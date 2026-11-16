Cross country in Lebanon: sacra Kanaan and Makary

Ali al-Rida Kanaan y Joan Makary ganaron el campeonato del cross-country libanés 2026 en Horsh Beirut. El concurso de diez kilómetros reunió a 180 atletas de 12 clubes. El Ejército y Lets Run toman los recortes por equipo. Encuentre los principales resultados individuales y los ganadores de las diferentes categorías maestras.

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Ali al-Rida Kanaan, del Ejército Libanés, y Joan Makary, de Let Este concurso multinacional en el Líbano reunió a 180 atletas que representaban 12 clubes afiliados a la Federación Libanesa de Atletismo. El ejército también ganó en la Copa de la Federación de Hombres, mientras que Latvian Run terminó en el liderazgo de las mujeres.

Los resultados, publicados el 16 de noviembre de 2026, se refieren a razas de diez kilómetros. Se distinguen las clasificaciones nacionales, la Copa de la Federación por equipos, competidores extranjeros y categorías maestras. La reunión de participantes se estableció a las 7 de la mañana en la madera de Beirut.

Cross country in Lebanon: Kanaan ahead of Mortada

Ali al-Rida Kanaan ganó el título de hombres en 31 minutos y 10 segundos. El jinete del ejército está por delante de Ali Mortada, del Inter Líbano, acreditado 31 min 34 segundos. Zaher Zeineddine completa el podio en 31 min 40 segundos, también en los colores del ejército.

La brecha entre los dos primeros alcanza 24 segundos. Sólo seis segundos más tarde se separó Mortada de Zeineddine. El ejército ocupa cinco representantes entre los seis primeros en la clasificación nacional. Bilal Awada, Omar Abu Hamad y Mohammad Kaddouh toman los tres lugares siguientes.

Ali al-Rida Kanaan, ejército: 31 min 10 segundos. Ali Mortada, Inter Lebanon: 31 min 34 sec. Zaher Zeineddine, ejército: 31 min 40 s. Bilal Awada, ejército: 31 min 54 s. Omar Abu Hamad, ejército: 31 min 56 segundos. Mohammad Kaddouh, ejército: 32 min 32 segundos.

Los ganadores del campeonato mundial de hombres. © Líbano Federation of Athletics / comunicado de prensa transmitido por Jalal Beaino

Joan Makary gana el título de las mujeres

En la clasificación nacional de las mujeres, Joan Makary recorre los diez kilómetros en 35 min 47 segundos. El representante de Let Nour Ghosseini, de Elite, terminó tercero en 38 min 20 s.

Tonia Makary, también contratada para Lets Run, ocupa el cuarto lugar en 39 min 52 segundos. Inter Lebanon entonces colocó a Mary Murray y Serena Hayek en quinto y sexto. Los tres primeros representan tres clubes diferentes.

Joan Makary, Lets Run: 35 min 47 sec. Jennifer Tomazo, Inter Líbano: 37 min 37 sec. Nour Ghosseini, Elite: 38 min 20 s. Tonia Makary, Lets Run: 39 min 52 s. Mary Murray, Inter Líbano: 40 min 01 s. Serena Hayek, Inter Líbano : 40 min 27 s.

Ganadores del campeonato de mujeres. © Líbano Federation of Athletics / comunicado de prensa transmitido por Jalal Beaino

Ejército y Lets Run liderando la Copa

La clasificación de hombres de la Copa de la Federación corona al ejército con 13 puntos. Vamos a correr seguido con 37 puntos, por delante de Inter Líbano con 41 puntos. Este ranking colectivo se suma al título individual ganado por Kanaan.

Los equipos de hombres en las copas de Horsh Beirut. © Líbano Federation of Athletics / comunicado de prensa transmitido por Jalal Beaino

En la categoría de mujeres, Lets Run totaliza 21 puntos y lidera Inter Líbano, acreditado por 23 puntos. Elite ocupó el tercer lugar con 35 puntos. Dos puntos separan los dos primeros equipos femeninos.

Los equipos de mujeres en la ceremonia de copas en Horsh Beirut. © Líbano Federation of Athletics / comunicado de prensa transmitido por Jalal Beaino

Los ganadores de las categorías Masters

Los eventos del maestro también tuvieron lugar a más de diez kilómetros. Los rankings van desde el grupo de edad de 35 a 39 años hasta el grupo de edad de 70 años y más para los hombres. En las mujeres, los resultados son de hasta 60 a 64 años de edad.

Hombres, 35-39: Marwan Darwish, ejército, 33 min 21 sec.

Mujeres, 35-39 años: Farah Shuman, Elite, 57 min 56 s.

Hombres, 40-44: Cédric Choucair, Inter Líbano, 35 min 54 s.

Mujeres, 40-44: Faten Hamza, Inter Lebanon, 51 min 27 sec.

Hombres, 45-49: Georges Wadih, Inter Líbano, 36 min 48 s.

Mujeres, 45-49: Rim Andari, Inter Líbano, 51 min 34 sec.

Hombres, 50-54: Wissam Yazbek, Inter Líbano, 36 min 09 s.

Mujeres, 50-54: Arib Faraj, Inter Líbano, 48 min 56 s.

Hombres, 55-59: Charbel Barqachi, State Security, 41 min 30 sec.

Mujeres, 55-59: Nicole Elias, Inter Líbano, 49 min 02 s.

Hombres, 60-64 años: Ali Makki, Inter Líbano, 41 min 48 s.

Mujeres, 60-64: Ferial Malaeb, Inter Lebanon, 58 min 55 sec.

Hombres, 65-69 años: Yassine Arabia, Internal Security Forces, 47 min 39 sec.

Hombres, 70 años y más: Bassam Charafeddine, Inter Lebanon, 58 min 55 s.

Una clasificación separada para los pilotos extranjeros

El ranking de hombres reservado para competidores extranjeros coloca Tristan García, de Inter Líbano, en primera posición, con 35 min 30 segundos. El compañero de equipo Abdelwahab Allawi sigue en 36 min 54 segundos. Ahmad Alwan, d.

El Vicepresidente de la Federación, Nehmetallah Bejjani, y su Secretario General, el Dr. Wassim Hawli, asistieron al concurso. María Keorkian, miembro de la Federación y jefe de la Junta de Referees, también estuvo presente. Los ganadores recibieron sus medallas y copas en Horsh Beirut.

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