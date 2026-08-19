Beirut-Damas: la nueva relación con la prueba

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El traslado a Siria del General Adel Issa, ex alto funcionario militar bajo Bashar Al-Assad, es una primera prueba concreta de la relación que Beirut está tratando de reconstruir con las nuevas autoridades de Damasco. Una versión describe la decisión del Líbano como la aplicación de la convención judicial bilateral de 1951. Otro informe se refirió a la presión siria para acelerar el proceso. Esta divergencia va más allá del destino de un hombre: plantea la cuestión que ahora acompañará cada cuestión sensible entre los dos países. ¿Puede el Líbano cooperar estrechamente con su vecino sin recrear los mecanismos de influencia y las relaciones asimétricas que han marcado su historia reciente?

El cambio de poder en Damasco tras la caída de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024 ha perturbado las relaciones entre el Líbano y Siria sin eliminar los problemas acumulados entre los dos estados. Los interlocutores han cambiado. Los archivos siguen aquí.

Pasajes fronterizos y clandestinos, cooperación en materia de seguridad, detenidos sirios en el Líbano, desaparecidos libaneses en Siria, dirigentes del viejo régimen buscado por las nuevas autoridades, personas enjuiciadas por la justicia libanesa y presentes en el territorio sirio: casi todas las zonas sensibles requieren ahora la construcción de nuevos procedimientos.

Esta situación es única. Beirut y Damasco no sólo deben abrir una nueva fase diplomática. Deben determinar qué se puede mantener de la antigua arquitectura jurídica, qué hay que renegociar y, sobre todo, cómo evitar que las prácticas pasadas sobrevivan el cambio de régimen.

El caso Adel Issa interviene exactamente en este lugar.

El ex general sirio, que dirigió la 17a división del ejército bajo el régimen anterior, había huido de Siria después de la caída de Bashar Al-Assad. Ingresó ilegalmente al Líbano y fue detenido el 8 de agosto de 2026 después de viajar a la embajada siria en Beirut. Damasco afirma esto por los delitos cometidos durante la guerra siria, en particular en las zonas de Deir ez-Zor y Raqqa. Rechaza los cargos contra él.

El Líbano finalmente aceptó su traslado a Siria. Este es el primer caso de esta naturaleza relativo a un ex alto funcionario militar del régimen de Assad desde su caída.

Pero ya se ha debatido la forma en que se ha llegado a esta decisión.

Adel Issa, dos versiones de la misma decisión

Una primera versión presenta la transferencia como resultado de un procedimiento judicial basado en un texto perfectamente identificable:la Convención Judicial entre el Líbano y Siria en 1951.

Esta Convención organiza la extradición entre los dos países. Su principio general prevé la posibilidad de devolver a una persona deseada cuando se cumplan las condiciones establecidas en el texto. Sobre esta base, los tribunales libaneses examinaron el caso sirio relativo a Adel Issa.

Además, el procedimiento no consistía en una entrega inmediata a las autoridades sirias.

Following the transmission of the case by Damascus, the Attorney-General of the Court of Cassation, Judge Jamal Hajjar, interrogated Adel Issa and ordered his continued detention during the examination of the extradition request. Por consiguiente, el caso debía pasar por la autoridad judicial libanesa antes de que se adoptara una decisión sobre la transferencia.

Esta cronología apoya la lectura institucional del caso: Siria pregunta, Líbano examina y la justicia libanesa decide según el marco aplicable.

Sin embargo, una segunda versión publicada el 19 de agosto introduce un elemento diferente. Según los informes de prensa,Damasco habría presionado a Beirut para acelerar la entrega de Adel Issa.

Esto no significa que se hubiera descartado el marco jurídico de 1951. Se plantea otra cuestión: las condiciones políticas que rodean su aplicación.

Los dos elementos no son necesariamente incompatibles. La extradición puede tener una base jurídica y puede estar sujeta a procedimientos diplomáticos insistentes. Pero en el contexto libanés-sirio, la distinción es políticamente importante.

Para la prueba real no es sólo si Damasco puede reclamar un fugitivo. Es determinarcómo la demanda siria entra en el sistema libanés, que la examina y conserva el poder de decir sí o no.

La Convención de 1951 sobrevive cambios de régimen

El caso primero destaca una realidad legal a menudo enmascarada por trastornos políticos: la partida de Bashar Al-Assad no borró los acuerdos entre los dos estados.

La convención judicial de 1951 fue hace décadas que el régimen de Assad. Pertenece a la relación entre la República Libanesa y el Estado sirio, no a la relación entre Beirut y un gobierno sirio en particular.

El texto organiza, entre otras cosas, la extradición, la asistencia judicial recíproca y ciertos procedimientos entre ambos países. Prevé condiciones y excepciones. La extradición puede rechazarse en ciertos casos, por ejemplo cuando el delito es de carácter político. La nacionalidad de la persona reclamada también estará sujeta a las condiciones establecidas en el procedimiento.

Así pues, la Convención proporciona a Beirut y Damasco una base existente en un momento en que las nuevas autoridades sirias están multiplicando las demandas relacionadas con los responsables del antiguo régimen.

Pero no lo resuelve todo.

Desde 2025, ambos gobiernos han estado trabajando precisamente enun nuevo marco judicialtratar con problemas que el viejo sistema ya no permite ser resuelto satisfactoriamente.

The main file concerns the many Syrian nationals detained in Lebanese prisons.

Damasco desea recuperar a algunos de estos detenidos y permitir que los condenados continúen sus condenas en Siria. Beirut ha establecido, sin embargo, límites. Entre otras cosas, las deliberaciones se centraron en la suerte de quienes participaron en la matanza de militares o civiles libaneses y en algunos otros delitos graves.

El Gobierno del Líbano insistió en un principio: la cooperación debe respetar las decisiones de la justicia libanesa y la soberanía de ambos Estados.

Así, el caso Issa interviene mientras el viejo y el nuevo sistema coexisten:la Convención de 1951 sigue sirviendo de base para ciertas extradiciones, mientras que Beirut y Damasco negocian un mecanismo más adaptado a los problemas surgidos desde la guerra siria y la caída del antiguo régimen.

La apuesta real: prevención del regreso de circuitos paralelos

Esta cuestión jurídica tiene una dimensión política en el Líbano que no se refleja en una relación bilateral ordinaria.

Durante la presencia siria en el Líbano, las relaciones entre ambos países no siempre pasan por las instituciones previstas para una relación entre Estados soberanos. Los dispositivos de seguridad, los políticos y las redes de influencia tenían sus propios canales.

La retirada de las tropas sirias en abril de 2005 puso fin a la presencia militar. El establecimiento formal de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas en 2008 fueron entonces un paso importante hacia una relación clásica entre estado y estado.

Pero el legado político y de seguridad no desapareció al instante.

Por eso la información sobre las « presiones » sirias tiene una resonancia particular en Beirut.

El problema no es que Siria defienda sus demandas. Todos los Estados adoptan medidas diplomáticas para obtener decisiones favorables. La línea roja se encuentra en otro lugar:a syrian approach must not replace the decision of a competent lebanese judge, minister or institution.

En el caso de Adel Issa, el procedimiento judicial seguido por Beirut es por lo tanto al menos tan importante como resultado final.

Ofrece un posible modelo para la suite: Damasco transmite una solicitud documentada; el Líbano la examinará; sus jueces verificarán las condiciones legales; el ejecutivo interviene dentro de los límites de sus poderes; la decisión se aplica entonces.

Es esta trivialización de procedimientos que, paradójicamente, constituirían la transformación más profunda de la relación entre el Líbano y Siria.

Los presos abren un archivo mucho más grande

Sin embargo, Adel Issa es sólo un caso individual en una negociación judicial más compleja.

Las conversaciones entre los Departamentos de Justicia de los dos países se centran en varias categorías de personas cuyas situaciones jurídicas difieren.

Hay primeros sirios detenidos o condenados en el Líbano. Damasco quiere resolver su situación y obtener la transferencia de parte de ellos. Beirut, sin embargo, se negó a permitir que esta cuestión diera lugar a una liberación general que ignorara los crímenes cometidos en el Líbano.

Luego está el pueblo buscado por la nueva justicia siria por su papel bajo el régimen de Assad que habría encontrado refugio en el Líbano.

El caso Issa muestra que Damasco tiene la intención de utilizar mecanismos de extradición para recuperarlos.

Pero la cooperación debe trabajar en ambas direcciones.

El Líbano también está pidiendo a Siria que busque a la gente por su propia justicia. Por consiguiente, los debates judiciales incluían el principio de la búsqueda de fugitivos que habían abandonado el territorio libanés para Siria y su entrega a las autoridades libanesas cuando se cumplieron las condiciones.

Esta reciprocidad es políticamente esencial.

Una nueva relación en la que Beirut entregaría sistemáticamente a Damasco a las personas solicitadas sin cooperación siria en sus propios archivos reanudaría pronto una impresión de asimetría.

Los desaparecidos y los asesinatos, la otra deuda del pasado

La cooperación no se limita a las personas actualmente detenidas o buscadas.

Beirut también pide a las nuevas autoridades sirias que transmitan su información sobrelíbano desaparecido o detenido en Siria, un expediente que ha envenenado las relaciones bilaterales durante décadas.

Los debates judiciales también se centraron en la información disponible en los archivos sirios sobre las operaciones de seguridad en el Líbano durante el período Assad, incluidos los asesinatos políticos.

Las nuevas autoridades sirias se han comprometido, mediante intercambios bilaterales, a buscar y transmitir la información disponible sobre estos casos.

Este compromiso podría convertirse en una de las pruebas más significativas de romper con el viejo régimen.

Damasco potencialmente tiene archivos o información a los que el Estado libanés no tuvo acceso. Por consiguiente, su transmisión no se limitará a la cooperación judicial. Cubriría parte de las obligaciones históricas entre ambos países.

La nueva relación implica así un intercambio implícito: Siria pide al Líbano que coopere con los fugitivos del antiguo régimen y los detenidos sirios; el Líbano exhorta a Siria a que coopere con sus desaparecidos, asesinatos políticos y propios fugitivos.

La frontera será la prueba diaria de la relación Beirut-Damas

El segundo sitio de construcción principal está en el mapa.

El Líbano y Siria comparten una frontera de casi 375 kilómetros. Parte del camino pasa por zonas montañosas difíciles de controlar, donde las rutas informales han permitido durante mucho tiempo el movimiento de personas, bienes, combustible y armas.

El cambio de régimen en Damasco ha cambiado a los actores presentes en la parte siria. No quitó los problemas.

Los incidentes fronterizos desde 2025 han demostrado la necesidad de mecanismos de comunicación entre los dos ejércitos y los servicios pertinentes. Una crisis local puede tomar rápidamente una dimensión política si no hay un canal institucional para determinar lo que ha sucedido y organizar una respuesta.

La delimitación de la frontera también sigue siendo una cuestión estructural.

A juicio de Beirut, aclarar que la frontera fortalecería el control territorial y reduciría las zonas ambiguas. Para Damasco, esto ayudaría a estabilizar su frontera occidental ya que las nuevas autoridades buscan reconstruir las instituciones sirias.

La lucha contra el contrabando es un interés común, pero no necesariamente por las mismas razones.

El Líbano quiere limitar las pérdidas fiscales, la trata y los movimientos de armas. Siria quiere controlar las redes que atraviesan su territorio y afirmar la autoridad del nuevo poder. Esta convergencia crea una esfera concreta de cooperación, siempre y cuando vuelva a pasar por las instituciones.

Los cruces fronterizos son también una cuestión económica

Sin embargo, reducir la frontera a la seguridad sería un error.

Siria es el único paso terrestre desde el Líbano a Jordania, Irak y los mercados del Golfo. Por consiguiente, el funcionamiento de las carreteras y los cruces fronterizos reviste una importancia directa para los exportadores, los transportistas y la economía libaneses.

La normalización con Damasco puede facilitar el movimiento de mercancías y reducir los obstáculos acumulados durante los años de guerra.

También puede reabrir los debates sobre el tránsito, los derechos de paso, la infraestructura vial y la cooperación aduanera.

Esta dimensión económica da a ambos gobiernos una razón adicional para estabilizar su relación. Recuerda sobre todo que una relación normalizada entre el Líbano y el sirio no puede construirse únicamente en torno a la seguridad y los presos.

Normalizar sin volver a la vieja normalidad

Es finalmente toda la ambigüedad de la nueva fase.

El Líbano necesita una relación funcional con Damasco. La geografía hace imposible una política de indiferencia. La frontera, el comercio, la seguridad, los detenidos y los movimientos de población exigen que ambos Estados trabajen juntos.

Pero Beirut debe demostrar simultáneamente que la normalización no significa un retorno a las prácticas que han vaciado la relación institucional de su significado.

La transferencia de Adel Issa es más que un punto de inflexión. La decisión tiene una base jurídica antigua y ha sido examinada por los tribunales del Líbano. Al mismo tiempo, los informes de prensa indican una voluntad siria de acelerar la ejecución. Las dos lecturas sitúan el debate precisamente donde debe estar: no sobre la existencia de una relación con Damasco, sino sobre las reglas que lo rigen.

Los casos futuros serán aún más difíciles. Ambos gobiernos deben avanzar en un nuevo acuerdo judicial, determinar el destino de los detenidos sirios en el Líbano, atender solicitudes mutuas de fugitivos, obtener respuestas sobre los desaparecidos y asesinatos del período Assad, asegurar pasajes y avances en la frontera.

El verdadero indicador de la nueva relación Beirut-Damas será entonces simple: cuando surja un desacuerdo, ¿se tomará la decisión final en un ministerio, ante un juez y según un acuerdo conocido, o dependerá de nuevo de una relación de poder político? After the case of Adel Issa, negotiations on detainees and the border will provide the next answers.