In Zawtar al-Gharbiyah, families who have returned depend on water supplies. En Frun, la filtración fue reparada sin devolver el tanque al servicio. En Yater, se instalaron tanques temporales. Estas situaciones arrojan luz sobre los costos de retorno sin que las fuentes puedan cuantificar exactamente una factura por hogar.

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En Zawtar al-Gharbiyé, las familias regresaron a casas todavía habitables, pero el agua llegó por camión. En Frun, una solución provisional permitió que la filtración fuera puesta en servicio sin restaurar el embalse colectivo. Estas dos situaciones muestran cuánto cuesta regresar sin agua corriente, más allá de la reparación de viviendas: entrega, almacenamiento y bombeo de agua hasta que el servicio público funcione normalmente.

En Zawtar al-Gharbiyé, el retorno sin agua corriente

En un informe publicado el 9 de octubre de 2026, las Naciones Unidas en el Líbano informaron de que alrededor de 90 de las aproximadamente 500 familias de Zawtar al-Gharbiye habían regresado a vivir en la aldea. Algunos vivían en casas parcialmente dañadas. La electricidad no era de la red pública ni de los generadores, y el suministro de agua se basaba en las entregas de camiones, con el apoyo del ejército libanés y la defensa civil. Esta encuesta describe una situación en el otoño; no se encontró ningún estado más reciente de las conexiones en el servicio.

En el mismo informe se afirma que una misión de abastecimiento de agua a Zawtar al-Gharbiye fue una de las intervenciones que no se permitió el acceso. Una entrega de emergencia puede cubrir necesidades inmediatas sin reparar la red. Mientras dure esta situación, es necesario financiar el transporte y el almacenamiento, y luego reanudar la entrega. El documento no especifica la frecuencia de las rotaciones ni las cantidades pagadas por las familias. Tampoco permite que estos camiones de socorro sean tratados como entregas comerciales.

En Frun y Yater, dos maneras de compensar la pérdida de un embalse

El 10 de septiembre, Médecins sans frontières describió otra situación en Frun. El embalse local estaba fuera de uso, pero la organización pudo reparar la unidad de filtración y conectarla directamente a la fuente de agua, superando el tanque dañado. Esta intervención restauró una función específica. No demuestra una distribución continua de válvulas ni la rehabilitación de todas las conexiones.

En Yater, donde MSF encontró irreparable el tanque colectivo, sus equipos proporcionaron tanques provisionales. El almacenamiento temporal satisface una necesidad diferente de la reparación de la filtración en Frun: un tanque mantiene el agua, pero todavía necesita ser llenado. Estos ejemplos no indican cuánto gasta cada pueblo en el agua; muestran por qué el trabajo de diferente naturaleza y costo se oculta detrás del mismo anuncio de restauración de servicios.

Los municipios también deben pagar para operar el servicio

Durante las consultas celebradas entre el 27 de julio y el 4 de septiembre con más de 40 alcaldes y cinco sindicatos municipales, las Naciones Unidas reunieron testimonios sobre las dificultades para pagar los equipos, mantener los vehículos y el equipo operativo. Un representante de Chaqra señaló, entre otras cosas, que el municipio no podía soportar esas cargas por sí solo. MSF indica que proporcionó cuatro tanques y un generador a ese municipio. Esta donación documenta un costo del equipo apoyado por un socio; No dice quién entonces financia combustible o mantenimiento, o con qué frecuencia se proporciona servicio.

El funcionamiento de las instalaciones sigue figurando en el programa. On 16 November, the South Lebanon Water Establishment issued a notice on a possible purchase of electricity for its facilities. Esta notificación no encuentra un contrato adjudicado ni una devolución al servicio en ninguno de estos municipios. Recuerda que el equipo reparado no distribuye agua si el bombeo no se puede realizar regularmente.

Lo que las cifras disponibles miden

En su evaluación de los daños causados por los conflictos y las necesidades de 2023 a 24 en el Líbano, el Banco Mundial estimó un aumento de 24 millones de dólares en los gastos de funcionamiento de las instalaciones de agua debido a los daños. También estimó sus pérdidas de ingresos relacionadas con las conexiones residenciales perdidas en 7 millones de dólares. Estas estimaciones sectoriales no corresponden a los gastos de los municipios mencionados, ni a las facturas pagadas por sus habitantes en 2026. En el mismo estudio, el mayor uso de camiones privados tenía un costo mucho mayor que el servicio de red para los hogares. Esta comparación histórica no da una estimación actual en el Sur.

Para cuantificar el costo de regresar a cada aldea, sería necesario conocer los volúmenes efectivamente distribuidos, la parte financiada por ayuda pública o humanitaria y, para los hogares que compran agua, el precio y la frecuencia de sus entregas. Las encuestas publicadas no recopilan estos datos. Sin embargo, permiten distinguir lo que se ha reparado de lo que queda por financiar para que el agua pueda llegar regularmente a los habitantes.

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