultas con los países interesados para sacar al Líbano de la cola.

La composición que está avanzando se refiere a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia. Bassil lo considera una manera de equilibrar el trato del Líbano e Israel. Cree que tal acuerdo retiraría el argumento de Israel para la protección de su territorio.

Esta evaluación es la del líder del CPL. Su declaración no menciona ningún compromiso de las cinco capitales. No especifica el número de personal, la cadena de mando o la financiación. Tampoco define las normas para la intervención de la fuerza prevista.

Retiro israelí y armas estatales

Basil vincula la soberanía libanesa con dos requisitos: la retirada de Israel y el compromiso del Estado con la exclusividad de armas. Se distinguen estos objetivos de la adopción de una estrategia nacional de seguridad, que presenta como un proceso interno.

También pide al Líbano que se mantenga alejado de las guerras y los enfrentamientos entre ejes regionales. Las salvaguardias internacionales propuestas podrían ir acompañadas de acuerdos de defensa con Estados capaces de proteger al país.

Sobre las relaciones con Israel, Basil defiende una tregua estableciendo una calma duradera. Evoca entonces una paz amplia y justa cuando se cumplen sus condiciones. No obstante, se negó a que se utilizara la ocupación israelí para imponer la normalización. Estas posiciones no valen la negociación anunciada de un tratado o acuerdo gubernamental sobre su proyecto.

Un debate separado del camino civil mencionado por Rubio

El día anterior, en París, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio había mencionado otra posibilidad: una misión de verificación civil. Indicó que había abordado esta iniciativa con Emmanuel Macron, al margen de la reunión ministerial del G7.

Washington está buscando observadores creíbles para supervisar los compromisos de seguridad. Rubio destacó la necesidad de un acuerdo libanés e israelí. No anunció ningún formato final o calendario de despliegue.

Las dos intervenciones se refieren así a la presencia internacional, pero proponen diferentes criterios. Bassil destaca la participación de los cinco poderes permanentes. Rubio describe una función de verificación que podría ser civil. No hay un elemento público en esta etapa para presentarlos como las dos partes de un plan común.

El mandato de la FPNUL termina el 31 de diciembre

La resolución 2790, aprobada el 28 de agosto de 2025, prorrogó el mandato de la FPNUL por un período final hasta el 31 de diciembre de 2026. Las operaciones deben cesar en esa fecha y el personal debe retirarse de manera ordenada y segura dentro de un año. Por consiguiente, la terminación del mandato no significa una partida simultánea de todos los miembros del personal de mantenimiento de la paz.

El texto también pide la retirada de las fuerzas israelíes de las posiciones ocupadas al norte de la Línea Azul. Exhorta a las autoridades libanesas a desplegar sus fuerzas allí y a extender su control territorial. En él se prevé el examen de las opciones para seguir aplicando la resolución 1701 después de la retirada de la FPNUL, sin adoptar la fuerza propuesta hoy por Basil.

La presentación de Baabda deja ahora dos etapas abiertas: la respuesta de las autoridades libanesas y las consultas internacionales solicitadas por el CPL. Basil was then received by the Speaker of Parliament, Nabih Berri, in Ain al-Tinah. El anuncio de esta reunión aún no detalla los resultados de sus deliberaciones.

Archivo fotográfico: contingentes franceses de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. © Libnanews. Vestido editorial; Esta imagen no muestra la fuerza propuesta en 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews