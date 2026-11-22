En Beirut, las bibliotecas municipales de Geitawi, Monnot y Bachoura ofrecen libros gratis y también ofrecen computadoras y Wi-Fi. Aquí están los horarios habituales, condiciones de registro y reglas de préstamo. Del 24 al 26 de noviembre, un simposio profesional independiente aborda digitalmente las bibliotecas libanesas.

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Las bibliotecas municipales de Beirut prestan libros sin pagar su suscripción. En Geitawi, Monnot y Bachoura, Assabil también proporciona acceso a computadoras e Internet. Aquí está cómo registrarse y qué ofrece cada dirección, a pocos días de un simposio profesional sobre el futuro de las bibliotecas.

Bibliotecas municipales de Beirut: cómo pedir prestado

Assabil gestiona las tres bibliotecas en nombre del municipio. La asociación anuncia un fondo de alrededor de 50.000 libras para toda la red. Las colecciones incluyen novelas, cómics y álbumes infantiles. Las últimas adquisiciones presentadas en octubre combinan títulos en árabe, francés e inglés.

Para obtener una tarjeta gratuita, debe completar un formulario de membresía y proporcionar una copia de un ID. Un adulto puede pedir prestado hasta cuatro libras, un joven hasta siete, por un período de cuatro semanas. El reglamento exige que los padres acompañen a los niños menores de 10 años. Los diccionarios y enciclopedias, entre otros trabajos de referencia, son consultados en el lugar.

El catálogo le permite localizar un título antes de moverse. Una vez registrado, el lector puede ver la lista de sus préstamos y solicitar una extensión. Cada libro se puede renovar dos veces durante 15 días, siempre que otro lector no lo haya solicitado. En caso de pérdida o deterioro, las normas prevén la sustitución de la estructura.

Tres barrios, tres bibliotecas

Geitawi.La biblioteca se encuentra en el jardín público jesuita en Rmeil-Geitawi. Inaugurado en 2004, cuenta con zona para niños y ofrece acceso a un jardín cerrado utilizado para actividades. Su horario regular es de lunes a sábado, 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Monnot.La biblioteca se encuentra en la calle de la USJ, junto al teatro Monnot. Tiene espacios de lectura y trabajo para adultos y niños, con un fondo que presta especial atención a las artes. El club de lectura francés es una de sus actividades regulares. Se abre de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas y sábado de 9.00 a 13.00 horas.

Bachoura.La Biblioteca Elias Khoury ocupa el tercer piso del edificio municipal de Issaf. El más grande de los tres tiene un rincón juvenil, un espacio de periódicos y una estación de computadoras. También organiza clases en escuelas públicas vecinas. Las horas regulares son de 9.00 a 18.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 17.00 horas del sábado.

Leer en el sitio, conectar, unirse a un club

El aburrimiento es sólo parte del servicio. Los visitantes pueden consultar la prensa diaria y utilizar computadoras o Wi-Fi gratuitamente en su propio dispositivo. Los ID de conexión preguntan a los bibliotecarios. La red ofrece grupos de lectura en los tres idiomas, así como sesiones de narración o talleres dependiendo de la ubicación y fechas.

Los horarios indicados son horarios regulares, no un anuncio de apertura excepcional los domingos o festivos. Para una sesión en particular, el calendario Assabil le permite comprobar en qué barrio y cuándo se celebra.

En la CESPAO, un simposio separado del servicio municipal

Del 24 al 26 de noviembre, la Asociación de Bibliotecas del Líbano reunirá a profesionales de la sede de Beyruthin, de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), la plaza Riad el-Solh. Los temas incluyen el uso de la inteligencia artificial para enriquecer un catálogo académico y el archivo de recursos en árabe.

La reunión es independiente de la red municipal. No constituye el anuncio de nuevos equipos en Geitawi, Monnot o Bachoura, ni un cambio en las reglas de crédito. Costos de inscripción $35 para miembros de la Asociación de Bibliotecas Libanesas y $40 para no miembros. La participación en las tres bibliotecas vecinales sigue siendo gratuita.

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