Trump e Irán: negociación bajo amenaza militar

Donald Trump deja abierta la posibilidad de un acuerdo con Irán mientras mantiene su línea nuclear. En una entrevista transmitida el 2 de noviembre, afirma que Teherán desea negociar. Al mismo tiempo, una propuesta se distribuye después de las deliberaciones de Qatar. No se anuncia ningún acuerdo final y la opción militar sigue abierta. Las posiciones permanecen distantes en la agenda nuclear y las condiciones iraníes en relación con el Estrecho Ormuz y el bloqueo naval estadounidense.

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Donald Trump deja abierta la posibilidad de un acuerdo con Irán, manteniendo al mismo tiempo su negativa a ver a Teherán adquirir armas nucleares. En una entrevista emitida el 2 de noviembre de 2026 por Pod Force One, el Presidente de Estados Unidos afirma que los líderes iraníes quieren llegar a un acuerdo. Esta apertura se produce a medida que el comercio continúa a través de Qatar, sin que se anuncie un acuerdo final.

El informe de la entrevista publicada por Newsquawk establece una posición cautelosa sobre su resultado: Donald Trump se refiere a la posibilidad de un acuerdo, pero no lo presenta como un acuerdo. Su voluntad de negociar en Teherán sigue siendo su reconocimiento. No es suficiente establecer convergencia en las condiciones de una regulación, ni establecer un calendario.

El nuclear sigue siendo un punto de desacuerdo

La línea de Washington sigue siendo la prohibición de un arma nuclear iraní. Según Associated Press, Estados Unidos quiere tratar este tema en nuevas negociaciones, mientras que Irán tiene la intención de tratarlo más adelante. Teherán sigue presentando su programa como pacífico.

Por consiguiente, este desacuerdo se refiere también al orden de los debates. Una apertura al diálogo no significa que las dos capitales acepten negociar los mismos temas al mismo tiempo. Las declaraciones presidenciales por sí solas no constituyen un marco convenido en materia nuclear.

Doha: un proyecto está circulando, aún no un acuerdo

En el frente diplomático, Reuters informa el 2 de noviembre, citando a un funcionario informado de los debates, que está circulando un proyecto de propuesta para recabar información. Una nueva reunión es posible. Los negociadores iraníes abandonaron Doha el domingo 1 de noviembre, pero esta salida no está vinculada a dificultades en las conversaciones, según esta fuente.

El portavoz diplomático iraní Esmaeil Baghaei explicó que el Viceministro Kazem Gharibabadi había viajado a Qatar para facilitar el intercambio de mensajes con Washington. Esta es una mediación de Qatar, no el anuncio de una cumbre directa entre los líderes estadounidenses e iraníes.

Baghaei condiciona la reapertura y seguridad del Estrecho de Ormuz al final del bloqueo naval estadounidense y la consideración de las demandas iraníes. Según Reuters, los debates se basan en un plan presentado por Teherán en septiembre, cuya aplicación podría acelerarse. Estas condiciones siguen siendo una posición de negociación iraní, no compromisos estadounidenses.

La amenaza militar no ha desaparecido

El diálogo tiene lugar en vísperas de las elecciones de mitad de período de Estados Unidos el 3 de noviembre. Reuters informa que Donald Trump excluyó nuevos ataques antes de la votación, dejando abierta la posibilidad de acción militar. Una ausencia de huelgas anunciadas hasta que la elección no sea por tanto una garantía de paz duradera ni un anuncio de una operación al día siguiente.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el sábado que el presidente no había decidido lanzar nuevas huelgas y prefirió una solución diplomática, según Reuters. Por el lado iraní, el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi dijo el domingo que su país seguía dispuesto a la defensa y la diplomacia.

Las consecuencias regionales de las hostilidades renovadas también son motivo de preocupación para los vecinos de Irán. Associated Press informa que en el Diálogo de Manama, el asesor presidencial Emirati Anwar Gargash rechazó la perspectiva de una nueva confrontación. El Ministro de Relaciones Exteriores egipcio Badr Abdelatty también advirtió contra la nueva escalada.

En esta etapa coexisten dos elementos: un canal diplomático sigue activo y no se levanta la amenaza de seguir luchando. La cuestión no es sólo si Washington y Teherán quieren un acuerdo, sino si pueden acordar su contenido, términos y orden de aplicación.

Fuentes

Foto: Daniel Torok / Casa Blanca, retrato oficial del 2 de junio de 2025, dominio público.Fuente fotográfica;aviso de licenciaVestido editorial Libnanews.

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