Nawaf Salam contra los 57 reclamos de oposición

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Gebran Bassil quiere traer al gobierno de Nawaf Salam de vuelta al Parlamento con 57 puntos. El Presidente del Movimiento Patriótico Libre pide que se celebre una sesión de vigilancia pública para hacer frente al ejecutivo con sus compromisos en materia de reformas, guerra, armas y arreglos de seguridad concluidos o discutidos desde el comienzo de su mandato. Sin embargo, la cuestión va más allá del contenido de estas reclamaciones. Un año después de una primera sesión que había renovado en gran medida la confianza en el gabinete, Basil debe demostrar que ahora puede transformar las críticas acumuladas contra Nawaf Salam en un equilibrio de fuerza parlamentaria. Y antes de eso, debe convencer a Nabih Berri de que llame a la Sala.

Gebran Bassil ya no sólo pide respuestas al gobierno. Pidió una confrontación ante los Miembros. En una conferencia de prensa del 19 de agosto de 2026, el Presidente del Movimiento Patriótico Libre (FPC) anunció que la oposición había57 puntos en los que se propone mantener la oficina de Nawaf Salam para contabilizarPidió que se celebrara una sesión pública sobre el seguimiento de las medidas gubernamentales.

La figura da una arquitectura a la ofensiva, pero no se debe decir más que la información disponible. The 57 points were not published in the form of an inventory to detail them one by one. Por otra parte, Basil ha identificado claramente las esferas en las que se propone cuestionar al ejecutivo: la aplicación de las reformas prometidas, la gestión de la guerra y sus consecuencias, la cuestión de las armas, el acuerdo marco con Israel y, sobre todo, la posible existencia de textos de seguridad que no se hubieran hecho públicos.

Es esta última pregunta que da a la ofensiva una dimensión más allá de la controversia tradicional entre el PLC y el gobierno.

Bassil quiere que Nawaf Salam diga delante de la Sala sitodos los compromisos de seguridad contraídos en nombre del Líbano son conocidos por el Parlamento, o si existen anexos, arreglos de ejecución o documentos complementarios en paralelo con los textos publicados oficialmente.

Bassil devuelve la promesa de reforma contra Salam

El ataque comienza con el mismo nombre que Nawaf Salam había dado a su gabinete: el gobierno de « reforma y rescate ».

Su programa ministerial ha establecido compromisos específicos. Enlazó la recuperación del Estado a la restauración de su soberanía. Prometió fortalecer la independencia del poder judicial, llevar a cabo reformas económicas y financieras, reestructurar el sector bancario y proteger los derechos de los depositantes. The Government was also committed to ensuring a state monopoly on arms and extending its authority throughout the country.

Bassil ataca así a la firma a un criterio que no eligió:la brecha entre este programa y los resultados obtenidos.

Su fórmula está mordiendo deliberadamente. El gobierno, dijo, corre el riesgo de pasar de un gobierno « rescate y reforma » a un gobierno « relieve »« rescate contra la reforma ».

The prosecution does not mean that no reform has been undertaken. Es argumentar que la acción del gabinete ya no depende del mandato de reforma sobre el cual Nawaf Salam había buscado la confianza de los diputados.

El expediente judicial también ofrece un ejemplo concreto de la complejidad de esta evaluación. La reforma de la organización judicial progresaba bien hasta que se aprobara una ley. However, in February 2026 the Constitutional Council annulled the entire text, in particular because of a violation of the constitutional requirements of the Supreme Council of the Judiciary. Los miembros del CPL se encontraban entre los autores de uno de los llamamientos.

El resultado político es paradójico: el gobierno puede argumentar que se ha emprendido la reforma; sus oponentes pueden responder que una de las principales reformas institucionales no sobrevivió finalmente el control constitucional.

Este es exactamente el tipo de confrontación que Bassil ahora quiere llevar a la Cámara.

Guerra y armas: el gobierno enfrenta sus propios compromisos

El segundo frente es más sensible, ya que se refiere a las armas y la soberanía.

El programa gubernamental no se contenta con las formulaciones generales. Afirma el derecho del Estado a ejercer su autoridad sobre todo el territorio y el principio de que las armas deben ser responsabilidad del Estado.

En la sesión parlamentaria de julio de 2025, Nawaf Salam había aclarado aún más esta línea. Había defendido la acción del ejército al sur de Litani y afirmó que el gobierno quería continuar la extensión de la soberanía estatal al norte y al sur del río.

Basil, however, does not approach the case from a defence of the military status quo. Sus posiciones anteriores muestran que él también considera que el problema de las armas debe resolverse. In particular, its divergence concernsel método, las contrapartes obtenidas por el Líbano y las condiciones en que se contraen compromisos mientras Israel mantiene posiciones en el territorio libanés.

A principios de 2026, describió las negociaciones en curso como concesiones y defendió la idea de una estrategia libanesa para recuperar simultáneamente los derechos del Líbano y abordar la cuestión de las armas de Hezbollah.

Así que la pregunta que hace al gobierno es menos « ¿tenemos que resolver el problema de las armas? » que lo es« que Líbano aceptó resolverlo, según qué calendario y contra qué obligaciones israelíes? »

Esta distinción es esencial para entender su ofensiva.

El verdadero punto sensible: ¿hay otro texto?

El tercer frente se refiere al acuerdo marco y su componente de seguridad.

El debate no es teórico. A finales de junio de 2026, la información publicada sobre el acuerdo ya disponía que el ejército libanés recuperaría gradualmente el control del territorio y que las modalidades concretas serían especificadas por un mecanismo de seguridad. Este componente debe abordar, entre otras cosas, los mecanismos de verificación, el despliegue y el cumplimiento de los compromisos sobre el terreno.

En las semanas siguientes se distribuyó información contradictoria.

Los medios publicaron lo que presentaron como elementos de un« suplemento seguro »a veces se describe como un secreto. Entre los informes atribuidos a las fuentes israelíes figuraban los mecanismos de verificación, el desmantelamiento de la infraestructura militar y las condiciones para un retiro progresivo de Israel.

Pero no todas estas versiones podrían ser autenticadas independientemente.

Más importante,la presidencia libanesa negó públicamente, a principios de agosto, la existencia de un « suplemento secreto de seguridad ».

Es en este área de contradicción que Bassil pone su pregunta.

Por lo tanto, no es suficiente escribir que el jefe del CPL acusa al gobierno de haber firmado un acuerdo secreto. Tal afirmación iría más allá de lo establecido. Lo que él quiere es políticamente más preciso:que el gobierno comparece ante el Parlamento y declara oficialmente qué textos existen, que han sido aprobados, que todavía se están negociando y si la implementación de documentos acompaña el acuerdo publicado.

La diferencia es fundamental.

La sesión parlamentaria podría convertir una controversia alimentada por fugas y negaciones en una cuestión institucional dirigida directamente al Primer Ministro.

Bassil ya ha intentado: en 2025, Salam había ganado

Esta ofensiva tiene un precedente que no puede ser ignorado.

Los días 15 y 16 de julio de 2025, el Parlamento ya había dedicado dos días al control del gobierno de Salam. Más de 50 Miembros han pedido la palabra. Las armas, la soberanía, las reformas, los servicios públicos y la situación económica han dominado las intervenciones.

Bassil había indicado entonces que su grupo había enviado una serie de preguntas al gobierno que sentía que no recibía respuestas satisfactorias.

Nabih Berri le había dado una indicación procesal muy clara:convertir las cuestiones en cuestionamientossi quería ir más lejos.

Bassil finalmente pidió un voto de confianza.

El resultado fue inequívoco:69 diputados habían renovado su confianza en el gobierno, 9 habían votado y 4 se habían abstenido.Las nueve voces hostiles correspondieron a los diputados del bloque Basil presente en esta batalla.

Este precedente cambia la lectura de la ofensiva del 19 de agosto de 2026.

La pregunta no es simplemente si Bassil puede poner a Nawaf Salam en problemas en un discurso. Ya lo había enfrentado en el Parlamento y, aritméticamente, había perdido.

Para que la nueva iniciativa sea una prueba real para el Primer Ministro, debe haber habido un cambio desde julio de 2025:los miembros que han apoyado a Salam deben ahora aceptar impugnarlo con el CPL, o al menos someter su acción a un control mucho más severo.

Esto es precisamente lo que se supone que permiten los 57 puntos.

De preguntas a preguntas: el procedimiento cuenta

La diferencia entre una pregunta y una investigación no es sólo semántica.

El escrutinio parlamentario permite a los Miembros cuestionar al gobierno sobre sus acciones. Pero una investigación abre una secuencia políticamente más pesada. Después de las respuestas y el debate gubernamentales, el debate puede llevar a la cuestión de la confianza.

Bassil conoce este mecánico desde que lo usó en julio de 2025.

Por lo tanto, su nueva solicitud tiene por objeto trasladar las críticas acumuladas desde entonces de una etapa política a una etapa institucional. Los 57 puntos deben proporcionar el tema del debate; la reunión pública debe proporcionar la arena; La cuestión de la confianza es, en segundo lugar, el instrumento de presión final.

Pero Basil no controla el procedimiento solo.

Nabih Berri tiene la primera clave

Aquí es donde entra Nabih Berri.

El Presidente de la Cámara obviamente no decide el contenido de las respuestas de Nawaf Salam o el voto de los diputados. Sin embargo, tiene un poder decisivo sobre la organización del trabajo parlamentario.

Sin una citación, los 57 puntos siguen siendo un archivo de oposición.

Con una sesión de proyección, se convierten en preguntas que el gobierno debe responder públicamente bajo los ojos de la Cámara.

El papel de Berri es más interesante porque sus relaciones con Bassil ya no pueden reducirse a su antigua confrontación. On 30 June 2026, the two men met in Ain al-Tinah. Bassil había indicado entonces que compartía con Berri varias preocupaciones, entre ellas la negativa de un enfrentamiento interno y la necesidad de proteger a la institución militar.

Berri también expresó sus propias reservas acerca de cómo debe tratarse el acuerdo marco institucionalmente.

Esto de ninguna manera significa que adoptará las 57 quejas del CPL. Sin embargo, esto significa quealgunas preguntas de Basil sobre los acuerdos de seguridad y su tratamiento institucional no están completamente aisladas en el paisaje político.

Por lo tanto, el Presidente está en una posición particular. Convocar la sesión permitiría al Parlamento asumir cuestiones ampliamente discutidas entre el gobierno, la presidencia, los negociadores y los mediadores extranjeros. Pero el mismo encuentro proporcionaría a Basil la plataforma que está exigiendo convertir su oposición en una ofensiva organizada.

Los 57 reclamos también probarán la oposición

Esta es la paradoja de la iniciativa.

Nawaf Salam será probado si la sesión tiene lugar, pero Gebran Bassil también será probado.

El precedente de julio de 2025 demostró que podría obligar al Parlamento a votar sobre el gobierno sin tener éxito en reunirse más allá de su propio lado. El gabinete entonces recuperó una cómoda legitimidad parlamentaria con 69 votos.

En agosto de 2026, la situación era diferente. El acuerdo marco, las operaciones militares en el Sur, los debates sobre armas, las cuestiones relativas a las modalidades de seguridad y las dificultades de las reformas han multiplicado las cuestiones de desafío.

Pero..agregar descontento no es suficiente para hacer una oposición.

Algunos Miembros pueden criticar los términos del acuerdo de seguridad mientras apoyan a Nawaf Salam. Otros pueden culpar al gobierno por no moverse lo suficientemente rápido en el monopolio de armas. Otros pueden desafiar su historial económico sin causar una crisis gubernamental.

Por lo tanto, los 57 puntos anunciados por Bassil tendrán una función muy concreta si llegan a la Sala: obligando a estos diferentes críticos a contar.

La sesión mediría entonces dos ratios de potencia a la vez. La primera se refiere a Nawaf Salam: ¿cuántos de los 69 votos que le habían apoyado en julio de 2025 permanecerían detrás de su gobierno después de otro enfrentamiento en su historial? La segunda se refiere a Bassil: ¿puede finalmente convertir una serie de críticas compartidas por diferentes campamentos en una estrategia parlamentaria común?

Por el momento, esta doble prueba sigue suspendida de una decisión más inmediata. Los 57 puntos existen políticamente, Bassil pide su examen públicamente y el precedente de 2025 muestra lo lejos que puede llevar una sesión de control. Ahora depende de Nabih Berri decidir si este enfrentamiento entrará realmente en la Sala.