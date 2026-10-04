Vincent Battle, el americano que eligió Líbano

Vincent Battle, ex Embajador de los Estados Unidos en el Líbano, murió en Beirut, un país que había elegido para su jubilación. Un diplomático de campo, profundamente apegado al Líbano, había permanecido a pesar de las guerras, el colapso económico y la explosión de 2020. Será enterrado en el Líbano, su tierra de adopción para siempre.

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Vincent Battle murió en Beirut. El ex embajador de EE.UU. en Líbano podría haber terminado su vida en Washington, Nueva York o en otros lugares, como tantos diplomáticos después de una larga carrera viajando por el mundo. Eligió Líbano. No sólo el cómodo Líbano de recepciones diplomáticas y años felices. Se mantuvo cuando el país empezó a colapsar de nuevo, cuando los bancos habían cerrado sus puertas a los depositantes, cuando el libro había perdido la mayor parte de su valor, cuando Beirut había sido devastada por la explosión del 4 de agosto de 2020 y cuando la guerra había regresado. Todavía estaba allí.

Tal vez eso es lo que le dice a Vincent Battle mejor. Ha representado a los Estados Unidos en el Líbano, pero el Líbano ha pasado a formar parte de su propia vida. Después de salir de la embajada, había comprado un apartamento al norte de Beirut en la zona de Adma y había establecido su residencia allí. Ya no era embajador. Ya no tenía la obligación profesional de quedarse aquí. Simplemente se ha convertido en uno de los extranjeros que el Líbano acaba de adoptar y que, a su vez, han adoptado el Líbano.

Una historia con Líbano mucho antes de su embajada

Su historia libanesa había comenzado mucho antes de su nombramiento como embajador. Vincent Battle ya había servido en Beirut como la embajada americana número dos entre 1991 y 1994, en los extraños años inmediatamente después de la guerra civil. Incluso había dirigido brevemente la misión diplomática estadounidense como empresario.

Conocía al país íntimamente cuando regresó como embajador en 2001. Su misión debía concluirse en agosto de 2004. Comenzó bajo circunstancias que ahora parecen casi simbólicas del próximo período: Vincent Battle iba camino a Beirut el 11 de septiembre de 2001 cuando se produjeron los ataques contra Estados Unidos. A su llegada al Líbano, funcionarios del protocolo libanés lo acompañaron al salón VIP del aeropuerto, donde descubrió en las pantallas las imágenes de las torres del World Trade Center.

Los próximos tres años fueron después del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán, y luego la invasión americana de Irak en 2003. Ser embajador estadounidense en el mundo árabe en ese momento no era obviamente nada de una función de protocolo. Las relaciones entre Washington y parte de la clase política libanesa fueron difíciles y Vincent Battle defendió la política de su país, a veces en confrontaciones particularmente duras.

Pero también perteneció a una generación de diplomáticos estadounidenses que todavía consideraban que conocer un país requería conocimiento de sus habitantes.

Un verdadero embajador en Líbano

En ese momento, Vincent Battle podría reunirse en los campus de AUB o LAU, acompañando a funcionarios libaneses, reuniéndose con estudiantes, asistiendo a ceremonias o siguiendo programas apoyados por Estados Unidos. No fue entre estos embajadores que uno sólo podía ver en el palacio presidencial, en el Gran Sérail, en los salones políticos o detrás de las paredes de una cantera. Iba al campo.

Las universidades ocuparon un lugar importante en esta presencia americana. En marzo de 2003, entregó 594.000 dólares de los EE.UU. en financiación al Presidente de la Universidad Americana del Líbano, Riyad Nassar. Una parte tenía por objeto proporcionar becas completas a 200 estudiantes, la otra para financiar investigaciones sobre las consecuencias sanitarias de la contaminación atmosférica en ciudades y regiones industriales. En la AUB también se encontró en los programas de agricultura y desarrollo, en particular en Bekaa, donde los Estados Unidos financiaban la capacitación de agricultores.

Pero Vincent Battle no limitó el Líbano a Beirut y sus principales universidades. Viajó por Chouf, Bekaa, Kesrouan, Sur o Norte para visitar municipios, asociaciones, proyectos agrícolas y programas de desarrollo. En marzo de 2003, también participó en la entrega de más de 127.000 dólares a cinco ONG que trabajan en zonas rurales y desfavorecidas.

Obviamente no era su dinero: él representaba a los Estados Unidos y USAID. Pero la forma en que ejerció esa función era importante. Estaba allí. Conoció a gente. Sobre todo, parece tener un sincero placer en descubrir a este país más allá de los nombramientos impuestos por su agenda diplomática.

Ex colegas dijeron que aceptaba prácticamente todas las invitaciones que se le habían dirigido, incluso en las aldeas. Festivales de cereza, festivales de oliva, reuniones municipales: viajó por el país. Jeffrey Feltman, que le sucedió en Beirut, incluso recordó un consejo bastante dicho que Battle le había dado: nunca aceptar más de tres invitaciones para cenar la misma noche. Batalla podría tomar una copa al principio, cenar al segundo y luego terminar la noche alrededor de un café blanco al tercero.

Tenías que conocer gente. También fue para él la diplomacia.

« Amo el Líbano y el Líbano »

Cuando dejó oficialmente su cargo en agosto de 2004, Vincent Battle dictó una sentencia en el aeropuerto de Beirut que era casi banal para un diplomático al final de su misión: « Amo al Líbano y al pueblo libanés. »

En casa, sin embargo, no era una fórmula.

Porque Vincent Battle volvió.

Y sobre todo, se quedó.

Compró un apartamento en Adma y eligió retirarse allí. Hablaba árabe, dominaba el francés aún mejor, y poseía este conocimiento del Oriente Medio, que no se adquirió en notas preparadas por un canciller. Incluso antes de unirse al Servicio Exterior de los Estados Unidos en 1977, había vivido y trabajado durante una década en Uganda, Pakistán y Libia. Su carrera diplomática lo llevó a Bahrein, Siria, Omán, Haití, Egipto y Washington.

Perteneció a esta antigua escuela de diplomáticos que casi podría describirse como « orientalista » en el sentido histórico: mujeres y hombres que aprendieron idiomas, conocían las sociedades en las que fueron enviados y podían dedicar parte de su existencia a tratar de entender un país antes de pretender explicarlo.

En su caso, sin embargo, algo había superado ese conocimiento profesional. El Líbano ya no es sólo un país estudiado, observado o analizado. Se había convertido en casa.

En 2006, todavía estaba allí

Dos años después del fin de su mandato, estalló la guerra entre Israel y Hezbolá.

Vincent Battle fue retirado. Ya no tiene ninguna oficina oficial ni obligación con la Embajada de los Estados Unidos.

Podría haber salido del país.

Hizo exactamente lo contrario.

Mientras decenas de miles de extranjeros estaban tratando de salir y Estados Unidos estaba organizando la evacuación de sus nacionales, el ex embajador vino a la embajada americana para ofrecer su ayuda. Se ofreció para operaciones que permitieron la evacuación de más de 15.000 ciudadanos americanos.

Jeffrey Feltman dirá más tarde que su predecesor acababa de llegar, enrolló sus mangas y llegó a trabajar.

La anécdota dice mucho hombre. Pero también dice algo sobre su informe a Líbano. Cuando estalló una guerra, los caminos fueron bombardeados y los buques militares evacuaron a los extranjeros, la reacción natural de un diplomático retirado probablemente habría sido abandonar también.

Vincent Battle eligió ayudar a los que se iban, y luego quedarse.

También permaneció cuando el Líbano colapsó

Los años siguientes no eran mucho más indulgentes con su país de adopción.

Vincent Battle vio las crisis políticas, los enfrentamientos de 2008, las repercusiones de la guerra en Siria, y luego el colapso económico de 2019. Vio el derrumbe del libro, los bancos sosteniendo el dinero de sus depositantes y una gran parte del interruptor de la clase media libanesa. Todavía estaba allí cuando la explosión del 4 de agosto de 2020 destruyó parte de Beirut.

Luego vio a Líbano hundirse en la guerra.

Muchos libaneses se fueron durante estos años. Diez de miles de extranjeros también. Todavía estaba aquí.

Por eso reducir a Vincent Battle hoy como ex embajador de Estados Unidos probablemente perdería lo esencial.

Pasan los embajadores. Llegan a Beirut, presentan sus credenciales, se reúnen con presidentes, ministros y líderes del partido, participan en recepciones y luego regresan a otra misión o a Washington. Su relación con el país suele terminar con su función.

Para Vincent Battle, continuó.

El diplomático se había convertido en residente. El representante de los Estados Unidos se ha convertido en vecino. Y el ex embajador se había convertido, en cierto modo, en un libanés adoptado.

Había algo en casa desde otro momento de la diplomacia. Un momento en que su país fue representado no le impidió amar profundamente el que se había enviado, donde conocer una sociedad no era simplemente conocer a sus políticos, y donde un embajador todavía podía ser visto en un campus universitario, en un municipio o en un pueblo porque consideraba que su profesión también estaba allí.

Tal vez esto le hizo una personalidad bastante diferente de muchos diplomáticos hoy. Vincent Battle no sólo había adquirido experiencia en Oriente Medio. Estaba impregnado de esta región, sus idiomas, sus hábitos y sus contradicciones. Y en el Líbano, esta relación se había vuelto lo suficientemente profunda para sobrevivir a la función que la había devuelto.

Vincent Battle murió en Beirut.

También será enterrado en el Líbano, en la iglesia latina de Fanar.

Esta es finalmente una conclusión bastante consistente para el que, al salir oficialmente del país como embajador en agosto de 2004, simplemente había dicho: « Me encanta el Líbano y el pueblo libanés. »

Todavía tenía más de veinte años para demostrar que no era una fórmula diplomática.

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