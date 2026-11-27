Fly Erbil anuncia dos rotaciones a la semana y muestra $99.99 de Erbil, una tarifa promocional que no se aplica a la ruta inversa.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Fly Erbil añade un servicio entre el Kurdistán iraquí y el Líbano. La compañía ha fijado la fecha de lanzamiento para el miércoles 25 de noviembre, después de que la aviación civil libanesa fuera autorizada a operar. El vuelo inaugural, operado en Airbus A320, llegó a Beirut a través de Bagdad. La compañía tiene dos rotaciones semanales los miércoles y sábados.

Vuelo inaugural a Bagdad

La llegada del primer avión confirma el comienzo del vuelo, pero la ruta inaugural por sí sola no describe todos los vuelos ofrecidos. Fly Erbil muestra destinos separados de Erbil y una relación entre Bagdad y Beirut. El registro de la flota del operador también enumera UD705 y UD706 en Erbil–Beirut y Beirut–Erbil. Al reservar, compruebe las escalas en la ruta exacta en lugar de deducir del único número de vuelo que el viaje será ininterrumpido.

Middle East Airlines ya opera vuelos directos desde Beirut hasta Erbil. Por lo tanto, el rango de salida y los días mostrados por cada transportista no son intercambiables. Para un viajero que tenga una cita o una conexión a la llegada, la duración general y el aeropuerto de llamada pueden pesar tanto como la cantidad del billete.

99,99 dólares en una sola dirección

El sitio web de Fly Erbil indica una oferta de $99.99 para un viaje de ida erbil a Beirut, con miércoles y sábados presentados. Este precio mostrado no es un pasaje de ida y vuelta, ni el precio de Beirut–Erbil, ni una confirmación de los asientos disponibles en cada vuelo.

Libnanews no pudo confirmar una cesta de precios fechada para el viaje desde Beirut. Para comparar las dos empresas, las cantidades que se deducen son las que se muestran el mismo día y el mismo significado, con la asignación de equipaje, los impuestos y las condiciones de cambio especificados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews