Khor Mor: Kurdistán enfrenta su dependencia eléctrica

El cierre del sitio de gas Khor Mor afecta a varias centrales eléctricas del Kurdistán iraquí. Su ubicación en diferentes ciudades no los protege de un descanso común en el combustible. La extensión KM250 aumentó la capacidad de procesamiento de gas sin diversificar su origen. La oferta de Taza expande el mercado. El desarrollo de Chambhamal sigue siendo un proyecto para 2028. Estas características explican el alcance del desglose más allá del presunto ataque del 8 de noviembre y sus daños todavía se han evaluado.

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La dependencia eléctrica de Khor Mor explica la escala de los cortes en el Kurdistán iraquí después del cierre del sitio de gas. La planta suministra varias plantas en diferentes ciudades pero de la misma fuente de combustible. Su extensión, terminada en octubre de 2025, fortaleció esta capacidad. No se quitó el riesgo de una interrupción común.

Según el portavoz del ministerio regional de electricidad, Omed Ahmed, la parada tras el ataque del 8 de noviembre priva a la red de 2.500 a 2.800 megavatios. Se citan las plantas de energía de Erbil, Suleimaniye, Bazian, Chamchamal y Dohuk. No todas estas instalaciones deben sufrir daños para perder su capacidad de producir: la perturbación de su oferta es suficiente.

Dana Gas confirmó el 9 de noviembre un presunto ataque con drones, un incendio extinguido y la ausencia de bajas entre el personal. La producción permanece suspendida durante la evaluación del daño. La empresa no proporciona un calendario de recuperación. La información disponible no establece la identidad del atacante.

Khor Mor, una adicción eléctrica concentrada

Publicado en 2008, Khor Mor se encuentra cerca de Chamchamal, en la provincia de Souleimaniye. El consorcio Pearl Petroleum opera este proyecto. Dana Gas y Crescent Petroleum son los principales socios. Durante las inversiones, el terreno se ha convertido en una infraestructura central de suministro regional.

En su informe anual de 2025, Dana Gas afirma que el gas Khor Mor suministra más del 85% de la producción eléctrica iraquí del Kurdistán. Este porcentaje es un dato de la empresa, reportado en el período descrito. No es una medida instantánea de la corriente desaparecida después del ataque del 2026 de noviembre.

La distinción cuenta para entender el desglose. Un volumen diario de gas mide un combustible entregado. Un poder, expresado en megavatios, describe la capacidad de potencia disponible o interrumpida. La transición de una planta a otra depende en particular de las centrales eléctricas y su funcionamiento. La producción de gas y las cifras de energía eléctrica no suman.

El rango de 2.500 a 2.800 megavatios representa la estimación inicial del ministerio regional. La figura de 2.8 gigavatios entonces corresponde a su terminal alta. Esta no es una segunda pérdida, que se añadiría a la primera.

Producir más sin multiplicar las fuentes

El proyecto KM250 aumentó la capacidad de procesamiento de gas instalada a 750 millones de pies cúbicos estándar por día. Dana Gas confirma este aumento del 50% en sus resultados del 6 de noviembre. Esta es una capacidad técnica, no prueba de que este volumen se produce cada día.

La extensión aumenta el gas que el sitio puede proporcionar. Pero la concentración sigue siendo: una instalación más grande permanece expuesta a una parada local. Las centrales eléctricas servidas pueden estar lejos del otro y sin embargo compartir la misma vulnerabilidad.

La nueva capacidad también ha abierto una salida fuera de la región autónoma. Desde agosto, el proyecto ha suministrado a la central eléctrica Taza cerca de Kirkuk un acuerdo con el Ministerio Federal de Electricidad. El volumen de contrato anunciado alcanza 100 millones de pies cúbicos estándar por día. Este acuerdo amplía el alcance comercial de Khor Mor; No trae una segunda fuente al gas de centrales eléctricas kurdas.

El gas doméstico no reemplaza el de las centrales eléctricas

Otro aspecto de la respuesta de emergencia es el suministro de gas licuado de petróleo a los hogares. Las autoridades regionales solicitaron asistencia desde Bagdad hasta que se reanudó el lugar. Esta medida se refiere a las necesidades internas, distintas del suministro de energía a grandes instalaciones eléctricas.

Por lo tanto, las entregas de gas de cocina pueden limitar una consecuencia del cierre sin restaurar megavatios perdidos. Para la red, el punto decisivo sigue siendo el retorno al servicio del procesamiento y entrega de combustible, o la disponibilidad de otros medios de producción.

Chambhamal sigue siendo un proyecto, no un rescate inmediato

Dana Gas presenta el desarrollo del campo Chamchamal como un próximo paso en su crecimiento. En su comunicación del 6 de noviembre, la empresa tiene como objetivo una primera producción de gas a principios de 2028. Este programa anunciado no es una entrega actual ni una solución disponible para los recortes de esta semana.

En Khor Mor, los equipos todavía tienen que medir el daño. Mientras esta evaluación no conduzca a un calendario de recuperación, las autoridades de electricidad no tienen una fecha pública confirmada para el regreso de este combustible.

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