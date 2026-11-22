El municipio de Roma publicó un balance el 30 de septiembre de dinero de las monedas arrojadas a la fuente Trevi. Se han asignado más de 1,24 millones de euros, incluida la ayuda alimentaria y la lucha contra el aislamiento. La nota de dos euros, solicitada por visitantes no residentes que deseen acercarse a la cuenca, financia una instalación separada. Las cuentas disponibles no establecen si este derecho de acceso redujo la cantidad de donaciones.

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En Roma, las monedas arrojadas a la fuente Trevi y las entradas vendidas para acercarse a la cuenca no van al mismo lugar. El 20 de noviembre la ciudad publicó un balance de 1,24 millones de euros distribuido al 30 de septiembre para la colección de monedas. Este dinero se utiliza principalmente para financiar las intervenciones sociales de Caritas en Roma. La nota de dos euros forma parte del mecanismo municipal para gestionar el monumento.

Trevi Fountain: ¿Dónde va el dinero de la piscina?

El informe de la ciudad, que fue detenido el 30 de septiembre, indica cómo se asignaron los fondos. La ayuda alimentaria es el primer artículo: casi 428 000 euros, un poco más de un tercio del total. Soporta cantinas y tiendas de comestibles. De los otros artículos, alrededor de 292 000 euros van a la lucha contra el aislamiento y 272 000 euros para acompañar a las personas en situaciones de fragilidad sanitaria. Parte de los ingresos cubre los costos de la propia colección.

El mecanismo se basa en un acuerdo entre el municipio y el Vicariato. El 11 de noviembre, la ciudad anunció su renovación por tres años. Caritas diocesana implementa los proyectos. Para algunos cantinas, el dinero de la fuente complementa la financiación ya proporcionada por Roma en virtud de otras convenciones; Por lo tanto, no financia todas las comidas distribuidas por sí mismo.

La nota dos euros no reemplaza la moneda

Desde el 2 de febrero Roma ha pedido a los visitantes no residentes que paguen dos euros para acceder a la parte inferior, lo más cerca posible al agua. Este no es un boleto para entrar en la plaza o ver la fuente desde fuera de esta zona. Los habitantes de Roma y su metrópoli, los niños menores de seis años, las personas con discapacidad y una persona acompañante están exentos del pago.

La ciudad introdujo este sistema después de un año de experimentación para distribuir mejor al público alrededor de la cuenca y apoyar la conservación del monumento. The right of access is not counted as a part collected in water. Un visitante puede pagar para bajar sin tirar ninguna moneda, y un visitante exento puede hacer el movimiento sin comprar un boleto. Las ventas de entradas y la colección por lo tanto no miden lo mismo o los mismos ingresos.

Dos balances que no permiten concluir que

El balance anual de 2025 muestra 1 860 086 euros recogidos. El documento publicado en noviembre de 2026 trata las cantidades distribuidas a finales de septiembre, no durante un año entero. La subcontratación de la segunda cantidad de la primera daría una diferencia entre dos cifras de naturaleza y duración diferentes, no una medida del efecto de la nota.

La colección también tiene sus propios costos, que no se confunden con los de la taquilla: el informe anual menciona la colección, el transporte, la limpieza, la clasificación y las comisiones sobre el tratamiento de las monedas extranjeras. Para determinar si el acceso pagado ha cambiado la cantidad de donaciones, primero sería necesario comparar los recibos de la colección en dos períodos idénticos y utilizando el mismo método de conteo.

Archivo: Trevi Fuente en Roma, 9 de febrero de 2024. Wilfredor / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Foto completa revestido por Libnanews.

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