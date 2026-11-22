En Bchaalé, en las alturas de Batrun, un frasco, herramientas de cultivo de oliva y talleres forman un ecomuseum distribuido en el pueblo. Una ruta distinta de la gran caminata de los olivos de Noé.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En Bchaalé, en las alturas de Batrun, el museo de oliva no tiene dirección única. Parte de la visita está fuera, entre árboles y callejones; Otro tiene lugar en casas antiguas. Jarras de aceite, herramientas culturales y talleres dicen lo que la vista de los olivos por sí sola no dice: cómo vive el pueblo con estos árboles.

Un frasco de aceite como pieza de museo

Una bodega con frascos de aceite es uno de los pasos propuestos por la asociación Bchaaleh Trails. Otro está dedicado a las herramientas de cultivo de oliva. Pasando de uno a otro a pie, el visitante descubre dos momentos de la vida del producto: la obra del árbol y la preservación del aceite. Algunas visitas guiadas también pueden incluir un taller de escultura en madera de jabón o oliva. El programa depende de los pasos elegidos; cada visita no da acceso a todos los talleres.

Este museo distribuido en el pueblo fue inaugurado en 2023, según la asociación que lo administra. La idea había tomado forma después de una celebración dedicada al olivo el año anterior, con el municipio. Los líderes del proyecto documentaron los conocimientos, historias y prácticas sociales que rodeaban el árbol. Una parte de esta memoria se transmite a la oral: una etapa del viaje hace revivir juegos, canciones y proverbios en lugar de limitarse a la exposición de objetos.

Los árboles dan su nombre al sendero, no su edad en el museo

Los viejos olivos forman parte de las etapas propuestas. Los habitantes los llaman « Aceitunas Noé », un nombre transmitido por la tradición. En 2019, la Universidad Americana de Beirut informó una estimación de unos 1.400 años para algunos árboles estudiados. Esta figura no se aplica a todo el huerto y no valida las edades mucho mayores que uno a veces presta a los árboles del pueblo. La universidad también señala que los árboles estudiados continuaron dando fruto, a una altitud de unos 1.200 metros.

Usted puede estar interesado en el ecomuseum sin caminatas. El camino que lleva el nombre de los olivos de Noé y el recorrido cultural son dos proposiciones distintas. La asociación describe una ruta de unos 12 kilómetros del golfo Baatara, que clasifica como exigente. El recorrido cultural se organiza en torno a las etapas del pueblo. Es mejor comprobar de antemano los cursos y talleres ofrecidos: una parada en el huerto no implica que las casas y talleres estén abiertos con acceso abierto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews