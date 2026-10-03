3 octobre 2026
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Cedros de Jaj – Capilla y Bosque Milenario, Jbeil

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Los cedros de Jaj – Capilla y Bosque Milenario, Jbeil Los cedros de Jaj, al borde de la región de Jbeil: un pueblo que alberga un bosque de cedros del Líbano en su territorio,..

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Cedros de Jaj – Capilla y Bosque Milenario, Jbeil

Los cedros de Jaj, al borde de la región de Jbeil: un pueblo que alberga un bosque de Cèdres du Liban en su territorio, un vestigio del bosque primario que una vez cubrió todo el monte Líbano. Según las historias locales, los fenicios de Byblos —una de las ciudades más antiguas del mundo— buscaban madera de cedro para construir sus barcos. En el corazón del bosque se encuentra una pequeña capilla bajo espinas sombreadas. En el camino, los raperos y la fauna local pueden sorprenderse entre rocas karst. Y desde las alturas, uno ve en la distancia el convento de San Carlos de Annaya, dedicado al santo más venerado del Líbano

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