Una comisión palestina enumera 28 zonas industriales en la Ribera Occidental ocupada, incluida Jerusalén oriental. En Tarqumiya, el uso de la tierra no es una apertura de fábrica.

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Una comisión pública palestina identifica 28 zonas industriales vinculadas a los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Tres de ellos representan la mitad del área encuestada. Cerca de Tarqumiya, el perímetro anunciado de un nuevo proyecto supera el de la zona existente más grande, sin que se establezca una apertura.

Tres áreas representan la mitad de todas las áreas

In an assessment published on 21 November, the Palestinian Commission for the Fight against the Wall and Colonisation (PPC) reported 8,844 dunams of the cumulative area of industrial areas that it has identified, or about 884 hectáreas. Mishor Adumim, Barkan y Atarot total 50,9% de esta área. Sólo la provincia de Jerusalén representa el 41,3% de la zona examinada. Estas dos partes se superponen y no se suman.

La evaluación mide la zona de las zonas, no el número de edificios construidos o el alcance de las tierras ya ocupadas por las plantas. La cifra de 28 es también específica para el perímetro de la comisión, que incluye Jerusalén Oriental. Una auditoría del Contralor de Israel en 2023 informó de 35 zonas administradas por Israel en la Zona C. El controlador incluyó sitios independientes de la administración de asentamientos residenciales y espacios comerciales mixtos. Por consiguiente, los dos documentos no abarcan el mismo territorio o categorías de sitios. Su brecha no permite un aumento o disminución del número de áreas a medir.

Los polos de empleo no confunden con sitios más grandes

La Comisión está avanzando en un total de aproximadamente 14.100 trabajadores palestinos en esas esferas, sin especificar el período de referencia en su resumen público. La auditoría israelí de 2023 ya dio el mismo total redondeado a su propio perímetro. La concordancia no es suficiente para establecer que la fuerza laboral ha permanecido estable o que los resultados totales de un nuevo recuento. Mishor Adumim y Barkan están también entre los tres principales centros de empleo, pero Ariel ocupa el lugar de Atarot en este ranking. La Comisión asigna aproximadamente el 79% de los puestos de trabajo palestinos en su inventario a esos tres polos. Por consiguiente, el alcance de una zona no indica por sí sola su peso en el mercado laboral.

La Oficina Central de Estadística de Palestina, por su parte, tenía aproximadamente 17.300 personas empleadas en asentamientos israelíes en el tercer trimestre de 2026, en comparación con 17.600 en el trimestre anterior. Esta encuesta abarca todo el empleo en las colonias, no sólo las áreas industriales identificadas por la comisión. Su periodo y método son diferentes. Traer una figura a otra para calcular una parte de la industria sería engañoso.

En la Ribera Occidental, la misma encuesta estima que el desempleo es del 28,1% en el tercer trimestre. Esto plantea la cuestión del acceso a estos empleos sin informar sobre los contratos, la estabilidad del trabajo o el pago específico de cada área. Tampoco estas estadísticas miden los puestos de trabajo que podrían crear los proyectos anunciados.

En Tarqumiya, un perímetro anunciado, no fábricas abiertas

El caso de Mevosot Lachish, cerca de Tarqumiya, al oeste de Hebrón, ilustra la diferencia entre la tierra y la actividad. La Oficina Nacional de Defensa de la Tierra de Palestina informó el 10 de noviembre de que las autoridades israelíes habían aprobado la asignación de 3.039 dunas al proyecto. El cuerpo y la comisión informan que en noviembre se firmó una orden que define el perímetro de la zona. El área anunciada representa alrededor de 304 hectáreas, más que la de Mishor Adumim, la mayor área existente según la comisión.

La delimitación no significa que las empresas ya estén produciendo allí. No se puede consultar la totalidad del acto israelí y no se puede establecer un calendario para la puesta en marcha o el número de contrataciones. Otro ejemplo es Nahal Raba, en la provincia de Salfit, todavía descrito por la comisión como un proyecto cuyo plan ha sido presentado. These rights of way should not be added to the already inventoried surfaces as if they all belong to the same stage.

Según la Oficina Nacional Palestina, el Ministro de Hacienda israelí, Bezalel Smotrich, presentó el proyecto Tarqumiya como medio de fortalecer la presencia israelí cerca de la Línea Verde y proporcionar empleo e ingresos a los consejos de asentamiento. La Comisión considera que esto es un instrumento de « anexión económica ». Es su calificación de expansión industrial, no la redacción de una anexión de la decisión israelí. En su opinión consultiva de 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia llegó a la conclusión de que la continua presencia de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal y recordó la obligación de poner fin a cualquier nueva actividad de asentamiento. Esta opinión no actúa por separado en el proyecto de Tarqumiya.

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